El FMI finalizó su misión técnica en Argentina: "Se registraron muy buenos avances" Tras una serie de jornadas de trabajo orientadas a la segunda revisión del acuerdo por u$s20.000 millones, los enviados del Fondo calificaron los encuentros con el equipo económico de Luis Caputo como productivos. Las conversaciones "continuarán en los próximos días".







Luis Caputo junto a Kristalina Georgieva.

La misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó este jueves su visita a Buenos Aires, tras una serie de jornadas de trabajo orientadas a la segunda revisión del programa financiero de u$s20.000 millones. Los enviados del organismo calificaron los encuentros con el equipo económico de Luis Caputo como productivos.

"La misión técnica del FMI encabezada por Luis Cubeddu y Bikas Joshi concluyó su visita a Buenos Aires en el marco de la segunda revisión del programa y la consulta del Artículo IV. Se registraron muy buenos avances en las conversaciones, que continuarán en los próximos días", informó oficialmente la entidad dirigida por Kristalina Georgieva.

Durante su estancia, iniciada el 5 de febrero, la delegación mantuvo reuniones con diversos interlocutores para evaluar las perspectivas económicas del país. El punto culminante fue una extensa jornada de trabajo el pasado martes en el Palacio de Hacienda, tras la cual los técnicos se retiraron sin realizar declaraciones públicas a la prensa.

El principal desafío para el Gobierno radica en la obtención de un nuevo waiver (perdón) y la renegociación de la meta de reservas internacionales. Estos pasos son fundamentales para acceder a un desembolso pendiente de u$s1.000 millones, una cifra que, aunque el mercado financiero considera segura, aún no cuenta con la confirmación oficial del organismo internacional.

La meta de reservas netas se mantiene como el punto de mayor fricción, dado que el Banco Central no logró alcanzar el objetivo ajustado de un saldo negativo de u$s2.600 millones. El incumplimiento se atribuye a la política cambiaria implementada para contener la moneda y a la volatilidad registrada en el período previo a las últimas elecciones legislativas.