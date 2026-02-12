12 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

El FMI finalizó su misión técnica en Argentina: "Se registraron muy buenos avances"

Tras una serie de jornadas de trabajo orientadas a la segunda revisión del acuerdo por u$s20.000 millones, los enviados del Fondo calificaron los encuentros con el equipo económico de Luis Caputo como productivos. Las conversaciones "continuarán en los próximos días".

Por
Luis Caputo junto a Kristalina Georgieva.

Luis Caputo junto a Kristalina Georgieva.

La misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó este jueves su visita a Buenos Aires, tras una serie de jornadas de trabajo orientadas a la segunda revisión del programa financiero de u$s20.000 millones. Los enviados del organismo calificaron los encuentros con el equipo económico de Luis Caputo como productivos.

Kristalina Georgieva y Federico Sturzenegger en Arabia Saudita.
Te puede interesar:

Sturzenegger se reunió con Kristalina Georgieva para analizar "los avances en desregulación"

"La misión técnica del FMI encabezada por Luis Cubeddu y Bikas Joshi concluyó su visita a Buenos Aires en el marco de la segunda revisión del programa y la consulta del Artículo IV. Se registraron muy buenos avances en las conversaciones, que continuarán en los próximos días", informó oficialmente la entidad dirigida por Kristalina Georgieva.

Durante su estancia, iniciada el 5 de febrero, la delegación mantuvo reuniones con diversos interlocutores para evaluar las perspectivas económicas del país. El punto culminante fue una extensa jornada de trabajo el pasado martes en el Palacio de Hacienda, tras la cual los técnicos se retiraron sin realizar declaraciones públicas a la prensa.

El principal desafío para el Gobierno radica en la obtención de un nuevo waiver (perdón) y la renegociación de la meta de reservas internacionales. Estos pasos son fundamentales para acceder a un desembolso pendiente de u$s1.000 millones, una cifra que, aunque el mercado financiero considera segura, aún no cuenta con la confirmación oficial del organismo internacional.

La meta de reservas netas se mantiene como el punto de mayor fricción, dado que el Banco Central no logró alcanzar el objetivo ajustado de un saldo negativo de u$s2.600 millones. El incumplimiento se atribuye a la política cambiaria implementada para contener la moneda y a la volatilidad registrada en el período previo a las últimas elecciones legislativas.

En el frente de los vencimientos, el ministro Caputo debió afrontar en febrero obligaciones por más de u$s800 millones con el FMI, tras haber cancelado otros u$s4.200 millones a acreedores privados. Para cumplir con estos compromisos, el Estado argentino recurrió a la compra de Derechos Especiales de Giro (DEGs) a los Estados Unidos, utilizando estos activos para saldar los intereses correspondientes.

Caputo explicó que la adquisición de estos instrumentos es una operación habitual de mercado: "Si se pagaran en dólares, transferiríamos directamente los dólares al Fondo, pero como se abonan en DEGs, es necesario comprarlos. Se los compramos a Estados Unidos, que es vendedor de DEGs", aclaró el titular de Hacienda a través de sus canales oficiales.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Banco Central sufrió una baja de reservas.

El Gobierno le pagó u$s832 millones al FMI y cayeron las reservas del Banco Central

Javier Milei y Luis Caputo junto a Kristalina Georgieva. 

Llegó al país la misión del FMI para auditar y realizar una nueva revisión del acuerdo

La Policía detuvo a 37 manifestantes durante la protesta contra la reforma laboral.

"Los vamos a ir a buscar", Monteoliva identificó a cuatro manifestantes que enfrentaron a la Policía

Cristina Fernández de Kirchner.

La Justicia aceptó un pedido de Cristina Kirchner y la expresidenta volverá a cobrar la pensión de Néstor

La CGT rechazó la reforma laboral y anunció que profundizará su plan de acción

El mensaje de la CGT tras la media sanción a la reforma laboral: "Retroceso en materia de derechos"

Federico Sturzenegger se refirió a la polémica de las licencias por enfermedad.

Sturzenegger, sobre la reforma laboral: "Si te lastimaste jugando al fútbol, tu empresa no tiene nada que ver"

Rating Cero

Bad Bunny está de visita en Buenos Aires.

Cena, música y postre para llevar: cómo fue la primera noche de Bad Bunny en Buenos Aires

El actor detalló su experiencia trabajando junto a la China Suárez.
play

Diego Cremonesi rompió el silencio y reveló cómo es trabajar con la China Suárez: "No se hablaba de..."

Las periodistas desataron una guerra mediática por el rainting. 

Yanina Latorre fulminó a Laura Ubfal por sus dichos sobre el rating: "Está resentida"

Ahora, llegó a la gran N roja, una impresionante película para toda la familia, se trata de Las aventuras del niño tiburón y la niña de fuego, una producción estadounidense de 2005 con un elenco excepcional.
play

Las aventuras del niño tiburón y la niña de fuego llegó a Netflix y es furor: de qué se trata la película de los 2000

El elenco de esta emotiva película está encabezado por jóvenes figuras del cine asiático que lograron una fuerte conexión con el público.
play

Nostalgia, romance y paso del tiempo: esta película coreana está sorprendiendo a todos en Netflix y es tendencia

Esta película de terror convierte la saga en una trilogía y sigue asustando a todos
play

Esta película de terror convierte la saga en una trilogía y sigue asustando a todos: de qué estreno de Netflix se trata

últimas noticias

El Merval cae 4% y se suma al desplome internacional. 

El S&P Merval se desplomó 4% en dólares y marcó la peor jornada del año

Hace 6 minutos
Santiago Bausili, presidente del Banco Central.

El Banco Central compró más de u$s2.000 millones en lo que va del año

Hace 11 minutos
Luis Caputo junto a Kristalina Georgieva.

El FMI finalizó su misión técnica en Argentina: "Se registraron muy buenos avances"

Hace 12 minutos
Delcy Rodríguez durante la entrevista con la NBC.

Dura advertencia de Delcy Rodríguez a María Corina Machado: "Si vuelve, tendrá que responder ante Venezuela"

Hace 32 minutos
Bad Bunny está de visita en Buenos Aires.

Cena, música y postre para llevar: cómo fue la primera noche de Bad Bunny en Buenos Aires

Hace 59 minutos