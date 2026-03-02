2 de marzo de 2026 Inicio
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 2 de marzo

El oficial cotizó a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación.

El dólar oficial había caído 3,5% en febrero.

El dólar oficial volvió a caer este lunes, la primera rueda del mes de marzo, y cerró a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación, luego de haber bajado $5 en la rueda del viernes.

El dólar oficial cotiza arriba de los $1.400. 
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 28 de febrero

Por su parte, en el segmento de los financieros, el Contado con Liquidación (CCL) se ubicó en $1.463,35 mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.418,95.

En un día tenso para los mercados por la guerra en Medio Oriente, el dólar mayorista retrocedió $2 hasta los $1.395, a un 15,5% del techo de la banda cambiaria establecida por el Gobierno.

dólar blue billetes divisas
El dólar blue cayó $45 durante febrero.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotizó a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.400 para la compra y $1.420 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubicó en $1.395.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.839,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.463,35 mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.418,95.

Dólar futuro

El dólar futuro se vendió a $1.423.

En febrero, las acciones argentinas en Wall Street se hundieron.

Febrero negro para los mercados: los ADRs cayeron 25% y el S&P Merval tuvo su peor mes desde septiembre

La divisa estadounidense cerró el mes con una baja del 3,5%.

El dólar cerró la semana a la baja y registró su mayor caída mensual desde 2019

El dólar se consolidó por encima de los $1.400. 

El dólar subió por tercer día consecutivo y cerró a $1.425

El equipo económico de Caputo logró licitar el nuevo bono en dólares sobre la par.

El Gobierno consiguió u$s150 millones tras colocar un nuevo bono en dólares

¿A cuánto cotizó el dólar?

El dólar repuntó nuevamente y cerró en $1.415

La Corte Suprema de EE.UU. y las medidas de Trump golpean al mercado cripto. 

Aranceles y baja liquidez: Bitcoin sufrió la presión de la volatilidad global y cayó a u$s64.000

