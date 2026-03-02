Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 2 de marzo

+ Seguir en

El oficial cotizó a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación.

El dólar oficial había caído 3,5% en febrero.

El dólar oficial volvió a caer este lunes, la primera rueda del mes de marzo, y cerró a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación , luego de haber bajado $5 en la rueda del viernes .

Por su parte, en el segmento de los financieros, el Contado con Liquidación (CCL) se ubicó en $1.463,35 mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.418,95 .

En un día tenso para los mercados por la guerra en Medio Oriente, el dólar mayorista retrocedió $2 hasta los $1.395 , a un 15,5% del techo de la banda cambiaria establecida por el Gobierno.

El dólar blue cayó $45 durante febrero.

El dólar blue cotizó a $1.400 para la compra y $1.420 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubicó en $1.395.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.839,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.463,35 mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.418,95.

Dólar futuro

El dólar futuro se vendió a $1.423.