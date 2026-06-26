Estos grupos dejarán de recibir las Becas Progresar de ANSES en junio 2026: a qué se debe La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó que algunos beneficiarios de las Becas Progresar dejarán de cobrar los $35.000 mensuales por incumplir los requisitos del programa. Por Agregar C5N en









Cambios en ANSES.

ANSES confirmó la continuidad de las Becas Progresar en junio de 2026.

Los estudiantes deben cumplir requisitos académicos y económicos para mantener el beneficio.

Quienes no acrediten la regularidad o superen los topes de ingresos pueden perder la beca.

El pago se deposita automáticamente en la cuenta o billetera virtual registrada. La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó la continuidad de las Becas Progresar durante junio de 2026, manteniendo este programa como una de las principales herramientas de apoyo económico para estudiantes de todo el país. Sin embargo, el organismo aclaró que no todos los beneficiarios conservarán automáticamente el cobro mensual de $35.000.

La permanencia dentro del programa depende del cumplimiento de una serie de requisitos académicos, sociales y económicos que son evaluados periódicamente. Por este motivo, aquellos estudiantes que no cumplan con las condiciones establecidas podrían perder el beneficio.

Desde ANSES recordaron la importancia de mantener actualizados los datos personales y del grupo familiar, además de acreditar la regularidad académica exigida, ya que cualquier irregularidad podría derivar en la suspensión o baja definitiva de la beca.

Qué grupos no reciben las Becas Progresar de ANSES en junio 2026 En junio de 2026, las Becas Progresar dejan de pagarse a los estudiantes que no acrediten su condición de alumno regular o incumplan con los requisitos académicos establecidos por el programa. También quedan excluidos quienes integren grupos familiares con ingresos superiores a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, estén alcanzados por el Impuesto a las Ganancias, hayan finalizado una carrera de grado o tecnicatura, perciban otra beca educativa similar o abandonen instancias previas contempladas en el reglamento.

Además, la falta de movimientos en la cuenta bancaria destinada al cobro durante cuatro meses consecutivos puede derivar en la suspensión del beneficio. No obstante, cuando la solicitud figura como "observada" o "rechazada" por errores administrativos o por la falta de carga de información académica, los estudiantes tienen la posibilidad de consultar el motivo en la plataforma oficial y presentar un reclamo digital para intentar regularizar su situación dentro de los plazos establecidos.

Cómo se cobran las Becas Progresar de ANSES en junio 2026 El pago de las Becas Progresar en junio de 2026 se acredita de manera automática mediante depósito en la cuenta bancaria o billetera virtual declarada por cada estudiante al momento de la inscripción. El cronograma se organiza según la terminación del DNI de los beneficiarios y puede consultarse ingresando a la plataforma "Mi ANSES" o a la aplicación "Mi Argentina". Además, es importante recordar que, si bien el monto mensual establecido es de $35.000, habitualmente se deposita el 80% de la prestación ($28.000), mientras que el 20% restante queda retenido hasta que el estudiante acredite su regularidad académica al finalizar el ciclo lectivo.