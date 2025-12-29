29 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Enero llega con aumentos en transporte, prepagas, alquileres y tarifas

Con una inflación mensual que volvería a ubicarse cerca del 3%, el primer mes del año llega con subas en colectivos, subte, medicina prepaga, alquileres, VTV y servicios públicos. También se esperan definiciones en combustibles, gas y electricidad.

Por
Enero llega con aumentos en transporte

Enero llega con aumentos en transporte, prepagas, alquileres y tarifas

Enero comenzará con nuevos aumentos en servicios esenciales que volverán a presionar sobre el gasto cotidiano de los hogares. Transporte público, alquileres, prepagas, verificación vehicular, combustibles, gas, cable y telefonía aplicarán ajustes, en un contexto inflacionario que, según estimaciones privadas, cerraría diciembre entre 2,5% y 2,8%.

El Presupuesto señala un tipo de cambio oficial mayorista de $1.423 para diciembre.
Te puede interesar:

Inflación, dólar y crecimiento: los principales puntos del Presupuesto 2026 que aprobó el Congreso

El transporte público será uno de los primeros rubros en actualizar tarifas. En la Ciudad de Buenos Aires, el boleto de colectivo subirá 4,4%. El pasaje mínimo pasará a $619,37, mientras que los recorridos más largos oscilarán entre $690 y $796,34, según la distancia. En la provincia de Buenos Aires, el incremento será del 4,5%, con un boleto mínimo que alcanzará los $685,11. También habrá subas en el subte porteño: el viaje costará $1.259 y el premetro $440,67.

Los alquileres volverán a ajustarse en enero para los contratos que aún se rigen por la derogada Ley de Alquileres. De acuerdo con el Índice de Contratos de Locación (ICL), el aumento será del 36,39%. Se trata de un porcentaje inferior al de meses previos, aunque marca un freno en la desaceleración que había mostrado el indicador durante el último trimestre del año.

En el caso de la medicina prepaga, las empresas ya informaron a sus afiliados que las cuotas subirán entre 2,2% y 2,9%. El incremento también alcanzará a los copagos. Los usuarios podrán consultar los nuevos valores y las condiciones de cobertura a través de la plataforma de la Superintendencia de Servicios de Salud.

Otro ajuste relevante será el de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires. Desde el 16 de enero, las tarifas aumentarán 21,8%. La renovación para autos de hasta 2.500 kilos pasará a costar $97.057,65, mientras que las motos abonarán $38.801,03.

Las empresas de cable, internet y telefonía también anticiparon subas para los primeros días del mes, con incrementos que irán del 3% al 4,5%, según el servicio y la operadora.

En materia de combustibles, el Gobierno deberá definir si aplica de manera plena o parcial la actualización pendiente de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. De concretarse, el impacto se trasladará directamente al precio de la nafta y el gasoil.

Por último, el Ejecutivo oficializó una suba en el precio mayorista del gas, un componente central de las tarifas finales, aunque aún resta conocer el impacto definitivo en las boletas. En paralelo, se esperan los nuevos cuadros tarifarios de la electricidad y la puesta en marcha del nuevo esquema de subsidios, que prevé una reducción generalizada de la asistencia estatal a partir de 2026.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Qué pasará con la inflación y el dólar en 2026 y 2027: la opinión de los analistas

Qué pasará con la inflación y el dólar en 2026 y 2027: la opinión de los analistas

Crisis económica: el consumo masivo volvió a caer en noviembre

Crisis económica: el consumo masivo volvió a caer en noviembre

Carne y bebidas son los productos de la canasta navideña que más aumentaron en 2025.

Superó a la inflación: el precio de la canasta navideña aumentó un 44% interanual

 El Certificado Electrónico para Depósitos e Inversiones a Plazo (CEDIP). 

El Banco Central anunció su estrategia monetaria y cambiaria para 2026

ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este martes 30 de diciembre

Las pymes advirtieron por su situación.

Las pymes criticaron las políticas del Gobierno y advirtieron que están "libradas al azar"

Rating Cero

Wanda Nara y Martín Migueles.

Entre rumores de infidelidad, Wanda Nara se mostró con su novio y le preguntaron si estaba separada

Christian Petersen sigue internado en unidad coronaria y permanece estable

Christian Petersen sigue internado en unidad coronaria y permanece estable

Sofía Gonet subió a sus redes sociales la demanda que recibió por parte del vecino de un amigo

Problemas para La Reini Gonet: la demandaron por exhibicionismo

Lourdes Fernández se mostró triste por la muerte de una amiga, pero su estado preocupó a sus fans

El duro video que publicó Lourdes Fernández que puso en alerta a sus seguidores por su estado de salud

Conocé la primera película que dirigió la reconocida actriz, ya disposible en Netflix
play

Esta película es el debut de Kate Winslet como directora y sorprende a todos en Netflix: como encontrarla

Melanie Watson tuvo una breve pero importante participación en la serie Negro y Blanco

A los 57 años, murió una de las actrices más queridas de Hollywood

últimas noticias

La Justicia ratificó los procesamientos de Matías Morla y las hermanas de Maradona por la causa de las marcas

La Justicia ratificó los procesamientos de Matías Morla y las hermanas de Maradona por la causa de las marcas

Hace 17 minutos
En la educación primaria y secundaria, se fusionaron más de 285 cursos.

Por el desplome de la natalidad, caen las inscripciones en escuelas y jardines de la Ciudad de Buenos Aires

Hace 32 minutos
El Gobierno confirmó que vetará el fallo que suspende el protocolo antipiquete

El Gobierno confirmó que apelará el fallo que suspende el protocolo antipiquete

Hace 52 minutos
Wanda Nara y Martín Migueles.

Entre rumores de infidelidad, Wanda Nara se mostró con su novio y le preguntaron si estaba separada

Hace 52 minutos
 El Certificado Electrónico para Depósitos e Inversiones a Plazo (CEDIP). 

El Banco Central anunció su estrategia monetaria y cambiaria para 2026

Hace 53 minutos