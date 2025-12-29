Enero llega con aumentos en transporte, prepagas, alquileres y tarifas Con una inflación mensual que volvería a ubicarse cerca del 3%, el primer mes del año llega con subas en colectivos, subte, medicina prepaga, alquileres, VTV y servicios públicos. También se esperan definiciones en combustibles, gas y electricidad. Por + Seguir en







Enero comenzará con nuevos aumentos en servicios esenciales que volverán a presionar sobre el gasto cotidiano de los hogares. Transporte público, alquileres, prepagas, verificación vehicular, combustibles, gas, cable y telefonía aplicarán ajustes, en un contexto inflacionario que, según estimaciones privadas, cerraría diciembre entre 2,5% y 2,8%.

El transporte público será uno de los primeros rubros en actualizar tarifas. En la Ciudad de Buenos Aires, el boleto de colectivo subirá 4,4%. El pasaje mínimo pasará a $619,37, mientras que los recorridos más largos oscilarán entre $690 y $796,34, según la distancia. En la provincia de Buenos Aires, el incremento será del 4,5%, con un boleto mínimo que alcanzará los $685,11. También habrá subas en el subte porteño: el viaje costará $1.259 y el premetro $440,67.

Los alquileres volverán a ajustarse en enero para los contratos que aún se rigen por la derogada Ley de Alquileres. De acuerdo con el Índice de Contratos de Locación (ICL), el aumento será del 36,39%. Se trata de un porcentaje inferior al de meses previos, aunque marca un freno en la desaceleración que había mostrado el indicador durante el último trimestre del año.

En el caso de la medicina prepaga, las empresas ya informaron a sus afiliados que las cuotas subirán entre 2,2% y 2,9%. El incremento también alcanzará a los copagos. Los usuarios podrán consultar los nuevos valores y las condiciones de cobertura a través de la plataforma de la Superintendencia de Servicios de Salud.

Otro ajuste relevante será el de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires. Desde el 16 de enero, las tarifas aumentarán 21,8%. La renovación para autos de hasta 2.500 kilos pasará a costar $97.057,65, mientras que las motos abonarán $38.801,03.

Las empresas de cable, internet y telefonía también anticiparon subas para los primeros días del mes, con incrementos que irán del 3% al 4,5%, según el servicio y la operadora. En materia de combustibles, el Gobierno deberá definir si aplica de manera plena o parcial la actualización pendiente de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. De concretarse, el impacto se trasladará directamente al precio de la nafta y el gasoil. Por último, el Ejecutivo oficializó una suba en el precio mayorista del gas, un componente central de las tarifas finales, aunque aún resta conocer el impacto definitivo en las boletas. En paralelo, se esperan los nuevos cuadros tarifarios de la electricidad y la puesta en marcha del nuevo esquema de subsidios, que prevé una reducción generalizada de la asistencia estatal a partir de 2026.