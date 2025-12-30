PNC de ANSES: cuándo cobro en enero 2026 La Administración Nacional de la Seguridad Social definió los importes actualizados y las fechas de cobro correspondientes a las prestaciones previsionales del primer mes del año. Por + Seguir en







Actualización por inflación impacta en los haberes de las PNC desde enero. Freepik

Las Pensiones No Contributivas tendrán un aumento del 2,5% por la aplicación de la movilidad.

El cronograma de pagos de enero arranca el 9 de enero de 2026, según terminación de DNI.

Los montos incluyen la actualización mensual y contemplan el posible pago de un refuerzo extraordinario.

Las fechas de cobro varían según el último número del documento del titular. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que los pagos de los titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC) comenzarán el 9 de enero 2026, con montos actualizados por el último índice de inflación informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Anses - Jubilación El aumento mensual eleva los ingresos de los beneficiarios del sistema. Pexels Montos de las Pensiones no Contributivas de ANSES en enero 2026 Con la aplicación del aumento del 2,5%, las PNC por invalidez o vejez alcanzarán un haber mensual de $279.443,60. En caso de ratificarse el refuerzo extraordinario de $70.000, el ingreso total a percibir ascendería a $314.523,04. Este ajuste se enmarca en la Ley de Movilidad vigente, que actualiza las prestaciones de forma mensual en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

PNC de ANSES: calendario de pagos de enero 2026 El esquema de pagos de las PNC se organiza por terminación de DNI y se desarrollará a lo largo de la segunda semana de enero. El orden establecido por Anses es el siguiente:

DNI terminados en 0 y 1: 9 de enero de 2026.

DNI terminados en 2 y 3: 12 de enero de 2026.

DNI terminados en 4 y 5: 13 de enero de 2026.

DNI terminados en 6 y 7: 14 de enero de 2026.

DNI terminados en 8 y 9: 15 de enero de 2026. PNC 1.png El cronograma de pagos se organiza según la terminación del DNI. Freepik El cobro se realiza a través de la cuenta bancaria habitual, sin necesidad de realizar trámites adicionales, siempre que los datos del beneficiario estén actualizados.