30 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

PNC de ANSES: cuándo cobro en enero 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social definió los importes actualizados y las fechas de cobro correspondientes a las prestaciones previsionales del primer mes del año.

Por
Actualización por inflación impacta en los haberes de las PNC desde enero.

Actualización por inflación impacta en los haberes de las PNC desde enero.

Freepik
  • Las Pensiones No Contributivas tendrán un aumento del 2,5% por la aplicación de la movilidad.
  • El cronograma de pagos de enero arranca el 9 de enero de 2026, según terminación de DNI.
  • Los montos incluyen la actualización mensual y contemplan el posible pago de un refuerzo extraordinario.
  • Las fechas de cobro varían según el último número del documento del titular.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que los pagos de los titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC) comenzarán el 9 de enero 2026, con montos actualizados por el último índice de inflación informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Anses difundió las fechas de cobro de enero de los jubilados que superan el haber mínimo.
Te puede interesar:

Jubilados de ANSES que superan la mínima: cuándo cobro en enero 2026

Anses - Jubilación
El aumento mensual eleva los ingresos de los beneficiarios del sistema.

El aumento mensual eleva los ingresos de los beneficiarios del sistema.

Montos de las Pensiones no Contributivas de ANSES en enero 2026

Con la aplicación del aumento del 2,5%, las PNC por invalidez o vejez alcanzarán un haber mensual de $279.443,60. En caso de ratificarse el refuerzo extraordinario de $70.000, el ingreso total a percibir ascendería a $314.523,04. Este ajuste se enmarca en la Ley de Movilidad vigente, que actualiza las prestaciones de forma mensual en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

PNC de ANSES: calendario de pagos de enero 2026

El esquema de pagos de las PNC se organiza por terminación de DNI y se desarrollará a lo largo de la segunda semana de enero. El orden establecido por Anses es el siguiente:

  • DNI terminados en 0 y 1: 9 de enero de 2026.

  • DNI terminados en 2 y 3: 12 de enero de 2026.

  • DNI terminados en 4 y 5: 13 de enero de 2026.

  • DNI terminados en 6 y 7: 14 de enero de 2026.

  • DNI terminados en 8 y 9: 15 de enero de 2026.

PNC 1.png
El cronograma de pagos se organiza según la terminación del DNI.

El cronograma de pagos se organiza según la terminación del DNI.

El cobro se realiza a través de la cuenta bancaria habitual, sin necesidad de realizar trámites adicionales, siempre que los datos del beneficiario estén actualizados.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este martes 30 de diciembre

Anses dio una noticia de último momento para los jubilados de todos los ingresos.

La noticia de última hora que confirmó ANSES para los jubilados en enero 2026

Anses publicó el calendario de pagos de enero de los jubilados del haber mínimo.

Jubilados que cobran la mínima de ANSES: calendario de pagos de enero 2026

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este lunes 29 de diciembre

El beneficio se deposita junto con la AUH sin necesidad de gestión previa.

Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto cobro por un hijo en enero 2026

La Tarjeta Alimentar complementa el ingreso mensual de la AUH.

Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto cobro por dos hijos en enero 2026

Rating Cero

Wanda Nara y Martín Migueles.

Entre rumores de infidelidad, Wanda Nara se mostró con su novio y le preguntaron si estaba separada

Christian Petersen sigue internado en unidad coronaria y permanece estable

Christian Petersen sigue internado en unidad coronaria y permanece estable

Sofía Gonet subió a sus redes sociales la demanda que recibió por parte del vecino de un amigo

Problemas para La Reini Gonet: la demandaron por exhibicionismo

Lourdes Fernández se mostró triste por la muerte de una amiga, pero su estado preocupó a sus fans

El duro video que publicó Lourdes Fernández que puso en alerta a sus seguidores por su estado de salud

Conocé la primera película que dirigió la reconocida actriz, ya disposible en Netflix
play

Esta película es el debut de Kate Winslet como directora y sorprende a todos en Netflix: como encontrarla

Melanie Watson tuvo una breve pero importante participación en la serie Negro y Blanco

A los 57 años, murió una de las actrices más queridas de Hollywood

últimas noticias

Es importante tener objetivos realistas.

Objetivos de Año Nuevo: por qué muchos fracasan y cómo plantear metas realistas sin frustrarse

Hace 6 minutos
El dólar oficial cierra el año con una suba acumulada de más de $400.

El dólar abre estable su última rueda del 2025

Hace 19 minutos
Quién es Luis Cavanagh, la expareja de Romina Gaetani acusada por violencia de género

Quién es Luis Cavanagh, la expareja de Romina Gaetani acusada de violencia de género

Hace 23 minutos
En Buenos Aires la máxima será de 37 grados. 

Ola de calor extremo en Argentina: cambió el pronóstico y subió la máxima

Hace 27 minutos
Anses difundió las fechas de cobro de enero de los jubilados que superan el haber mínimo.

Jubilados de ANSES que superan la mínima: cuándo cobro en enero 2026

Hace 33 minutos