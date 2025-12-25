Siete de cada diez argentinos recortaron gastos de consumo en el último trimestre Un relevamiento de la UBA mostró un fuerte ajuste del consumo en los hogares, con mayor impacto en los sectores de menores ingresos y en rubros no esenciales. Las ventas minoristas y el consumo masivo continúan en retroceso. Por + Seguir en







Siete de cada diez argentinos recortaron gastos de consumo en el último trimestre

El 72% de los argentinos ajustó sus gastos personales o familiares durante los últimos tres meses, en un contexto marcado por la pérdida de poder adquisitivo y la caída del consumo. Según el relevamiento, el 43% de los hogares realizó recortes significativos, mientras que otro 29% aplicó reducciones menores. En contraste, el 23% mantuvo su nivel de consumo y apenas el 5% logró incrementarlo.

Los datos surgen de un informe del Centro Nacional de Responsabilidad Social Empresarial y Capital Social (Cenarsecs) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, que indicó una clara priorización de compras esenciales, incluso con criterios vinculados a la sustentabilidad.

El ajuste fue más pronunciado entre las mujeres y en los hogares de menores ingresos. En este último segmento, el 82% reconoció haber comprado menos en el último tiempo. La caída del consumo impactó con mayor fuerza en los rubros no esenciales. Indumentaria y librerías aparecen entre los sectores más afectados por la contracción del gasto.

En línea con estos resultados, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) informó que las ventas minoristas de las pymes cayeron 4,1% interanual en noviembre y 9,1% en relación con octubre.

Pese al escenario de ajuste, la encuesta reflejó que la mayoría de los consumidores mantiene la preocupación por cuestiones sociales y ambientales. El 75% aseguró tener en cuenta estos factores al comprar alimentos y bebidas, mientras que casi el 70% se mostró dispuesto a pagar más por productos sustentables. De ese total, el 78% afirmó haberlo hecho alguna vez.