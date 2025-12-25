25 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Siete de cada diez argentinos recortaron gastos de consumo en el último trimestre

Un relevamiento de la UBA mostró un fuerte ajuste del consumo en los hogares, con mayor impacto en los sectores de menores ingresos y en rubros no esenciales. Las ventas minoristas y el consumo masivo continúan en retroceso.

Por
Siete de cada diez argentinos recortaron gastos de consumo en el último trimestre
Siete de cada diez argentinos recortaron gastos de consumo en el último trimestre

El 72% de los argentinos ajustó sus gastos personales o familiares durante los últimos tres meses, en un contexto marcado por la pérdida de poder adquisitivo y la caída del consumo. Según el relevamiento, el 43% de los hogares realizó recortes significativos, mientras que otro 29% aplicó reducciones menores. En contraste, el 23% mantuvo su nivel de consumo y apenas el 5% logró incrementarlo.

El consumo fue impulsado por planes de financiación y cuotas. 
Te puede interesar:

Navidad 2025: las ventas minoristas pymes subieron 1,3% y el gasto promedio fue de $36.266

Los datos surgen de un informe del Centro Nacional de Responsabilidad Social Empresarial y Capital Social (Cenarsecs) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, que indicó una clara priorización de compras esenciales, incluso con criterios vinculados a la sustentabilidad.

El ajuste fue más pronunciado entre las mujeres y en los hogares de menores ingresos. En este último segmento, el 82% reconoció haber comprado menos en el último tiempo. La caída del consumo impactó con mayor fuerza en los rubros no esenciales. Indumentaria y librerías aparecen entre los sectores más afectados por la contracción del gasto.

En línea con estos resultados, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) informó que las ventas minoristas de las pymes cayeron 4,1% interanual en noviembre y 9,1% en relación con octubre.

Pese al escenario de ajuste, la encuesta reflejó que la mayoría de los consumidores mantiene la preocupación por cuestiones sociales y ambientales. El 75% aseguró tener en cuenta estos factores al comprar alimentos y bebidas, mientras que casi el 70% se mostró dispuesto a pagar más por productos sustentables. De ese total, el 78% afirmó haberlo hecho alguna vez.

Por su parte, un informe de la consultora Scentia señaló que en noviembre el consumo masivo cayó 1,8% respecto de octubre y 0,1% en la comparación interanual. Según el estudio, el estancamiento de los salarios reales y la precarización laboral están modificando los hábitos de compra, con consumos más frecuentes pero de menor monto y una creciente migración hacia marcas más económicas.

Noticias relacionadas

El refuerzo alimentario se deposita junto con la AUH y sin gestiones previas.

ANSES paga $108.062 en enero 2026: quiénes pueden acceder

Anses confirmó los montos de la Tarjeta Alimentar para enero 2026.

Tarjeta Alimentar de ANSES: montos confirmados en enero 2026

La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

Cuándo cobro ANSES: qué pasará con los pagos el jueves 25 de diciembre

Los argentinos compraron menos regalos para Navidad. 

Cayeron las ventas de juguetes en Navidad: el impacto se sintió más en los negocios tradicionales

Anses dio a conocer los montos por la AUH y la Tarjeta Alimentar para enero 2026.

ANSES: cuánto cobro por la AUH y la Tarjeta Alimentar en enero 2026

Anses dio un mensaje muy importante para los jubilados antes de fin de año.

Atención: el mensaje clave de ANSES para jubilados antes de Año Nuevo

Rating Cero

Este título se posicionó entre lo más visto del gigante del streaming, consolidándose como una apuesta segura para maratonear durante el fin de semana.
play

Esta serie mexicana estrenó su tercera temporada en Netflix y se convirtió en lo más visto: cuál es y de qué se trata

La famosa serie de Netflix alcanzó una nueva temporada y es furor.
play

Cómo es la quinta temporada de Emily en París, la serie romántica que sigue causando furor en Netflix

El quiebre definitivo ocurre con la aparición del cuerpo sin vida de una adolescente en los mismos bosques donde el grupo practica la caza. 
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata Las Esposas Cazadoras, la serie ideal para ver en un fin de semana

Las Navidades de Maxi López y Wanda Nara.

Navidad en familia y afuera de Argentina, pero con guiños: cómo celebraron Maxi López y Wanda Nara

Messi y Antonela pasaron la Navidad en familia.

Las fotos de la íntima celebración de Messi y Antonela Roccuzzo

David Bisbal sorprendió a los presentes con un concierto íntimo en el hospital. 

David Bisbal sorprendió a pacientes en un hospital por Navidad: "Quedaba un concierto pendiente"

últimas noticias

Marcus y Felicitas Lauría.

Pasó 10 días encadenada y podría ser deportada: la historia de una cordobesa casada con un estadounidense

Hace 15 minutos
Escándalo en Italia: suspenden la subasta de regalos de mandatarios extranjeros que propuso Giorgia Meloni

Escándalo en Italia: suspenden la subasta de regalos de mandatarios extranjeros que propuso Giorgia Meloni

Hace 40 minutos
Se confirmó oficialmente una suba en el precio de la VTV

A partir de qué fecha de enero 2026 se hará efectivo el aumento de la VTV en Buenos Aires

Hace 53 minutos
play
Este título se posicionó entre lo más visto del gigante del streaming, consolidándose como una apuesta segura para maratonear durante el fin de semana.

Esta serie mexicana estrenó su tercera temporada en Netflix y se convirtió en lo más visto: cuál es y de qué se trata

Hace 55 minutos
play
La famosa serie de Netflix alcanzó una nueva temporada y es furor.

Cómo es la quinta temporada de Emily en París, la serie romántica que sigue causando furor en Netflix

Hace 56 minutos