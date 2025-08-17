Fuerte retroceso de la actividad industrial: sumó cuatro meses de caída y retrocedió a niveles de hace 18 años

Según un nuevo informe, 12 de los 16 sectores productivos están en descenso, con impacto notable en alimentos y bebidas, y un uso de la capacidad instalada por debajo del 60% por séptimo mes consecutivo.

Fuerte retroceso de la industria en Argentina: sumó cuatro meses de caída y retrocedió a niveles de hace 18 años.

En medio de una crisis económica que se profundiza , la actividad fabril en Argentina registró una caída del 2,1 % entre marzo y junio , sumando cuatro meses consecutivos en baja, una situación que retrocede a cifras pocas veces vistas y se asemeja a las de septiembre de 2007.

Así lo reveló el último informe, basado en datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos ( Indec) , realizado por el Centro de Investigación del Ciclo Económico (CICEc) , que depende de las Bolsas de Comercio de Rosario y de Santa Fe, el cual advirtió que 12 de los 16 sectores industriales están en descenso .

Los más afectados son, según el estudio, los sectores de alimentos y bebidas , aunque no se descartan otras caídas marcadas dentro del universo productivo.

Además, la utilización de la capacidad instalada en la industria se mantuvo por debajo del 60 % durante junio , algo que ocurre por séptimo mes consecutivo . Esto refleja no solo sobreoferta, sino falta de estímulo a producción.

El informe también recuerda que la industria venía de un período de recuperación : entre abril de 2024 y febrero de 2025, acumulaba un fuerte repunte de alrededor del 9%, aunque desde marzo esa tendencia se revirtió, quedando el crecimiento interanual en apenas 4% .

Índice de producción industrial 2025

Un dato alarmante es que el nivel actual se ubica un 13% por debajo del pico histórico alcanzado en noviembre de 2011, según el relevamiento. Esto supone que, pese a la recuperación temprana, el sector perdió terreno de forma sostenida.

Expertos anticipan que esta situación tendrá efectos en la empleabilidad industrial y en la generación de valor agregado. La combinación de baja actividad y baja utilización de capacidad aumenta el riesgo de cierres o recortes en planta.

También llama la atención que el sector de alimentos y bebidas, históricamente más resistente, aparece entre los más golpeados, algo que podría afectar desde la provisión de bienes esenciales hasta el comercio exterior vinculado a esos productos.

Las cifras exigen una respuesta: ya sea política de estímulo industrial, alivios impositivos o promoción de inversiones. Sin medidas que reactiven el sector manufacturero, el escenario podría profundizarse aún más.

La leche y el pan aumentaron más de un 240% desde fines de 2023

Un reciente estudio realizado por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), en base a cifras oficiales del INDEC, reveló que desde noviembre de 2023, la leche y el pan de mesa aumentó más de un 240%. Ambos productos integran la canasta básica de consumo masivo que, a julio de este año, registró subas de hasta un 334%.

Del relevamiento se puede analizar que el alza forma parte de un incremento generalizado en todos los ítems que afecta de manera directa el poder de compra de los argentinos en lo que respecta a alimentos y artículos de limpieza básicos.

La sal fina es el producto que lidera la suba, cuyo valor se cuadruplicó en los últimos 20 meses. En la mayoría de los casos se supera ampliamente el 200%.