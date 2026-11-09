De Corrientes, Recoleta y Corea: historias detrás de la misa de León XIV en Buenos Aires

Desde temprano, miles de personas se acercaron a Palermo para participar de la celebración encabezada por el Papa frente al Monumento de los Españoles. Entre los peregrinos hubo vecinos que regresaron al país después de décadas, fieles que viajaron casi diez horas desde Corrientes y una delegación surcoreana que sigue las giras papales por el mundo.

Este lunes, desde bien temprano, miles de personas se acercaron a Palermo para ser parte de la misa encabezada por el Papa frente al Monumento de los Españoles. Familias enteras, personas sueltas, grupos de amigos y parroquiales y gente venida desde lugares situados a miles de kilómetros de la –finalmente- primaveral Buenos Aires.

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La Avenida del Libertador se convirtió este lunes en algo más que el escenario de una celebración religiosa. Desde las primeras horas de la mañana, los alrededores del escenario donde León XIV ofició la misa comenzaron a poblarse de peregrinos que llegaron desde distintos puntos del país y del exterior para participar de la misa del papa León XIV. Entre las vallas, las banderas y las sillas plegables que algunos llevaron para hacer más llevadera la espera, se fueron mezclando historias personales, recuerdos de otras visitas pontificias y una especie de nudo en la garganta que, para muchos, llevaba años acumulándose.

Entre los asistentes había quienes ya habían participado de celebraciones encabezadas por otros papas, quienes viajaron cientos de kilómetros para estar presentes y quienes encontraron en esta visita una oportunidad para saldar, al menos simbólicamente, una cuenta pendiente con la historia reciente de la Argentina.

Miguel y Mariana llegaron temprano y se instalaron junto a las vallas con dos sillas plegables que habían traído desde su casa. Ahora viven en el cercanísimo barrio de Recoleta, aunque durante buena parte de su vida adulta su hogar estuvo en Paraguay . Allí se habían mudado poco después de casarse y permanecieron durante cuatro décadas, hasta que decidieron regresar a Buenos Aires tras jubilarse.

La ceremonia de este lunes no fue el primer encuentro “cara a cara” de Miguel y Mariana con un Pontífice. Durante sus años en Paraguay presenciaron la misa que celebró Juan Pablo II durante su visita a finales de la década de 1980 y, años después, también participaron de las actividades religiosas encabezadas por Francisco cuando el papa argentino recorrió territorio paraguayo.

León XIV representa, por lo tanto, el tercer Papa al que tienen la oportunidad de acompañar en una celebración multitudinaria.

Aun con esa experiencia acumulada, aseguran que la emoción no disminuyó. La expectativa por ver pasar al Pontífice y participar de la misa los encontraba con el mismo entusiasmo: “Para nosotros, la religión católica fue siempre una parte central de la vida y también uno de los primeros puntos de encuentro de nuestra relación”, cuenta Mariana. “Miguel, además, colaboró en su momento con la obra de Santa Teresa de Calcuta, así que estar hoy viviendo por tercera vez algo así nos hace sentir muy bendecidos”, afirma.

La espera dejó espacio para hablar de la situación que vive actualmente Paraguay, donde todavía vive su hija. “Tenía plata en el Ueno Bank, pero por suerte no era mucha y ya logró que se la devolvieran”, narra Miguel. “¿Vos sabías que Peña es descendiente de Alfredo Palacios?”, pregunta, en relación al histórico dirigente socialista argentino de quien el ahora expresidente paraguayo es sobrino bisnieto.

Desde Corrientes y Corea del Sur, peregrinos unidos por León XIV

A uno metros de allí, Cecilia esperaba la llegada del Papa después de un viaje de casi 10 horas desde La Cruz, una pequeña localidad correntina situada a orillas del río Uruguay. Llegó a Palermo en un ómnibus alquilado junto con otros integrantes de su comunidad parroquial, decididos a no perderse una jornada que, según contó, llevaba años esperando.

La posibilidad de participar de una misa encabezada por el Papa en Buenos Aires tiene para ella un significado especial. Durante la charla con C5N, la emoción se hizo presente: por momentos le costaba hablar sin quebrarse. “Para mi esta visita cierra un poco la herida de no haber podido verlo a nuestro papa Francisco en este lugar”, afirma con cierto dolor. "Fue una pena muy grande que por temas que capaz tienen que ver con la política, Francisco terminó no visitando el país que lo vio nacer, y creo que este Papa tiene un corazón muy grande y por eso decidió que uno de sus viajes tenía que ser a la Argentina, aun con la operación tan grave que tuvo" sostiene.

La dimensión internacional de la convocatoria tuvo, además, una expresión particularmente visible en un grupo de alrededor de 60 fieles surcoreanos. Reunidos alrededor de una enorme bandera de su país, ocuparon un sector cercano a las vallas que delimitaban el espacio del escenario. La delegación, integrada por personas de edades diversas, desde jóvenes de unos 25 años hasta adultos cercanos a los 70, llegó a Buenos Aires después de realizar una escala en Montevideo.

Su presencia no respondía a una iniciativa improvisada. Se trata de una comunidad que, con algunas modificaciones en su composición a lo largo del tiempo, lleva años organizándose para acompañar los viajes internacionales de los distintos pontífices.

Los integrantes originales del grupo comenzaron esa tradición siguiendo a Juan Pablo II durante su histórica primera visita a Polonia, en un momento de profundos cambios políticos en Europa del Este y de debilitamiento de los regímenes comunistas.

Desde entonces, el grupo convirtió los desplazamientos papales en una forma de peregrinación internacional. La visita de León XIV a Sudamérica fue una nueva oportunidad para reunirse y recorrer miles de kilómetros con el mismo propósito.

Durante buena parte de la misa, los surcoreanos permanecieron arrodillados sobre el pavimento de la Avenida del Libertador, que a esa altura ya había comenzado a entibiarse con el sol de la mañana. Su actitud de recogimiento llamó la atención de los argentinos que estaban cerca. Al terminar la ceremonia, los integrantes de la delegación se reunieron en un abrazo colectivo, formando un círculo en medio de la multitud.

El gesto provocó aplausos y miradas de admiración entre quienes habían compartido con ellos la celebración. Fue una de las imágenes que dejó la jornada: un grupo llegado desde el otro extremo del mundo que, después de acompañar a distintos papas durante décadas, volvió a encontrarse alrededor de una misma figura.

En Palermo, las historias de Miguel y Mariana, el viaje de Cecilia desde Corrientes y la perseverancia de los peregrinos surcoreanos terminaron formando parte de una misma escena. La misa de León XIV tuvo como centro la celebración litúrgica, pero alrededor de ella se desplegó un mosaico de recuerdos, esperanzas y trayectorias personales. Para algunos significó reencontrarse con una experiencia vivida en otros países; para otros, cumplir una espera prolongada o rendir homenaje a Francisco. Para todos, fue la posibilidad de estar presentes en una jornada que convirtió a Buenos Aires en punto de encuentro de una comunidad de fieles que llegó desde muy lejos para compartir su fe.

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