El papa León XIV se reunió en Argentina con víctimas de abusos por parte de miembros de la Iglesia

El Vaticano informó el encuentro que mantuvo el Sumo Pontífice, en la previa de la reunión con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina.

El papa León XIV se reunió con cinco víctimas de abusos sexuales cometidos por integrantes del clero y la Iglesia en el marco de su visita a la Argentina , durante la previa de su encuentro con sindicalistas, empresarios y movimientos sociales en la Universidad Católica Argentina (UCA).

En un comunicado, la Santa Sede se refirió a las reuniones y detalló fueron realizadas con "víctimas de abusos por parte de miembros del clero y de instituciones eclesiásticas del país, presentadas por la Iglesia local". En tal sentido, detalló la postura del Sumo Pontífice durante el encuentro: "El Papa habló individualmente con cada una de ellas, escuchó sus palabras, las dolorosas historias que habían vivido y las propuestas para consolidar los caminos de sanación en la Iglesia".

"Al finalizar, al despedirse de todos ellos, les impartió su bendición y les agradeció el encuentro y su testimonio de fe. A ellos, y a través de ellos a las demás víctimas con las que no ha sido posible reunirse, el Papa les ha manifestado su cercanía y su voluntad de reforzar las vías de protección, de bien, de acogida y de acompañamiento en la Iglesia. En total, la reunión duró más de una hora", agregaron en esta línea.

El líder de la Iglesia Católica había mantenido un cónclave con otras víctimas en España el 8 de junio y en Francia el 27 de septiembre. "El abuso sexual es, ante todo, un problema humano. Cuando ocurre dentro de la Iglesia, adquiere otra dimensión, porque la vida de fe de las personas se ve profundamente herida y, a veces, incluso destruida", señaló después de las visitas.

En tanto, la reunión de este lunes se desarrolló después después de su visita al Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole y la masiva misa en el Monumento de los Españoles en Palermo. Además, se llevó adelante antes de su encuentro con representantes del mundo del trabajo en la UCA.

El recuerdo del papa León XIV sobre Francisco en la misa en el Monumento de los Españoles

El papa León XIV brindó la Santa Misa frente al Monumento de los Españoles en Palermo y reivindicó la imagen de la familia y aprovechó para recordar al papa argentino Francisco con una de las frases que él decía: "La familia es el lugar privilegiado para conocer y encontrar a Cristo".

“Con el corazón lleno de alegría, celebro con ustedes esta santa Eucaristía”, inició frente. ‘Vengan a contemplar las obras del Señor’, nos invita hoy el salmista. Mi visita hoy a esta tierra argentina me permite ver en sus rostros el entusiasmo de la fe, que es el gran don del Espíritu en nosotros”, inició el Santo Padre.

Frente a más de 2 millones de personas, el Sumo Pontífice agregó: “La obra más hermosa que nos encomendó el Señor es su Iglesia, visible cada vez que el pueblo de Dios se reúne alrededor de la misma mesa para darle gracias”.

Y, en cuanto al papa Francisco, mencionó: “Una oración antes de comer, antes de ir a dormir, el perdón y la escucha mutua, los abuelos que enseñar a rezar, ir a misa los domingos, prepararse para hacer un retiro o una peregrinación. La familia es el lugar privilegiado para conocer y encontrar a cristo. Nuestro amado papa Francisco, que fue obispo de esta ciudad lo expresó con pasión”.