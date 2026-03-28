28 de marzo de 2026 Inicio
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Estos son los jubilados de ANSES que dejan de cobrar el bono de $70.000 en abril 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social definió nuevos criterios de pago del refuerzo mensual tras la actualización de haberes, lo que deja a un grupo de beneficiarios sin el extra completo.

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El aumento mensual se calcula según el índice de inflación.

El aumento mensual se calcula según el índice de inflación.

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  • El aumento de abril en las jubilaciones de ANSES será del 2,9% según la inflación.

  • El haber mínimo sube a $380.319, con tope de $450.319 con bono.

  • Algunos jubilados dejarán de cobrar el refuerzo completo de $70.000.

  • El beneficio pasa a ser proporcional o directamente se elimina según ingresos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que en abril de 2026 habrá jubilados que dejarán de cobrar el bono de $70.000, debido al nuevo esquema que combina aumento del 2,9% y un tope de ingresos. Quienes superen los $450.319 mensuales quedarán excluidos del refuerzo.

La inscripción para las Becas Progresar se extiende hasta abril. 
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Anses - Jubilación
El bono se paga de forma escalonada según ingresos.

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Aumento para jubilados de ANSES en abril 2026

El incremento responde a la actualización por inflación informada por el Indec. Con esta suba, el haber mínimo pasa a $380.319,31, mientras que la jubilación máxima asciende a $2.559.188,80. También se ajustan otras prestaciones: la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) alcanza los $304.255, y las pensiones no contributivas llegan a $266.223. En todos los casos, el bono se suma según el nivel de ingresos.

Qué jubilados dejan de cobrar el bono de $70.000 de ANSES en abril 2026

El organismo estableció un esquema escalonado que define quién recibe el refuerzo. Quedan excluidos del bono los jubilados y pensionados cuyos ingresos superan los $450.319,31, así como quienes perciben más de un haber que en conjunto supere ese límite. En cambio, quienes estén por debajo de ese tope pero por encima de la mínima recibirán un monto proporcional, calculado para completar ese ingreso máximo.

Jubilados de ANSES: cuándo cobro en abril 2026

Jubilados que cobran la mínima de ANSES

  • DNI terminado en 0: viernes 10 de abril

  • DNI terminado en 1: lunes 13 de abril

  • DNI terminado en 2: martes 14 de abril

  • DNI terminado en 3: miércoles 15 de abril

  • DNI terminado en 4: jueves 16 de abril

  • DNI terminado en 5: viernes 17 de abril

  • DNI terminado en 6: lunes 20 de abril

  • DNI terminado en 7: martes 21 de abril

  • DNI terminado en 8: miércoles 22 de abril

  • DNI terminado en 9: jueves 23 de abril

Anses - Jubilación
El tope determina quién mantiene o pierde el refuerzo.

El tope determina quién mantiene o pierde el refuerzo.

Jubilados que superan la mínima de Anses

  • DNI terminados en 0 y 1: viernes 24 de abril

  • DNI terminados en 2 y 3: lunes 27 de abril

  • DNI terminados en 4 y 5: martes 28 de abril

  • DNI terminados en 6 y 7: miércoles 29 de abril

  • DNI terminados en 8 y 9: jueves 30 de abril

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