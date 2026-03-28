Estos son los jubilados de ANSES que dejan de cobrar el bono de $70.000 en abril 2026 La Administración Nacional de la Seguridad Social definió nuevos criterios de pago del refuerzo mensual tras la actualización de haberes, lo que deja a un grupo de beneficiarios sin el extra completo. Por + Seguir en







El aumento mensual se calcula según el índice de inflación. Pexels

El aumento de abril en las jubilaciones de ANSES será del 2,9% según la inflación.

El haber mínimo sube a $380.319 , con tope de $450.319 con bono.

Algunos jubilados dejarán de cobrar el refuerzo completo de $70.000 .

El beneficio pasa a ser proporcional o directamente se elimina según ingresos. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que en abril de 2026 habrá jubilados que dejarán de cobrar el bono de $70.000, debido al nuevo esquema que combina aumento del 2,9% y un tope de ingresos. Quienes superen los $450.319 mensuales quedarán excluidos del refuerzo.

Anses - Jubilación El bono se paga de forma escalonada según ingresos. Pexels Aumento para jubilados de ANSES en abril 2026 El incremento responde a la actualización por inflación informada por el Indec. Con esta suba, el haber mínimo pasa a $380.319,31, mientras que la jubilación máxima asciende a $2.559.188,80. También se ajustan otras prestaciones: la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) alcanza los $304.255, y las pensiones no contributivas llegan a $266.223. En todos los casos, el bono se suma según el nivel de ingresos.

Qué jubilados dejan de cobrar el bono de $70.000 de ANSES en abril 2026 El organismo estableció un esquema escalonado que define quién recibe el refuerzo. Quedan excluidos del bono los jubilados y pensionados cuyos ingresos superan los $450.319,31, así como quienes perciben más de un haber que en conjunto supere ese límite. En cambio, quienes estén por debajo de ese tope pero por encima de la mínima recibirán un monto proporcional, calculado para completar ese ingreso máximo.

Jubilados de ANSES: cuándo cobro en abril 2026 Jubilados que cobran la mínima de ANSES DNI terminado en 0: viernes 10 de abril

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DNI terminado en 9: jueves 23 de abril Anses - Jubilación El tope determina quién mantiene o pierde el refuerzo. Freepik Jubilados que superan la mínima de Anses DNI terminados en 0 y 1: viernes 24 de abril

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DNI terminados en 6 y 7: miércoles 29 de abril

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