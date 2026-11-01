Estos son los signos que comenzarán noviembre 2026 con mejor suerte tras octubre El cierre del mes traerá un panorama de cambios y posibilidades que podrían marcar el comienzo de una nueva etapa para algunos en noviembre. Por Agregar C5N en









Estos son los signos del zodíaco que empezarán noviembre con buena suerte. Freepik

Tres signos podrían arrancar noviembre con nuevas oportunidades.

Los movimientos de Mercurio, Venus, Júpiter y Urano influirán en las predicciones.

El amor y el trabajo traerán posibles novedades.

Los proyectos pendientes podrían encontrar una nueva oportunidad. El cierre de octubre de 2026 podría traer novedades para algunas personas, con situaciones inesperadas que cambien el rumbo de los primeros días de noviembre. Una charla pendiente, una propuesta laboral o una decisión importante podrían abrir nuevas posibilidades. Según las predicciones astrológicas, hay tres signos del zodíaco que se destacan por sus oportunidades para el mes entrante.

El panorama astrológico de esta última semana incluye movimientos planetarios que podrían influir en distintos aspectos de la vida cotidiana. Mercurio comenzó su retrogradación el 24 de octubre, mientras que Venus, que también está retrógrado, regresó a Libra el día 25. Además, la presencia de Júpiter en Leo y Urano en Géminis suma otros factores a las interpretaciones de los astrólogos.

En este contexto, tres signos podrían recibir buenas noticias de cara al próximo mes, aunque las oportunidades no serán iguales para todos. Mientras algunos podrían encontrar avances en el amor y los vínculos personales, otros tendrían novedades relacionadas con el trabajo o proyectos que habían quedado pendientes. La clave estará en prestar atención a las señales y evaluar qué decisiones conviene tomar.

Estos son los signos del zodíaco que tendrán buena suerte en el arranque de noviembre. Freepik Qué signos tendrán mejor suerte luego de octubre 2026 Libra Los últimos días de octubre podrían traer cambios importantes para Libra, especialmente en sus relaciones personales. Con Venus retrógrado de regreso en su signo, podrían reaparecer sentimientos del pasado o conversaciones que quedaron pendientes. Quienes están en pareja tendrán la oportunidad de resolver diferencias y recuperar la conexión. En el trabajo, también podrían llegar respuestas esperadas desde hace tiempo, lo que ayudaría a destrabar situaciones que venían generando incertidumbre.

Sagitario El cierre de octubre será una oportunidad para que Sagitario vuelva a apostar por proyectos que había dejado de lado. Con Júpiter en Leo, podrían surgir propuestas laborales, invitaciones inesperadas o posibilidades de viajar y aprender algo nuevo. También será un buen momento para recuperar contactos y explorar caminos diferentes, aunque convendrá revisar cada detalle antes de tomar una decisión. En el amor, una charla espontánea podría despertar un interés inesperado y darle un aire renovado a su rutina.

Géminis Para Géminis, las novedades podrían aparecer de manera inesperada y abrir oportunidades en distintos ámbitos. La influencia de Urano en su signo se asocia con cambios repentinos, por lo que una propuesta laboral, una nueva amistad o la posibilidad de sumarse a un proyecto diferente podrían modificar sus planes. Sin embargo, con Mercurio retrógrado, será importante prestar atención a los mensajes y revisar los acuerdos antes de comprometerse. En el amor, quienes sienten que están atravesando una etapa monótona podrían encontrar motivos para recuperar el entusiasmo.