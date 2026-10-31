31 de octubre de 2026 Inicio
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Así será el bono para jubilados de ANSES en noviembre 2026: ¿cuánto cobran con el aumento?

La entidad previsional confirmó el pago de un bono para extrabajadores y pensionados en noviembre de 2026. El adicional se suma al aumento del 1,93% y modifica los ingresos finales según cada prestación.

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ANSES pagará un bono extraordinario de hasta $70.000 a jubilados y pensionados durante noviembre

ANSES pagará un bono extraordinario de hasta $70.000 a jubilados y pensionados durante noviembre, junto con los haberes actualizados.

  • Qué establece el Decreto 1296/2026 sobre el refuerzo previsional.
  • Cuáles son los grupos de jubilados y pensionados alcanzados.
  • Cómo se calculan los importes según el haber mensual.
  • Qué fechas contempla el calendario de pagos de noviembre.

Así será el bono para jubilados de ANSES en noviembre 2026: el Gobierno confirmó el pago de un bono extraordinario de hasta $70.000 para jubilados y pensionados de ANSES durante noviembre de 2026. Cuánto cobrarán quienes perciben la mínima con el aumento y cómo quedan las pensiones.

ANSES actualizó los montos de AUH y SUAF para noviembre de 2026 y estableció nuevos límites de ingresos para cobrar las asignaciones familiares.
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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los nuevos valores que recibirán jubilados y pensionados durante este mes. Además del aumento del 1,93% en los haberes previsionales, el Gobierno oficializó la continuidad del bono extraordinario de hasta $70.000.

La medida quedó establecida mediante el Decreto 1296/2026, publicado en el Boletín Oficial el 29 de octubre. El refuerzo se acreditará junto con los haberes mensuales y alcanzará a distintos grupos de beneficiarios del sistema previsional.

Qué monto cobran los jubilados de ANSES en noviembre 2026

Los haberes previsionales tendrán una actualización del 1,93% en noviembre. Al sumar el refuerzo extraordinario, los ingresos finales dependerán del tipo de prestación y del monto que perciba cada titular.

Los principales valores quedan de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $444.158,46. Con el bono completo de $70.000, el total será de $514.158,46.
  • Jubilación máxima: $2.988.765,82. No contempla el bono completo.
  • PUAM: $355.326,77. Con el refuerzo, llegará a $425.326,77.
  • PNC por invalidez y vejez: $310.910,91. Con el bono, alcanzará los $380.910,91.
  • PNC para madres de siete hijos o más: $444.158,46. Con el adicional completo, llegará a $514.158,46.

Cómo se paga el bono de ANSES a los jubilados que superan la mínima

Los jubilados que cobran más que el haber mínimo no reciben automáticamente los $70.000 completos. El bono se calcula de manera proporcional: ANSES paga únicamente la diferencia necesaria para que el ingreso total alcance los $514.158,46. Por ejemplo, si un jubilado cobra $480.000 de haber mensual, recibirá un bono de $34.158,46. En cambio, quien percibe el haber mínimo cobra el adicional completo de $70.000.

El bono se acreditará junto con los haberes de noviembre, no requiere realizar un trámite y tendrá carácter no remunerativo: no estará sujeto a descuentos ni se computará para otros conceptos.

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