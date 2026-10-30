30 de octubre de 2026 Inicio
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ANSES pagará retroactivos a jubilados con enfermedades graves: las claves del cobro y los reclamos de haberes

El Ministerio de Capital Humano ratificó la excepción presupuestaria para cancelar sentencias judiciales prioritarias, la reactivación de la vía administrativa para reajustes y la vigencia de las garantías previsionales.

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Capital Humano avaló la excepción a la Ley Presupuesto y jubilados con enfermedades cobrarán los retroactivos.

Capital Humano avaló la excepción a la Ley Presupuesto y jubilados con enfermedades cobrarán los retroactivos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ratificó un régimen prioritario para la cancelación de deudas por sentencias judiciales de reajuste de haberes. Aunque la Ley de Presupuesto establece anualmente un orden cronológico y por edad para el pago de deudas previsionales, la normativa contempla una vía de excepción que beneficia de manera directa a los jubilados y pensionados que padezcan enfermedades graves o terminales, así como a aquellos que tengan un integrante de su grupo familiar primario en dicha situación de salud.

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Bajo la supervisión del Ministerio de Capital Humano encabezado por Sandra Pettovello, también se habilitó la vía del Recurso de Revisión ante la Comisión Administrativa de Revisión de la Seguridad Social (CARSS) para los titulares de prestaciones bajo la Ley 24.241. Este tribunal permite a los beneficiarios reclamar sobre decisiones de la ANSES vinculadas a reajustes de haberes, determinación de la fecha inicial de pago, jubilación ordinaria, pensiones por fallecimiento y regímenes especiales o diferenciales.

Sandra Pettovello, titular de la cartera de Capital Humano.

Sandra Pettovello, titular de la cartera de Capital Humano.

Los adultos mayores o sus apoderados disponen de un plazo estricto de 30 días hábiles administrativos desde la notificación de la resolución para presentar la nota con la prueba correspondiente, evitando así la necesidad de iniciar de inmediato una demanda en la Justicia.

A su vez, el Gobierno confirmó la vigencia del esquema de compensación económica respaldado en el Decreto 525/1995 y la reglamentación de la Ley 24.241 para resguardar los ingresos del sector pasivo. Esta medida garantiza un suplemento dinerario destinado a que los beneficiarios que obtuvieron su prestación con 30 años o más de servicios con aportes efectivos, así como los titulares de regímenes diferenciales o retiros por invalidez, alcancen un haber equivalente al 82% del Salario Mínimo, Vital y Móvil. Por el contrario, la normativa remarca que este suplemento no abarca a quienes hayan accedido a la prestación previsional mediante moratorias.

Cómo se instrumentan los pagos derivados de las sentencias judiciales:

  • Repago automático: en caso de no haber podido cobrar el retroactivo en la fecha asignada, los fondos son devueltos por la entidad bancaria a la ANSES. Sin embargo, el dinero se reingresa automáticamente al circuito de repago hasta en tres oportunidades sin que el beneficiario deba realizar ningún trámite, notificándose la nueva fecha vía correo electrónico o teléfono celular registrado en "Mi ANSES".
  • Cobro por ventanilla: de acuerdo con el Comunicado A-7028 del Banco Central (BCRA), el cobro de los retroactivos por sentencia se efectúa por ventanilla siguiendo el cronograma de ANSES, sin necesidad de solicitar un turno previo en el banco.
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