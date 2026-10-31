ANSES aumenta los montos de AUH y SUAF en noviembre 2026: a cuánto llegan La entidad previsional oficializó un aumento del 1,93% para las asignaciones familiares desde noviembre de 2026. Los nuevos valores y los límites de ingresos para acceder al beneficio. Por Agregar C5N en









ANSES actualizó los montos de AUH y SUAF para noviembre de 2026 y estableció nuevos límites de ingresos para cobrar las asignaciones familiares. Freepik

Qué porcentaje de aumento recibirán las asignaciones familiares.

Cuánto cobrarán los titulares de AUH por hijo y discapacidad.

Cómo quedan las escalas del SUAF según los ingresos familiares.

Cuáles son los nuevos topes salariales establecidos por ANSES. ANSES aumenta los montos de AUH y SUAF en noviembre 2026: la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó un incremento del 1,93% para las asignaciones familiares que comenzará a regir en noviembre de 2026. ¿A cuánto llegan? ¿Cuáles son los nuevos valores y quiénes pueden cobrar?

La actualización alcanza a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y al Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), además de modificar los límites de ingresos para acceder a las prestaciones. La entidad previsional confirmó los nuevos montos de la AUH y el SUAF para noviembre de 2026.

La actualización quedó establecida mediante la Resolución 303/2026, publicada en el Boletín Oficial, y contempla una suba del 1,93% vinculada a la movilidad de las asignaciones familiares. El incremento alcanza a trabajadores registrados, monotributistas y titulares de prestaciones sociales, entre otros beneficiarios. También modifica los topes salariales que determinan quiénes pueden acceder al salario familiar.

Qué monto alcanzan AUH y SUAF de ANSES en noviembre 2026 Con el aumento confirmado, la Asignación Universal por Hijo tendrá un valor general de $159.611 por menor. Sin embargo, ANSES mantiene el mecanismo de retención del 20%, por lo que el pago mensual directo equivale al 80% del total. Los valores quedan de la siguiente manera:

AUH por hijo : $159.611. El pago directo mensual será de $127.688,80.

: $159.611. El pago directo mensual será de $127.688,80. Retención del 20% : $31.922,20, que se acumula y puede cobrarse al presentar la Libreta AUH y acreditar los controles correspondientes.

: $31.922,20, que se acumula y puede cobrarse al presentar la Libreta AUH y acreditar los controles correspondientes. AUH por hijo con discapacidad : $519.704, con un pago directo de $415.763,20.

: $519.704, con un pago directo de $415.763,20. Retención por hijo con discapacidad: $103.940,80. En las localidades comprendidas dentro de la Zona 1, que incluye a Río Negro y Neuquén, los valores son superiores. La AUH alcanza los $207.495 por hijo y los $675.616 por hijo con discapacidad.