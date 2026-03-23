23 de marzo de 2026 Inicio
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Este es el descuento de Cuenta DNI sin tope de reintegro para aprovechar en el final de marzo 2026

El tercer mes del año llega con más gastos y por eso las billeteras digitales ofrecen descuentos y beneficios clave para ahorrar en compras diarias, supermercados y gastronomía durante este mes.

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¿Cuál es el descuento de Cuenta DNI sin tope de reintegro para aprovechar en el final de marzo 2026?.

¿Cuál es el descuento de Cuenta DNI sin tope de reintegro para aprovechar en el final de marzo 2026?.

  • Cuenta DNI refuerza sus descuentos en el tramo final de marzo 2026
  • Supermercados con promociones según el día y la cadena
  • Descuentos sin tope en supermercados: una de las claves del mes
  • Promociones organizadas por día para maximizar el ahorro

En el tramo final del mes, la billetera digital del Banco Provincia se posiciona como una de las herramientas más utilizadas para aliviar el gasto en supermercados y mantiene promociones que permiten acceder a importantes ahorros, ¿cuál es el descuento de Cuenta DNI sin tope de reintegro para aprovechar en el final de marzo 2026?

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El tercer mes del año suele traer consigo varios gastos —desde el inicio de clases, compras del hogar, hasta ajustes en la rutina diaria—, por lo que contar con facilidades y beneficios por parte de las billeteras digitales se vuelve clave para aliviar el bolsillo.

Además, en un escenario donde los precios pueden variar constantemente, aprovechar promociones con reembolsos, topes semanales y descuentos segmentados por día se convierte en una estrategia fundamental para llegar a fin de mes con mayor tranquilidad.

cuenta DNI

Cómo es la promoción en supermercados de Cuenta DNI en marzo 2026

Durante marzo, las promociones en supermercados no son únicas, sino que se distribuyen según el día:

  • Lunes: 20% de descuento, con tope de reintegro semanal (generalmente hasta $8.000).
  • Martes y miércoles: 15% de ahorro en supermercados adheridos, con tope de $6.000 por semana.
  • Miércoles (cadenas específicas):
  • 10% en Carrefour sin tope de reintegro
  • 20% en Toledo sin límite
  • 15% en Josimar con tope semanal
  • Jueves:
  • 20% en Changomás sin tope
  • 30% en Coto en condiciones específicas (como pagos con NFC)
CARREFOUR YPF

Descuentos sin tope: el dato clave

Uno de los puntos más atractivos de marzo es que varias cadenas ofrecen descuentos sin tope de reintegro, lo que permite ahorrar más en compras grandes:

  • Carrefour (10% los miércoles)
  • Toledo (20% los miércoles)
  • Changomás (20% los jueves)

Cuáles son todos los descuentos de Cuenta DNI en marzo 2026

Comercios de cercanía (clave del mes)

Durante marzo 2026, Cuenta DNI ofrece uno de sus beneficios más fuertes para el día a día: un 20% de descuento en comercios de cercanía, disponible de lunes a viernes (una novedad destacada de este mes que amplía las posibilidades de ahorro).

Gastronomía (salidas y delivery)

Durante marzo 2026, Cuenta DNI también impulsa las salidas del fin de semana con un 25% de descuento en gastronomía, disponible todos los sábados y domingos.

Tiendas YPF Full

Durante marzo 2026, Cuenta DNI ofrece un 25% de descuento en tiendas YPF Full, disponible durante los fines de semana.

Ferias y mercados bonaerenses

Durante marzo 2026, Cuenta DNI ofrece uno de los beneficios más destacados para el ahorro cotidiano: un 40% de descuento disponible todos los días.

Farmacias y perfumerías

Durante marzo 2026, Cuenta DNI suma un beneficio ideal para compras específicas: un 10% de descuento disponible los miércoles y jueves.

Supermercados (según cadena y día)

Durante marzo 2026, los supermercados adheridos a Cuenta DNI ofrecen descuentos variables según el día y la cadena, lo que permite planificar mejor las compras y maximizar el ahorro.

Los lunes se puede acceder a un 20% de descuento, con un tope aproximado de $8.000, ideal para hacer una compra grande al inicio de la semana. En tanto, los martes y miércoles, algunas cadenas del interior cuentan con un 15% de descuento, ampliando las opciones para quienes no compran en grandes superficies.

Además, existen promociones específicas según el supermercado, como:

  • Carrefour: 10% de descuento sin tope
  • Chango Más: 20% sin tope
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