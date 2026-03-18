Cuáles son todos los descuentos de Cuenta DNI para disfrutar en la segunda quincena de marzo 2026 La billetera virtual detalló los descuentos que tiene disponibles para esta semana de marzo y cuáles son los rubros en los que más dinero se puede ahorrar. Por + Seguir en







Las promociones de la billetera virtual para la segunda parte de marzo 2026. Cuenta DNI

Cuenta DNI renovó promociones en marzo 2026 y se consolida como herramienta clave para ahorrar en gastos diarios.

Ofrece descuentos en supermercados, carnicerías, librerías y gastronomía, ampliando opciones de ahorro cotidiano.

Beneficios organizados por días: 20% en carnicerías (lun a vie), 25% en gastronomía fines de semana y 10% en librerías sin tope.

También incluye 40% en ferias y mercados con tope semanal, permitiendo planificar compras y maximizar reintegros. La billetera virtual Cuenta DNI, impulsada por el Banco Provincia, renovó sus promociones para el mes de marzo y se consolida como una herramienta clave para el ahorro cotidiano. Gracias a su red de beneficios, la aplicación se mantiene entre las más utilizadas en la Provincia de Buenos Aires, permitiendo a los usuarios reducir gastos y optimizar el uso de sus ingresos mensuales.

Entre las promociones más destacadas, los descuentos en supermercados y carnicerías lideran las preferencias de los usuarios. Sin embargo, la propuesta también abarca otros rubros relevantes como librerías y locales gastronómicos, lo que amplía las oportunidades de ahorro en distintos momentos del consumo diario.

Cuenta DNI Con estas promociones, Cuenta DNI sigue consolidándose como una herramienta práctica y útil para el día a día de los bonaerenses. Banco Provincia El esquema de beneficios está organizado de forma estratégica, con ofertas distribuidas según días y categorías. Dependiendo del rubro, los descuentos pueden contar con topes de reintegro semanales o mensuales, mientras que en ciertos casos se aplican beneficios sin límite y con devolución inmediata. Esta dinámica permite planificar las compras y aprovechar al máximo cada promoción disponible.

Qué descuentos tiene Cuenta DNI en las últimas dos semanas de marzo 2026 Durante las últimas dos semanas de marzo de 2026, Cuenta DNI refuerza su estrategia de ahorro con una ampliación en sus beneficios más utilizados. Una de las principales novedades es la extensión del descuento en carnicerías, granjas y pescaderías, que deja de limitarse al fin de semana y pasa a estar disponible de lunes a viernes. Esta promoción ofrece un 20% de ahorro con un tope de reintegro semanal de $5.000, lo que permite organizar las compras con mayor flexibilidad durante los días hábiles.

De cara al fin de semana, la billetera digital del Banco Provincia potencia los beneficios vinculados al consumo recreativo. Los sábados y domingos se aplica un 25% de descuento en gastronomía, con un tope de $8.000 por semana y por persona. A su vez, este beneficio se complementa con promociones similares en tiendas Full de estaciones YPF (excepto combustibles), lo que amplía las opciones para quienes buscan aprovechar salidas o consumos fuera del hogar.

CUENTA DNI En paralelo, otros rubros clave también mantienen promociones activas. Los lunes y martes continúa el 10% de descuento en librerías sin tope de reintegro, mientras que en ferias y mercados bonaerenses se ofrece un 40% de ahorro todos los días, con un límite semanal de $6.000. De esta manera, la aplicación consolida una propuesta integral que abarca desde alimentos hasta educación, adaptándose a las necesidades del presupuesto mensual. Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en marzo 2026 Comercios de cercanía (incluye carnicerías): 20% de descuento de lunes a viernes, con un tope semanal de $5.000, que se alcanza con $25.000 en compras.

20% de descuento de lunes a viernes, con un tope semanal de $5.000, que se alcanza con $25.000 en compras. Gastronomía: 25% de ahorro los sábados y domingos en locales adheridos, con un reintegro máximo de $8.000 por persona cada semana.

25% de ahorro los sábados y domingos en locales adheridos, con un reintegro máximo de $8.000 por persona cada semana. Full YPF: 25% de descuento todos los fines de semana en tiendas Full YPF participantes, con tope de $8.000 semanales. No incluye la carga de combustibles.

25% de descuento todos los fines de semana en tiendas Full YPF participantes, con tope de $8.000 semanales. No incluye la carga de combustibles. Supermercados: Promociones disponibles en distintas cadenas de toda la provincia, activas durante los siete días de la semana según condiciones de cada comercio.

Promociones disponibles en distintas cadenas de toda la provincia, activas durante los siete días de la semana según condiciones de cada comercio. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con un tope de reintegro de $6.000 por semana.

40% de descuento todos los días, con un tope de reintegro de $6.000 por semana. Universidades: 40% de ahorro diario en comercios adheridos dentro de universidades bonaerenses, con un límite de $6.000 semanales.

40% de ahorro diario en comercios adheridos dentro de universidades bonaerenses, con un límite de $6.000 semanales. Librerías: 10% de descuento los lunes y martes en librerías adheridas de la provincia, sin tope de reintegro y acumulable con la promoción de comercios de barrio.

10% de descuento los lunes y martes en librerías adheridas de la provincia, sin tope de reintegro y acumulable con la promoción de comercios de barrio. Farmacias y perfumerías: 10% de ahorro los miércoles y jueves en locales participantes, sin límite de reintegro y también acumulable con el beneficio de comercios de cercanía.