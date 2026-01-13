13 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Esta es la fecha límite para la AUH de ANSES en enero 2026: de qué se trata

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó por qué el día 22 del mes es clave para este grupo.

Por
Anses dio a conocer la fecha en la que la AUH termina de cobrar en enero. 

Anses dio a conocer la fecha en la que la AUH termina de cobrar en enero. 

Freepik
  • La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó las fechas de pago de la AUH.
  • Este grupo termina su calendario el día jueves 22 de enero.
  • Este mes reciben un aumento del 2,5% por lo que el monto de la prestación es de $125.518 sin el descuento.
  • Las fechas de cobro se establecen según el último número del DNI de cada beneficiario.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que su último día de cobro es el jueves 22 de enero. El cronograma de establece según el último número de DNI de cada beneficiario.

Anses explicó hasta cuándo se cobran las Becas Progresar.
Te puede interesar:

Hasta cuándo puedo cobrar las Becas Progresar de ANSES en enero 2026

AUH ANSES
Este mes, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) está otorgando diversos beneficios, incluida la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Este mes, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) está otorgando diversos beneficios, incluida la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Quiénes pueden acceder a la AUH de ANSES en enero 2026

La AUH está destinada a madres, padres o titulares con hijos a cargo que sean:

  • Desocupados
  • Trabajadores informales
  • Empleados de casas particulares
  • Monotributistas sociales
  • También se asigna de manera automática a quienes dejen de percibir la Asignación Familiar por Hijo.
  • Se paga por cada hijo menor de 18 años o sin límite de edad si tiene discapacidad.
  • El beneficio corresponde a uno de los progenitores y se acredita en la misma cuenta bancaria donde se perciben otras asignaciones.

Monto de la AUH de ANSES en enero 2026

Las asignaciones también reflejan el aumento del 2,47%. Los montos son:

  • Asignación Universal por Hijo: $125.518
  • AUH con Discapacidad: $408.705

Estos montos son al 100%, es decir que no se contempla el descuento del 20% que Anses realiza todos los meses sobre la prestación que luego libera una vez al año con la presentación de la Libreta AUH.

AUH de ANSES: cuándo cobro en enero 2026

Las fechas de pago del primer calendario del año son las siguientes:

  • DNI terminados en 2: 13 de enero
  • DNI terminados en 3: 14 de enero
  • DNI terminados en 4: 15 de enero
  • DNI terminados en 5: 16 de enero
  • DNI terminados en 6: 19 de enero
  • DNI terminados en 7: 20 de enero
  • DNI terminados en 8: 21 de enero
  • DNI terminados en 9: 22 de enero
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Anses explicó por qué los jubilados de la mínima deben prestar atención al día 22 de enero.

Atención jubilados de ANSES: por qué el 22 de enero es una fecha muy importante

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este martes 13 de enero

Anses sumó una herramienta digital que facilita las consultas online.

Si tenés que hacer consultas en ANSES, no podés no saber esta novedad: de qué se trata

El monto busca acompañar los gastos educativos del inicio de clases.

Ayuda Escolar Anual 2026 de ANSES: cuándo se cobran los $85.000

Anses informó quiénes pueden acceder a la Ayuda Escolar Anual 2026.

Ayuda Escolar Anual 2026 de ANSES: quiénes pueden acceder

Anses difundió cuál es el monto de la Ayuda Escolar Anual 2026.

Ayuda Escolar Anual 2026 de ANSES: se confirmó cuánto se cobra

Rating Cero

El nuevo flequillo abierto de Sadie Sink acompaña el cierre de una etapa clave en Stranger Things.
play

La impresionante transformación de Sadie Sink, quien hace de Max Mayfield en Stranger Things: cambió su look

Alfredo Caseros en su obra Cha Cha Cha. 

Portazo de Alfredo Casero: furia, abandono y desconcierto

Romina Gaetani.

Romina Gaetani está en "alto riesgo" porque su ex "es excesivamente celoso y controlador", según especialistas

Luciano Castro

Luciano Castro: "Me angustia haber desilusionado a la persona que más amé y más amo"

Esta interacción volvió a instalar preguntas sobre el trasfondo del contacto.

Lo dejó en offside: Wanda Nara reveló qué famoso la contactó apenas conoció su separación

El elenco se conforma por estrellas de Hollywood. 
play

Hoy en Netflix: fue muy premiada y es una de las películas que más se está viendo en 2026

últimas noticias

Una persona fue trasladada el Hospital Rivadavia.

Susto y derrumbe en un centro médico de Palermo: 11 pacientes debieron ser atendidos

Hace 5 minutos
play
Los videos más impactantes del meteotsunami que provocó una muerte y varios heridos en la costa atlántica

Los videos más impactantes del meteotsunami que provocó una muerte y varios heridos en la costa atlántica

Hace 31 minutos
Las dos mujeres mostraron documentación que acredita que trabajaron en las mansiones.

Dos exempleadas denunciaron a Julio Iglesias por agresiones sexuales en su mansión

Hace 34 minutos
El micro recibió un fuerte impacto de atrás por parte de una camión de remolque.

Impactante choque entre un camión y un micro en Campana: hay dos heridos de gravedad

Hace 43 minutos
El Gobierno venezolano liberó a tres presos españoles.

En medio de la tensión con EEUU, Venezuela liberó a tres presos españoles: quiénes son

Hace 1 hora