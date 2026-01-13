Esta es la fecha límite para la AUH de ANSES en enero 2026: de qué se trata

Anses dio a conocer la fecha en la que la AUH termina de cobrar en enero.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó las fechas de pago de la AUH.
Este grupo termina su calendario el día jueves 22 de enero.
Este mes reciben un aumento del 2,5% por lo que el monto de la prestación es de $125.518 sin el descuento.
Las fechas de cobro se establecen según el último número del DNI de cada beneficiario.
