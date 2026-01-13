Esta es la fecha límite para la AUH de ANSES en enero 2026: de qué se trata La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó por qué el día 22 del mes es clave para este grupo. Por + Seguir en







La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó las fechas de pago de la AUH.

Este grupo termina su calendario el día jueves 22 de enero.

Este mes reciben un aumento del 2,5% por lo que el monto de la prestación es de $125.518 sin el descuento.

Las fechas de cobro se establecen según el último número del DNI de cada beneficiario. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que su último día de cobro es el jueves 22 de enero. El cronograma de establece según el último número de DNI de cada beneficiario.

Quiénes pueden acceder a la AUH de ANSES en enero 2026 La AUH está destinada a madres, padres o titulares con hijos a cargo que sean:

Desocupados

Trabajadores informales

Empleados de casas particulares

Monotributistas sociales

También se asigna de manera automática a quienes dejen de percibir la Asignación Familiar por Hijo .

. Se paga por cada hijo menor de 18 años o sin límite de edad si tiene discapacidad.

El beneficio corresponde a uno de los progenitores y se acredita en la misma cuenta bancaria donde se perciben otras asignaciones. Monto de la AUH de ANSES en enero 2026 Las asignaciones también reflejan el aumento del 2,47%. Los montos son:

Asignación Universal por Hijo: $125.518

AUH con Discapacidad: $408.705 Estos montos son al 100%, es decir que no se contempla el descuento del 20% que Anses realiza todos los meses sobre la prestación que luego libera una vez al año con la presentación de la Libreta AUH.

AUH de ANSES: cuándo cobro en enero 2026 Las fechas de pago del primer calendario del año son las siguientes: