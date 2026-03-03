Prestación por Desempleo de ANSES: cuándo cobro en marzo 2026 La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó el cronograma y los valores que regirán este mes para quienes perciben el beneficio destinado a trabajadores despedidos sin causa. Por + Seguir en







El cronograma se organiza según la terminación del DNI. Freepik

El pago de marzo de la Prestación por Desempleo de ANSES corresponde a períodos devengados en febrero.

El monto se calcula sobre el 75% del mejor salario de los últimos seis meses.

En marzo rigen topes de $173.400 mínimo y $346.800 máximo.

El calendario comienza el 20 de marzo, según terminación de DNI. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó que la Prestación por Desempleo se cobrará en marzo de 2026 a partir del 20 de marzo, de acuerdo con la terminación del DNI. Este pago corresponde a salarios devengados en febrero y contempla montos con límites mínimos y máximos establecidos por normativa vigente.

Desempleo ANSES El cálculo toma como referencia el mejor salario reciente. Freepik Quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo de ANSES El beneficio está destinado a trabajadores en relación de dependencia que hayan sido despedidos sin justa causa, por finalización de contrato o por causas externas a su voluntad. No corresponde en casos de renuncia.

Para acceder, es obligatorio contar con aportes registrados en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). La cantidad de cuotas que se perciben depende del tiempo trabajado y de los aportes realizados durante la relación laboral.

El trámite debe iniciarse dentro de los 90 días hábiles posteriores a la desvinculación. Si se supera ese plazo, se descuenta un día de prestación por cada jornada de demora.

Monto de la Prestación por Desempleo de ANSES El importe mensual equivale al 75% del mejor salario promedio de los últimos seis meses previos al despido. Sin embargo, Anses fija límites vinculados al salario mínimo. En marzo de 2026, los valores efectivos que se liquidan —por pagarse a mes vencido— van de $173.400 como mínimo a $346.800 como máximo.

Ningún beneficiario puede cobrar por debajo ni por encima de esos montos. Mientras se percibe este fondo, los titulares acceden a asignaciones familiares del SUAF, pero no pueden cobrar la Asignación por Hijo (AUH) ni la Asignación por Embarazo (AUE). Desempleo ANSES Existen límites mínimos y máximos fijados por normativa. Freepik Desempleo de ANSES: calendario de pagos de marzo 2026 El cronograma quedó establecido de la siguiente manera: DNI terminados en 0 y 1: viernes 20 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 25 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: jueves 26 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: viernes 27 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: lunes 30 de marzo Los beneficiarios pueden consultar su liquidación a través de Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social.