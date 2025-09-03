3 de septiembre de 2025 Inicio
Especial aniversario: este es el descuento de Cuenta DNI para el sábado 6 de septiembre en 2025

El Banco Provincia conmemora sus 203 años con promociones en gastronomía, carnicerías, ferias y garrafas.

Con estas promociones, Cuenta DNI sigue consolidándose como una herramienta práctica y útil para el día a día de los bonaerenses.

 

Banco Provincia

Septiembre se convierte en un mes de celebración para el Banco Provincia y su billetera digital, Cuenta DNI. Con motivo del 203 aniversario del banco, la plataforma presenta una serie de promociones especiales para los usuarios, manteniendo los descuentos que millones de bonaerenses ya consideran parte de su rutina. Este mes, la agenda incluye numerosas oportunidades para ahorrar en distintos rubros.

Este beneficio está disponible tanto para compras presenciales como para aquellas realizadas a través del escaneo de códigos QR desde cualquier billetera virtual.  
El festejo de aniversario se centra en la gastronomía, con una promoción exclusiva que busca beneficiar tanto a los clientes como a los comercios adheridos. La iniciativa de Cuenta DNI no solo celebra el cumpleaños del banco, sino que también impulsa el consumo en un sector clave de la economía, permitiendo a los usuarios disfrutar de comidas y salidas a precios más accesibles.

Además de las ofertas gastronómicas, la billetera digital mantiene sus beneficios tradicionales. Dos días especiales con descuentos en carnicerías, granjas y pescaderías facilitan la compra de productos esenciales para el hogar a un costo reducido. De esta manera, Cuenta DNI continúa consolidándose como una herramienta fundamental en el día a día de sus usuarios, ofreciendo descuentos que impactan directamente en su economía.

Cuenta DNI
Cuál es el descuento especial que tiene Cuenta DNI el 6 de septiembre en 2025

El fin de semana del 6 y 7 de septiembre, Cuenta DNI presentará una de sus promociones más atractivas, ideal para quienes desean disfrutar de un buen momento sin gastar de más. Los usuarios de la billetera digital del Banco Provincia podrán acceder a un 30% de descuento en bares, restaurantes y locales de comida adheridos a la propuesta.

Esta iniciativa se convierte en el plato fuerte de las celebraciones por el 203 aniversario del Banco Provincia y su plataforma. La promoción en gastronomía se espera con entusiasmo, ya que permite a millones de bonaerenses disfrutar de salidas y comidas a un costo más accesible. Resulta una oportunidad perfecta para descubrir nuevos lugares o volver a los favoritos.

Cuenta DNI
El beneficio se presenta de manera clara y sencilla. El descuento del 30% se aplica directamente en la compra, con un tope de reintegro de $8.000 por persona. Esto significa que, si el consumo supera un determinado monto, el reintegro máximo alcanzará los $8.000, representando un ahorro significativo para el bolsillo.

Esta promoción especial forma parte de las principales novedades de la agenda de septiembre de Cuenta DNI. Refleja cómo la billetera digital busca premiar la lealtad de sus usuarios y celebrar sus hitos más importantes, ofreciendo descuentos concretos y de valor que impactan de manera real en la economía cotidiana de las familias.

Cuenta DNI
Qué promociones tiene Cuenta DNI en septiembre 2025

Septiembre trae consigo un nuevo aniversario de Cuenta DNI, pero sin dejar de lado los beneficios que ya forman parte de la rutina de millones de usuarios en la provincia. Los descuentos y promociones habituales continúan activos, ofreciendo oportunidades de ahorro en distintos rubros esenciales y de consumo cotidiano.

Entre las promociones clásicas que se mantienen este mes se destacan:

  • Carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento los sábados 6 y 20, con un tope de $6.000 por jornada (aplicable a compras de hasta $17.000).
  • Comercios de cercanía: 20% todos los viernes, con un límite de $4.000, equivalente a un consumo de $20.000.
  • Ferias y mercados bonaerenses: 40% todos los días, con un máximo de $6.000 por semana (tickets de hasta $15.000).
  • Supermercados y cadenas adheridas: descuentos especiales en distintas fechas del mes.
  • Garrafas: 40% de rebaja en compra y recarga todos los días, con un tope mensual de $12.000 (para consumos de hasta $30.000).
  • Universidades bonaerenses: 40% en locales adheridos dentro de los campus, con un máximo semanal de $6.000.
  • Comercios no alimentarios: posibilidad de pagar en tres cuotas sin interés con tarjetas Visa o Mastercard vinculadas a la app.

Con estas promociones, Cuenta DNI sigue consolidándose como una herramienta práctica y útil para el día a día de los bonaerenses, combinando celebraciones especiales con beneficios permanentes que impactan directamente en el ahorro de los usuarios.

Cuenta DNI
