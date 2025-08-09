9 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Estos son todos los descuentos que tiene Cuenta DNI los fines de semana de agosto 2025

La billetera virtual del Banco Provincia presenta sus beneficios renovados para agosto, con nuevas fechas de descuento, más rubros incluidos y topes de reintegro más altos.

Por
La billetera virtual del Banco Provincia anunció nuevos beneficios para sus usuarios

La billetera virtual del Banco Provincia anunció nuevos beneficios para sus usuarios, incluyendo un incremento en los topes de reintegro disponibles.

 

Banco Provincia

Durante agosto de 2025, la billetera digital Cuenta DNI del Banco Provincia renueva su programa de promociones para acompañar el consumo cotidiano. A lo largo del mes, se ofrecen descuentos en distintos rubros, lo que representa una oportunidad para cuidar el bolsillo en compras esenciales. Desde alimentos hasta productos para el hogar, la propuesta busca sumar beneficios concretos para sus usuarios.

Uno de los más usados: la billetera virtual del Banco Provincia mantiene su promoción estrella este mes.
Te puede interesar:

Uno de los más usados: este es el descuento de Cuenta DNI que te permite ahorrar $8.000 por semana

Entre las principales novedades se encuentra la actualización de los topes de reintegro, que aumentan para mejorar el ahorro disponible. También se incorporan nuevos días de descuentos en rubros como carnicerías y comercios de cercanía, claves en el gasto diario. Estas mejoras apuntan a fortalecer el poder adquisitivo de quienes utilizan Cuenta DNI.

Las promociones están diseñadas para acompañar diversas necesidades y hábitos de consumo. Gracias a su alcance en múltiples sectores, la billetera virtual se consolida como una aliada del ahorro mensual. Con beneficios distribuidos durante todo agosto, los usuarios pueden organizar sus compras y aprovechar al máximo cada oferta disponible.

Cuenta DNI
Este mes se destacan nuevas promociones en librerías y una propuesta gastronómica con foco en adolescentes y adultos mayores, ideales para disfrutar durante las vacaciones de invierno.

Este mes se destacan nuevas promociones en librerías y una propuesta gastronómica con foco en adolescentes y adultos mayores, ideales para disfrutar durante las vacaciones de invierno.

Cuáles son los descuentos que tiene Cuenta DNI los fines de semana de agosto 2025

Durante los fines de semana de agosto de 2025, los usuarios de Cuenta DNI del Banco Provincia acceden a múltiples descuentos que ayudan a reducir los gastos en compras habituales. Las promociones se concentran en el rubro de la alimentación y se aplican los viernes y sábados, lo que facilita la organización del presupuesto semanal. De este modo, las compras esenciales pueden realizarse con un ahorro significativo.

El beneficio más relevante del fin de semana corresponde a carnicerías, granjas y pescaderías. Los días sábado 9 y 23 de agosto, se ofrece un 35% de descuento en comercios adheridos, con un tope de reintegro de $6.000 por persona. Para alcanzar el monto máximo, el gasto estimado en cada jornada ronda los $17.150.

El inicio del fin de semana llega con descuentos en comercios de cercanía. Todos los viernes de agosto, se aplica un 20% de descuento en estos locales, con un reintegro de hasta $4.000 por persona por semana. Esta promoción cubre alimentos y otros productos, como artículos de librería o ferretería, permitiendo un ahorro mensual de hasta $16.000 por persona.

Cuenta DNI
Estas mejoras buscan fomentar el uso de la billetera virtual, ofreciendo una alternativa conveniente y accesible para los usuarios que desean aprovechar los beneficios de la tecnología financiera en su vida diaria.

Estas mejoras buscan fomentar el uso de la billetera virtual, ofreciendo una alternativa conveniente y accesible para los usuarios que desean aprovechar los beneficios de la tecnología financiera en su vida diaria.

Qué promociones tiene Cuenta DNI en agosto 2025

Durante agosto de 2025, la billetera digital Cuenta DNI del Banco Provincia presenta una serie de promociones diseñadas para acompañar el consumo en múltiples rubros. Los beneficios incluyen topes de reintegro más altos y nuevas jornadas de ahorro. Esta propuesta busca fortalecer la economía familiar a través de herramientas digitales accesibles y eficientes.

Uno de los descuentos más extendidos se aplica en los comercios de cercanía. Cada viernes del mes, los usuarios acceden a un 20% de descuento, con un reintegro semanal de hasta $4.000 por persona. Esta oferta puede alcanzar un ahorro mensual de $16.000 e incluye rubros diversos como alimentos, ferreterías y librerías.

En carnicerías, granjas y pescaderías, el ahorro se activa los sábados 9 y 23 de agosto con un 35% de descuento. La promoción establece un tope de reintegro de $6.000 por persona por día. Esta medida busca aliviar los gastos en productos esenciales como carnes y frescos.

Cuenta DNI
La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía, ferias y una nueva promo para amantes de los libros.

La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía, ferias y una nueva promo para amantes de los libros.

Las ferias y mercados bonaerenses también forman parte del programa de descuentos. Durante todos los días de agosto, se ofrece un 40% de descuento, con un tope semanal de $6.000 por persona. Esta iniciativa impulsa las compras a pequeños productores y comercios locales.

Para acompañar las necesidades del hogar y del ámbito universitario, Cuenta DNI suma beneficios especiales. Se ofrece un 40% de descuento en garrafas, con un reintegro mensual de hasta $12.000. Además, en comercios universitarios, docentes y estudiantes acceden todos los días a un 40% de descuento, con un tope de $6.000 por semana.

CUENTA DNI

Los rubros educativos y no alimentarios también están contemplados. Todos los lunes y martes, las librerías ofrecen un 10% de descuento sin tope, ideal para adquirir materiales de estudio o lectura recreativa. En tanto, los comercios de cercanía no alimentarios brindan la posibilidad de comprar en tres cuotas sin interés con tarjetas Visa o Mastercard del Banco Provincia.

Estas promociones buscan ofrecer alivio económico en distintos aspectos de la vida cotidiana. Con foco en la alimentación, el estudio y el consumo responsable, Cuenta DNI se posiciona como una herramienta clave para optimizar el poder de compra. Las condiciones permiten un uso versátil que beneficia tanto a usuarios como a comercios locales.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El tope de reintegro está pensado para compras de hasta $17.000.

Este sábado 12 se activa el descuento en carnicerías de Cuenta DNI: cuánto devuelve en julio 2025

Con la llegada de julio y el inicio del receso escolar, Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, renueva su propuesta de beneficios para los usuarios bonaerenses.

Cuánto podés ahorrar con los descuentos que tiene Cuenta DNI en julio 2025

Es valido para supermercados y mayoristas adheridos en todo el país.

Con el Banco Nación podés tener un reintegro del 30% en supermercados mayoristas: cómo aprovechar la promoción

Este mes se destacan nuevas promociones en librerías y una propuesta gastronómica.

Para agendar: cuáles son los días de agosto 2025 que Cuenta DNI tendrá descuento en carnicerías

Una propuesta que sirve para el bolsillo.

Este supermercado te permite ahorrar $20.000 por mes: cómo podés acceder al reintegro en agosto 2025

Es necesario vincular la tarjeta Visa a MODO y seleccionarla como billetera principal

Una billetera virtual ofrece hasta 90% de reintegro en los viajes en subte de agosto 2025: cómo aprovechar el descuento

Rating Cero

Lali Espósito le hizo un pedido a Luck Ra.
play

Qué pasó entre Lali Espósito y Luck Ra en La Voz Argentina: "Nunca vi a alguien irse así"

En una interesante pieza de The New Yorker, el periodista Michael Schulman repasa desde diferentes ángulos cómo el gran proyecto de Marvel Studios ha devorado Hollywood

¿Qué pasa con las estrellas de Marvel? Las teorías de que los actores no despegan luego del UCM

Mi año en Oxford (My Oxford Year), un film protagonizado por Sofía Carson y Corey Mylchreest que combina romance y dramatismo con un toque de comedia.
play

Mi año en Oxford es lo más visto de Netflix pero también genera polémica: de qué se trata

La tensión de la producción sueca aumenta mientras se desvelan las verdaderas intenciones de cada promesa.
play

Una película sueca con religión, promesas y engaños está dando que hablar en Netflix: de cuál se trata

En medio de un conflicto con su expareja, el ex Gran Hermano decidió cambiar su imagen y mostró el resultado en redes sociales.

La impresionante transformación de Thiago Medina en medio del escándalo con Daniela Celis: rotundo cambio de look

play

La noche de Graciela Alfano con Maradona, Charly García y Sabina: "Terminamos a las 4 de la tarde"

últimas noticias

El sospechoso ingresó al hospital con un balazo en el pulmón.

Lo balearon, se hizo pasar por una víctima de inseguridad y en realidad era un sicario con pedido de captura internacional

Hace 8 minutos
Tras la polemica del pato Juan, su dueña se reunió con el municipio.

Mendoza: tras la polémica por el pato Juan, su dueña se reunió con el municipio y acordaron el destino del ave

Hace 24 minutos
Advierten que la economía se enfrió en julio. 

Preocupación económica: advierten que la actividad volvió a enfriarse en julio

Hace 48 minutos
Denunciaron que la mujer estaba encerrada desde hace 20 años.

Córdoba: rescataron una mujer desnutrida que era reducida a la servidumbre por su esposo y su hija

Hace 52 minutos
La cadena nacional de Javier Milei en Casa Rosada. 

La curiosa frase de una película de Batman que Milei usó en cadena nacional

Hace 57 minutos