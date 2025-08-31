Confirmado: este es el beneficio de Cuenta DNI de agosto que seguirá en septiembre 2025

Ya está confirmado: una de las promociones más convenientes de Cuenta DNI durante agosto también estará disponible en septiembre 2025. Durante este mes, la billetera digital tuvo un 10 % de descuento en perfumerías y farmacias. Este mismo beneficio se extenderá durante el mes que viene.
Se trata de una oferta sorprendente y útil, ya que cubre productos esenciales como salud y cuidado personal, sin límite en el monto reintegrable. Su vigencia durante dos meses consecutivos (agosto y septiembre) la convierte en una de las oportunidades más convenientes para planificar compras grandes o frecuentes. Para acceder a la oferta, hay que pagar usando el código QR de la aplicación o Clave DNI, con dinero disponible en la cuenta.
Estos descuentos de la app financiera del Banco Provincia son más que simples promociones: en la economía actual, donde la inflación y el aumento del costo de vida afectan a todos los bolsillos, se vuelven herramientas clave para el ahorro diario. Permiten a las familias comprar productos esenciales —como alimentos, medicamentos y artículos de cuidado personal— con un plus inmediato, y además ayudan a planificar gastos mensuales sin sobrepasar el presupuesto.