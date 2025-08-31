31 de agosto de 2025 Inicio
Confirmado: este es el beneficio de Cuenta DNI de agosto que seguirá en septiembre 2025

En un contexto económico desafiante, los descuentos se convierten en aliados esenciales para ahorrar en compras diarias y productos esenciales.

Ya está confirmado: una de las promociones más convenientes de Cuenta DNI durante agosto también estará disponible en septiembre 2025.

Ya está confirmado: una de las promociones más convenientes de Cuenta DNI durante agosto también estará disponible en septiembre 2025. Durante este mes, la billetera digital tuvo un 10 % de descuento en perfumerías y farmacias. Este mismo beneficio se extenderá durante el mes que viene.

Estas herramientas digitales permiten generar ingresos diarios sin necesidad de inmovilizar el dinero, lo que las convierte en una solución práctica y flexible.  
Travel Sale: esta billetera virtual tiene un ahorro de hasta $400.000 en vuelos para los últimos días de agosto 2025

Se trata de una oferta sorprendente y útil, ya que cubre productos esenciales como salud y cuidado personal, sin límite en el monto reintegrable. Su vigencia durante dos meses consecutivos (agosto y septiembre) la convierte en una de las oportunidades más convenientes para planificar compras grandes o frecuentes. Para acceder a la oferta, hay que pagar usando el código QR de la aplicación o Clave DNI, con dinero disponible en la cuenta.

Estos descuentos de la app financiera del Banco Provincia son más que simples promociones: en la economía actual, donde la inflación y el aumento del costo de vida afectan a todos los bolsillos, se vuelven herramientas clave para el ahorro diario. Permiten a las familias comprar productos esenciales —como alimentos, medicamentos y artículos de cuidado personal— con un plus inmediato, y además ayudan a planificar gastos mensuales sin sobrepasar el presupuesto.

Cuenta DNI
Cómo es el descuento de Cuenta DNI que continuará en septiembre 2025

  • Carnicerías, granjas y pescaderías: 35 % de descuento los sábados 6 y 20 de septiembre, con tope de $6.000 por día (equivalente a consumos por $17.000).
  • 10 % de descuento sin tope en perfumerías y farmacias, todos los miércoles y jueves, seguirá vigente durante ese mes.

Qué promociones tiene Cuenta DNI en agosto 2025

  • Viernes en comercios de cercanía: 20 % de descuento con un tope semanal de $4.000 por persona (equivalente a hasta $16.000 por mes).
  • Carnicerías, granjas y pescaderías: 35 % de descuento los sábados 9 y 23 de agosto, con tope de $6.000 por persona (compras por hasta $17.000).
  • Ferias y mercados: 40 % de descuento todos los días, con tope semanal de $6.000 por persona (ahorro equivalente hasta $15.000 por semana).
  • Universidades bonaerenses: 40 % de descuento diario en comercios adheridos del campus, tope semanal similar de $6.000.
  • Garrafas (compra y recarga): 40 % de descuento todos los días, con tope mensual de $12.000 por persona (consumo equivalente hasta $30.000).
  • Librerías: 10 % de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.
  • Comercios de cercanía no alimenticios: posibilidad de pagar en 3 cuotas sin interés todos los días con tarjetas Visa y Mastercard asociadas.
