27 de agosto de 2025 Inicio
Suba del gas: el Gobierno aumentó un impuesto clave y encareció las tarifas

El Ministerio de Economía dispuso un aumento en la alícuota del recargo sobre la factura de gas, que pasa de 6,6% a 6,8%, para financiar el régimen de subsidios a zonas frías.

El Gobierno elevó de 6,6% a 6,8% la alícuota del impuesto que pesa sobre la factura de gas para financiar el subsidio a zonas frías. La medida quedó oficializada este miércoles a través de la Resolución 1253/2025 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial.

El recargo del 6,8% se aplicará sobre el precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) por cada metro cúbico que ingrese a la red de ductos en todo el país. También alcanza los volúmenes destinados al autoconsumo.

Según la normativa, el aumento deberá ser trasladado a las facturas de los usuarios alcanzados. Las distribuidoras y subdistribuidoras de gas no registrarán ganancias ni pérdidas por su aplicación. De igual forma, las comercializadoras tendrán que trasladar el recargo en su exacta incidencia sobre el precio del gas adquirido en el PIST.

El Ministerio de Economía fundamentó la decisión en la necesidad de mayores fondos para sostener el régimen de compensaciones del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas. El texto oficial aclara que la medida busca cubrir el desfasaje financiero entre la entrada en vigencia del nuevo recargo y su impacto efectivo en la recaudación.

