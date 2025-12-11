Cuánto cuesta preparar un asado para las fiestas de fin de año

Con las fiestas de fin de año cada vez más cerca, un móvil de C5N visitó el comercio Estancia Don Miguel, ubicado en el barrio porteño de Monte Castro, para relevar los precios de los distintos cortes de carne que formarán parte de la mesa navideña.
En la previa de las fiestas, C5N realizó un recorrido por una carnicería de Monte Castro revela cómo se están moviendo los precios, qué cortes son los más elegidos y cómo se prepara el sector para la demanda de fin de año.
Precios por kilo de carne vacuna:
Asado de ternera especial: $18.500
Vacío: $19.500
Costillas: $18.500
Colita de cuadril: $16.500
Tapa de nalga: $16.500
Tapa de asado: $18.500
Bife ancho: $19.000
Bife angosto: $19.500
Picaña: $25.000
Falda: $24.000
Paleta: $19.500
Matambre: $21.000
Entraña: $25.000
Cortes de cerdo:
Pechito: $7.900
Bondiola: $8.000
Cuadril de cerdo: $8.000
Para el vitel toné:
Peceto: $19.500 por kilo
Rubén, carnicero del local, contó en diálogo con De Una que la demanda creció en las últimas semanas y se vive un clima de entusiasmo. “La gente está respondiendo bien. Hay muchos pedidos para la fiesta; muchos vienen a comprar para guardar”, explicó.
También señaló que hubo un leve ajuste en los precios, aunque la empresa intenta sostener los valores. “Estamos haciendo un esfuerzo para mantener estabilidad y que la gente se sienta acompañada. Queremos que puedan vivir estas fiestas tranquilos y llevarse la mejor calidad”, afirmó.
Por último, comentó que los hábitos de pago cambiaron notablemente: “Hoy casi no se maneja efectivo. La mayoría paga con tarjeta o billeteras virtuales”, puntualizó.
Según el relevamiento que realizó la periodista especializada en economía Rosalía Costantino los precios para un asado "low cost" para 6 personas rondan los $124.000 pesos en total. La misma incluye: 2 kg de asado, 1,5 kg de vacío, 6 chorizos, 1 morcilla, una provoleta, carbón y 1 kg de pan, además de media docena de huevos, medio kilo de papa, dos vinos medios, un salame, un queso y dos gaseosas.
En tanto, para un “asado premium” para 6 personas el precio asciende los $224.500. La cena incluye 2 kg de asado, 1,5 kg de vacío, 6 chorizos, 1 morcilla, 2 provoletas, 2 mollejas, carbón y 1 kg de pan, acompañados por 3 paquetes de rúcula, un paquete de queso parmesano, dos vinos premium, salame y queso, aceitunas, dos gaseosas y un kilo y medio de helado premium.