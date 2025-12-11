11 de diciembre de 2025 Inicio
Cuánto cuesta preparar un asado para las fiestas de fin de año

En la previa de las fiestas, C5N realizó un recorrido por una carnicería de Monte Castro revela cómo se están moviendo los precios, qué cortes son los más elegidos y cómo se prepara el sector para la demanda de fin de año.

Cuánto cuesta preparar un asado para las fiestas de fin de año

Con las fiestas de fin de año cada vez más cerca, un móvil de C5N visitó el comercio Estancia Don Miguel, ubicado en el barrio porteño de Monte Castro, para relevar los precios de los distintos cortes de carne que formarán parte de la mesa navideña.

La inflación de noviembre se mantendría por encima del 2%.
El INDEC publica el dato de inflación de noviembre y las consultoras anticipan un 2,3%

Precios por kilo de carne vacuna:

  • Asado de ternera especial: $18.500

  • Vacío: $19.500

  • Costillas: $18.500

  • Colita de cuadril: $16.500

  • Tapa de nalga: $16.500

  • Tapa de asado: $18.500

  • Bife ancho: $19.000

  • Bife angosto: $19.500

  • Picaña: $25.000

  • Falda: $24.000

  • Paleta: $19.500

  • Matambre: $21.000

  • Entraña: $25.000

Cortes de cerdo:

  • Pechito: $7.900

  • Bondiola: $8.000

  • Cuadril de cerdo: $8.000

Para el vitel toné:

  • Peceto: $19.500 por kilo

Rubén, carnicero del local, contó en diálogo con De Una que la demanda creció en las últimas semanas y se vive un clima de entusiasmo. “La gente está respondiendo bien. Hay muchos pedidos para la fiesta; muchos vienen a comprar para guardar”, explicó.

También señaló que hubo un leve ajuste en los precios, aunque la empresa intenta sostener los valores. “Estamos haciendo un esfuerzo para mantener estabilidad y que la gente se sienta acompañada. Queremos que puedan vivir estas fiestas tranquilos y llevarse la mejor calidad”, afirmó.

Por último, comentó que los hábitos de pago cambiaron notablemente: “Hoy casi no se maneja efectivo. La mayoría paga con tarjeta o billeteras virtuales”, puntualizó.

Cuánto cuesta un asado completo para la cenas de fin de año

Según el relevamiento que realizó la periodista especializada en economía Rosalía Costantino los precios para un asado "low cost" para 6 personas rondan los $124.000 pesos en total. La misma incluye: 2 kg de asado, 1,5 kg de vacío, 6 chorizos, 1 morcilla, una provoleta, carbón y 1 kg de pan, además de media docena de huevos, medio kilo de papa, dos vinos medios, un salame, un queso y dos gaseosas.

En tanto, para un “asado premium” para 6 personas el precio asciende los $224.500. La cena incluye 2 kg de asado, 1,5 kg de vacío, 6 chorizos, 1 morcilla, 2 provoletas, 2 mollejas, carbón y 1 kg de pan, acompañados por 3 paquetes de rúcula, un paquete de queso parmesano, dos vinos premium, salame y queso, aceitunas, dos gaseosas y un kilo y medio de helado premium.

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires lleva tres meses consecutivos por encima del 2% intermensual.

La inflación en la Ciudad se aceleró en noviembre: fue del 2,4%

Salarios de miseria: el 72 de los trabajadores gana menos de un millón y alcanzan a cubrir la canasta básica

Salarios de miseria: el 72 de los trabajadores gana menos de un millón y alcanzan a cubrir la canasta básica

Los clásicos productos de la canasta navideña superaron a la inflación.

La canasta navideña aumentó un 27%: cuáles son los productos que más subieron

Un relevamiento del Banco Central vaticina que la inflación del 2025 superará el 30%.

Los gurúes de la city advierte una suba de la inflación para noviembre y más de 30% en 2025

El precio de la carne jugará un rol central en la inflación. 

Impulsada por la carne, la inflación de noviembre volvería a ubicarse arriba del 2%

play

Combustible, tarifas y prepagas: los otros aumentos que llegan en diciembre

