Marco Lavagna adelantó cuáles serán los cambios para medir la inflación: cuándo se implementarán

El director del Instituto Nacional de Estadística y Censos, Marco Lavagna, dio detalles sobre la nueva metodología para definir el Índice de Precios al Consumidor (IPC). "No es cierto que queremos ocultar datos", subrayó.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) prepara una nueva canasta para medir la inflación.

El director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), Marco Lavagna, dio detalles sobre las características de la nueva canasta para medir la inflación solicitada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que incluirá servicios digitales y reflejará los cambios en los hábitos de consumo.

El relevamiento apuntó a la confianza de la población sobre la inflación.
Según explicó en diálogo con Infobae, el organismo finalizará en los próximos meses la actualización de la canasta de bienes y servicios utilizada para definir el Índice de Precios al Consumidor (IPC). La última modificación había sido en 2016, pero con datos de la encuesta de hogares de 2004. "La encuesta que ahora tenemos disponible es de 2018; finalizamos todos los trabajos técnicos en marzo de este año y estamos listos para implementarla cuanto antes", señaló.

Cambios en la medición de la inflación del INDEC: las principales novedades

Entre los cambios a implementar, se destaca la incorporación de productos y servicios actuales, como plataformas de streaming, con un mayor peso de la telefonía móvil sobre la fija. También se contemplan variaciones entre regiones: en la Ciudad de Buenos Aires los servicios tienen más peso que los bienes, mientras que fuera del área metropolitana y en sectores de menores ingresos esa relación se invierte.

En relación al efecto de la nueva canasta sobre la medición de la inflación, Lavagna subrayó que "la diferencia es mínima: hablamos de 0,1 o 0,2 puntos porcentuales, dependiendo del mes". Según sus estimaciones, en algunos meses recientes la inflación habría sido levemente menor y en otros, apenas superior. "No es cierto que queremos ocultar datos ni que el cambio altera drásticamente los resultados", expresó.

Marco Lavagna
Marco Lavagna, director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El director del INDEC rechazó la idea de que la medición actual sea deficiente, pero destacó la importancia técnica y analítica de mantener los productos actualizados. "Cuando uno toma una cantidad de productos muy grande, cambiar algunos no modifica mucho el resultado final, pero sí importa para el análisis y los cruces con otros indicadores", afirmó.

Nueva canasta del INDEC: cuándo se implementará

Lavagna explicó que el proceso para actualizar la canasta cuenta con demoras vinculadas tanto a complejidades técnicas como al contexto político. "Nos hubiese gustado implementarlo antes, pero las circunstancias no fueron las más indicadas", señaló el funcionario, en alusión al impacto de las campañas electorales y los cambios abruptos en precios relativos, como el alza de servicios en 2023 y la modificación del tipo de cambio.

Según planteó, la canasta nueva está siendo testeada en paralelo con la actual y su publicación oficial se prevé tras las elecciones de octubre o a comienzos de 2026, para preservar la comparabilidad anual de datos.

Además, adelantó que una medición con distinta composición dificulta la comparación con períodos anteriores. "Hay técnicas de empalme para que no se pierdan las series, pero técnicamente no es igual", remarcó Lavagna. Por otra parte, subrayó que la actualización del IPC no modifica otros indicadores centrales, como la canasta básica alimentaria, con la que se calcula la pobreza e indigencia.

