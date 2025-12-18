Crisis económica: el consumo privado cayó 1,1% en noviembre El gasto de los hogares retrocedió frente a octubre y volvió a caer por quinto mes consecutivo, según datos del Índice de Consumo Privado (ICP-UP). Por + Seguir en







El consumo privado registró en noviembre una caída del 1,1% respecto del mes anterior, de acuerdo con el Índice de Consumo Privado (ICP-UP) elaborado por la Facultad de Negocios de la Universidad de Palermo.

Pese al retroceso mensual, el indicador mostró una suba interanual del 1,9% en comparación con noviembre del 2024. No obstante, ese avance se ubicó por debajo de los niveles observados en octubre y representó el incremento interanual más bajo en lo que va del año.

El ICP-UP es un indicador de frecuencia mensual que busca anticipar la evolución del gasto de los hogares y los datos oficiales de consumo. Para su elaboración, la universidad explicó que se aplica una metodología de regresión lineal múltiple que integra series mensuales vinculadas al consumo, la producción y otras variables económicas generales.

Según el informe, el índice apunta a “medir con cercanía el pulso del consumo privado en la Argentina” y se construyó a partir de 57 observaciones de variaciones. Los tests estadísticos de diagnóstico, que incluyeron la estabilidad de la estacionalidad y la normalidad de los residuos, validaron la correcta eliminación de los factores estacionales para el período analizado.

La inflación fue de 2,5% en noviembre y acumula un incremento de 27,9% en lo que va del año El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó la semana pasada que el incremento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a noviembre fue de 2,5%, en un contexto de creciente inflación que acumula 27,9% en lo que va del año.

La categoría que más aumentó el último mes fue "Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles" con una suba de 3,4%, seguida por "Transporte" (+3%), "Alimentos y bebidas no alcohólicas" (+2,8%) y "Comunicación" (+2,7%). Mientras que la única categoría que aumentó menos del 1% fue "Prendas de vestir y calzado" (+0,5%). Cuyo fue la región de mayor suba mensual (+2,8%) y Noroeste y Patagonia, las de menor (+2,3%). "Alimentos y bebidas no alcohólicas" aportó la mayor incidencia sobre la suba mensual en todas las regiones del país.