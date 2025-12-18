18 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Crisis económica: el consumo privado cayó 1,1% en noviembre

El gasto de los hogares retrocedió frente a octubre y volvió a caer por quinto mes consecutivo, según datos del Índice de Consumo Privado (ICP-UP).

Por
Crisis económica: el consumo privado cayó 1

Crisis económica: el consumo privado cayó 1,1% en noviembre

El consumo privado registró en noviembre una caída del 1,1% respecto del mes anterior, de acuerdo con el Índice de Consumo Privado (ICP-UP) elaborado por la Facultad de Negocios de la Universidad de Palermo.

La inflación de EEUU dio mejor que lo previsto
Te puede interesar:

La inflación de EEUU se desaceleró en noviembre al 2,7%: la tasa más baja en cuatro meses

Pese al retroceso mensual, el indicador mostró una suba interanual del 1,9% en comparación con noviembre del 2024. No obstante, ese avance se ubicó por debajo de los niveles observados en octubre y representó el incremento interanual más bajo en lo que va del año.

El ICP-UP es un indicador de frecuencia mensual que busca anticipar la evolución del gasto de los hogares y los datos oficiales de consumo. Para su elaboración, la universidad explicó que se aplica una metodología de regresión lineal múltiple que integra series mensuales vinculadas al consumo, la producción y otras variables económicas generales.

Según el informe, el índice apunta a “medir con cercanía el pulso del consumo privado en la Argentina” y se construyó a partir de 57 observaciones de variaciones. Los tests estadísticos de diagnóstico, que incluyeron la estabilidad de la estacionalidad y la normalidad de los residuos, validaron la correcta eliminación de los factores estacionales para el período analizado.

La inflación fue de 2,5% en noviembre y acumula un incremento de 27,9% en lo que va del año

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó la semana pasada que el incremento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a noviembre fue de 2,5%, en un contexto de creciente inflación que acumula 27,9% en lo que va del año.

La categoría que más aumentó el último mes fue "Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles" con una suba de 3,4%, seguida por "Transporte" (+3%), "Alimentos y bebidas no alcohólicas" (+2,8%) y "Comunicación" (+2,7%). Mientras que la única categoría que aumentó menos del 1% fue "Prendas de vestir y calzado" (+0,5%).

Cuyo fue la región de mayor suba mensual (+2,8%) y Noroeste y Patagonia, las de menor (+2,3%). "Alimentos y bebidas no alcohólicas" aportó la mayor incidencia sobre la suba mensual en todas las regiones del país.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Inflación: en noviembre los precios mayoristas subieron un 1,6%

En noviembre los precios mayoristas subieron un 1,6% y acumulan en el año más de 23%

Luis Caputo defendió el nuevo esquema de bandas con techo modificándose al ritmo de la inflación.

Tras el nuevo esquema de bandas, Caputo pronosticó qué va a pasar con la inflación

Crisis económica: 1 de cada 3 argentinos usará el aguinaldo para pagar deudas

Crisis económica: 1 de cada 3 argentinos usará el aguinaldo para pagar deudas

Se viene un nuevo aumento de colectivos, trenes y subtes: cuándo será y cuánto saldrá el boleto mínimo.

Se viene un nuevo aumento de colectivos, trenes y subtes: cuándo será y cuánto saldrá el boleto mínimo

La inflación de noviembre escaló a 2,5%.

La inflación fue de 2,5% en noviembre y acumula un incremento de 27,9% en lo que va del año

play

Cuánto cuesta preparar un asado para las fiestas de fin de año

Rating Cero

Mientras algunos respiran aliviados desde el balcón otros famosos se enfrentan a una noche de delantal negro.

MasterChef Celebrity: crece la tensión entre los participantes y Wanda Nara confirmó cuándo será la próxima gala de eliminación

Esta pareja fue famosa en toda la Argentina.

Esta famosa actriz y modelo argentina habló en profundidad sobre su divorcio y dejó sin palabras a todos: quién fue y qué dijo

Una producción que combina true crime, ficción psicológica y reflexión social, y que ya genera impacto tanto en Colombia como en el resto de América Latina.
play

Esta miniserie de ficción basada en un caso que golpeó a todo Colombia es furor en Netflix: cuál es

Sin grandes pretensiones, Hombre vs. bebé cumple con lo que promete: humor simple, situaciones exageradas y un protagonista carismático.
play

Esta miniserie tiene a un importante actor inglés y está haciendo reír a todo el mundo en Netflix: de cuál se trata

La justicia emplazó al futbolista a saldar la deuda de la medicina prepaga de las hijas que tuvo con la conductora.

¿Quién pasará Navidad con las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi? La resolución de la Justicia

Christian Petersen inició su carrera televisiva en la década de 1990.

Quién es Christian Petersen, el chef que se descompensó mientras subía un volcán

últimas noticias

Axel Kicillof. 

Axel, presente en la marcha contra la reforma laboral: "No va a mejorar nada con esta ley"

Hace 3 minutos
Crisis económica: el consumo privado cayó 1,1% en noviembre

Crisis económica: el consumo privado cayó 1,1% en noviembre

Hace 11 minutos
Mientras algunos respiran aliviados desde el balcón otros famosos se enfrentan a una noche de delantal negro.

MasterChef Celebrity: crece la tensión entre los participantes y Wanda Nara confirmó cuándo será la próxima gala de eliminación

Hace 13 minutos
Las vacunas aparecen como un concepto fundamental para la longevidad.

Por qué la vacunación es un aspecto fundamental para la longevidad según expertos

Hace 19 minutos
Mar del Plata tiene opciones para todos los presupuestos.

Cuánto sale alquilar un departamento 3 ambientes en la Costa para las Fiestas

Hace 19 minutos