Empresarios pymes repudiaron el RIGI: "Es un retroceso más para la industria Nacional"

"No fue contemplada ninguna medida para que las pymes puedan tener herramientas competitivas a nivel internacional", advirtió el presidente de Industriales Pymes Argentinos, Daniel Rosato.

Rosato, afirmó que van a reclamar sobre la “desventaja desleal competitiva” que plantea para las pequeñas y medianas empresas locales la implementación de un régimen que facilite las inversiones extranjeras en el país de más de u$s200 millones.

Entre los puntos más importantes, se refirió al cambio que se incorporó al RIGI, donde se dice que los inversores se comprometen a comprarle a los proveedores locales un 20% de la inversión “siempre y cuando la oferta se encuentre disponible y en condiciones de mercado”, es decir, tengan calidad y buen precio, según se aclaró.

“En Argentina no somos competitivos por pecio porque tenemos costos muy altos. Con esto queda por entendido de que en su mayoría las compras no se van a hacer a nivel local. Y nos obliga a tener que negociar. Por eso vamos a ir al Gobierno con propuestas muy concretas para ver qué vamos a hacer de ahora en más, no solo con el RIGI sino con lo que tenemos por delante”, precisó el titular de IPA.

“Esto sin ninguna duda tiene que ver con que no fue contemplada ninguna medida para que las pymes puedan tener herramientas competitivas a nivel internacional. Hay que decir entonces también que el RIGI es un retroceso más para la industria nacional. Da un retroceso más para la industria. Es un problema más para la competitividad de la industria nacional”, completó.