29 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

Licitación clave: el Gobierno logró un rollover del 144%, captó u$s309 millones y no volcó pesos al mercado

La Secretaría de Finanzas adjudicó $12,21 billones y logró un rollover del 144% sobre ofertas por $13,98 billones. Además, colocó u$s309 millones en el bono AO29.

Por
El Ministerio de Economía comunicó el resultado de la última licitación del mes.

El Ministerio de Economía comunicó el resultado de la última licitación del mes.

El Gobierno brindó los resultados de la última licitación de julio: cerró con un rollover del 144,53%, logrando adjudicar un total de $12,21 billones frente a vencimientos que alcanzaban los $8,5 billones. Este resultado permitió obtener un financiamiento neto positivo de $3,71 billones, lo que en la práctica significa retirar excedentes de pesos del mercado para evitar mayor presión sobre los precios y el tipo de cambio. La operación se destacó por no haber inyectado liquidez al sistema, cumpliendo con uno de los objetivos centrales del programa económico actual.

No vemos que Argentina necesite fondos adicionales, aseguró Georgieva.
Te puede interesar:

Las principales definiciones de Georgieva sobre la economía argentina

En el segmento de moneda extranjera, la Secretaría de Finanzas captó u$s309 millones adicionales mediante la reapertura del bono Bonar 2029 (AO29). Este título, que convalida una tasa del 8,33%, es una pieza fundamental en la estrategia oficial para garantizar el pago de los compromisos de deuda externa hasta el año 2027. Con esta nueva colocación, el Tesoro ya ha negociado aproximadamente u$s920 millones de un cupo total de u$s2.000 millones establecido para este instrumento.

La gran sorpresa de la jornada fue el interés por el debut del bono dual TMVE8, que concentró el 38% del monto total negociado con una adjudicación de $4,72 billones. La fuerte demanda de este título, que ofrece cobertura tanto por inflación como por el movimiento del dólar oficial, es interpretada por los analistas como una señal clara de que el mercado busca protección ante una posible devaluación en el largo plazo.

Para alcanzar estos niveles de adhesión, el equipo económico convalidó tasas de interés competitivas y otorgó ciertos "premios" en los precios de los instrumentos licitados con el fin de maximizar la adjudicación. Según especialistas de mercado, el Tesoro parece estar priorizando la estabilidad del tipo de cambio y la absorción de pesos por encima de una reducción inmediata de las tasas de interés.

El resultado general de la subasta, que incluyó también Lecaps y bonos dólar linked, muestra un mercado que demanda opciones variadas para cubrirse en distintos escenarios económicos. Mientras las letras a tasa fija captaron $4,61 billones, los bonos vinculados al dólar sumaron otros $2 billones, reafirmando un fuerte sesgo hacia la cobertura cambiaria por parte de los inversores. Con esta licitación, el Gobierno logra no solo extender el perfil de sus vencimientos más allá de un año, sino también fortalecer su posición en dólares para enfrentar los compromisos financieros de 2026.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Javier Milei fue distinguido con el título de Doctor Honoris Causa por la Universidad San Martín de Porres de Perú.

Javier Milei fue nombrado Doctor Honoris Causa en Perú por "fortalecer la libertad económica y social"

El riesgo país comenzó al alza y luego se desacaleró.

El desplome del petróleo y la volatilidad de Wall Street golpearon a los activos argentinos

play

Caputo celebró la visita de Georgieva a la Argentina: "Hay que tener la perseverancia que ella dice"

El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, recibieron en la Casa Rosada a la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, y al director del Departamento del Hemisferio Occidental del organismo, Nigel Chalk.

Milei y Caputo recibieron a Kristalina Georgieva en la Casa Rosada

play

Georgieva respaldó el programa económico de Milei y aseguró: "El país está por un buen camino"

El acto final volverá a reunir a los principales referentes políticos y productivos en las tribunas del Paddock de Palermo.

Expectativa en el sector agropecuario por el discurso de Milei en la clausura de La Rural

Rating Cero

Cristal Grillo, ex de Enzo Fernández.

Reapareció la ex de Enzo Fernández tras un rumor que involucra a Valu Cervantes: qué pasó

Las hermanas Nara están más unidas que nunca y no dejan de facturar. 

Las hermanas Wanda y Zaira Nara revelaron la verdad detrás del supuesto distanciamiento entre ellas

Se supo: dos exhermanitos revelaron su romance.

Dos ex Gran Hermano confirmaron su romance: "Nos estamos disfrutando mucho"

Lisandro Licha Martínez y Muriel López Benítez. 

El mensaje de la esposa de Licha Martínez que abrió el debate sobre la paternidad: "Hacer lo que corresponde"

Wanda Nara, furiosa, apuntó contra el festejo del pequeño Amancio.

Wanda explotó contra Icardi tras verlo en el cumpleaños del hijo de la China Suárez: "Odiás a la madre..."

Revelaron cómo evoluciona la salud del conductor de televisión.

Chiche Gelblung fue dado de alta tras su internación de urgencia

últimas noticias

Cristal Grillo, ex de Enzo Fernández.

Reapareció la ex de Enzo Fernández tras un rumor que involucra a Valu Cervantes: qué pasó

Hace 12 minutos
Las cámaras de seguridad dejaron en evidencia el maltrato del cuidador.

"¡Morite, vieja hija de puta!": el maltrato de un cuidador a dos adultas mayores en un geriátrico de Mar del Plata

Hace 25 minutos
Las hermanas Nara están más unidas que nunca y no dejan de facturar. 

Las hermanas Wanda y Zaira Nara revelaron la verdad detrás del supuesto distanciamiento entre ellas

Hace 45 minutos
Tras el partido contra Gimnasia, River Plate se prepara para afrontar su próximo encuentro. 

Cuándo vuelve a jugar River tras la derrota ante Gimnasia LP por el Torneo Clausura

Hace 1 hora
El helicóptero de la tragedia en San Juan es un Bell 412.

Cómo era el helicóptero que cayó en San Juan y dejó siete muertos

Hace 1 hora