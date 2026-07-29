Licitación clave: el Gobierno logró un rollover del 144%, captó u$s309 millones y no volcó pesos al mercado La Secretaría de Finanzas adjudicó $12,21 billones y logró un rollover del 144% sobre ofertas por $13,98 billones. Además, colocó u$s309 millones en el bono AO29. Por Agregar C5N en









El Ministerio de Economía comunicó el resultado de la última licitación del mes.

El Gobierno brindó los resultados de la última licitación de julio: cerró con un rollover del 144,53%, logrando adjudicar un total de $12,21 billones frente a vencimientos que alcanzaban los $8,5 billones. Este resultado permitió obtener un financiamiento neto positivo de $3,71 billones, lo que en la práctica significa retirar excedentes de pesos del mercado para evitar mayor presión sobre los precios y el tipo de cambio. La operación se destacó por no haber inyectado liquidez al sistema, cumpliendo con uno de los objetivos centrales del programa económico actual.

En el segmento de moneda extranjera, la Secretaría de Finanzas captó u$s309 millones adicionales mediante la reapertura del bono Bonar 2029 (AO29). Este título, que convalida una tasa del 8,33%, es una pieza fundamental en la estrategia oficial para garantizar el pago de los compromisos de deuda externa hasta el año 2027. Con esta nueva colocación, el Tesoro ya ha negociado aproximadamente u$s920 millones de un cupo total de u$s2.000 millones establecido para este instrumento.

La Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación del día de hoy adjudicó un total de $12,21 billones habiendo recibido ofertas por un total de $13,98 billones.

Esto significa un rollover de 144.53% sobre los vencimientos del día de la fecha.



Licitación:



LECAP/BONCAP… pic.twitter.com/aK0n7DYERM — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) July 29, 2026 La gran sorpresa de la jornada fue el interés por el debut del bono dual TMVE8, que concentró el 38% del monto total negociado con una adjudicación de $4,72 billones. La fuerte demanda de este título, que ofrece cobertura tanto por inflación como por el movimiento del dólar oficial, es interpretada por los analistas como una señal clara de que el mercado busca protección ante una posible devaluación en el largo plazo.

Para alcanzar estos niveles de adhesión, el equipo económico convalidó tasas de interés competitivas y otorgó ciertos "premios" en los precios de los instrumentos licitados con el fin de maximizar la adjudicación. Según especialistas de mercado, el Tesoro parece estar priorizando la estabilidad del tipo de cambio y la absorción de pesos por encima de una reducción inmediata de las tasas de interés.