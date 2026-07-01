La UIA alertó por la elevada presión fiscal que soportan las empresas

Según un informe publicado por la Unión Industrial Argentina, esto "constituye uno de los principales obstáculos para el desarrollo productivo y la mejora de la competitividad". Argentina se encuentra en el puesto 12 entre 30 países analizados, con una carga del 56%, seis puntos por encima que en 2023.

En la era de Javier Milei, cerraron 26.448 empresas, de las cuales el 98% son pymes.

En la era de Javier Milei, cerraron 26.448 empresas, de las cuales el 98% son pymes. Los Andes

La Unión Industrial Argentina (UIA) advirtió que, de acuerdo a un estudio comparativo de 8 impuestos en 30 países, Argentina se ubica en el puesto 12° en términos de presión fiscal (recaudación/PBI). Si se considera solo la carga tributaria sobre el sector formal de la economía, el país lidera el ranking con una presión del 56% , lo que representa un incremento de seis puntos porcentuales respecto a 2023.

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Entre los 30 países analizados se encuentran los integrantes del G20, de Sudamérica y se sumaron Países Bajos, España y Suiza. En términos de comercio exterior, solo Argentina y Rusia aplican derechos de exportación, siendo Argentina el más gravoso .

En el caso de Impuesto al Valor Agregado (IVA), Argentina permanece en el cuarto lugar en el ranking, por detrás de Brasil, Uruguay e Italia. Respecto a Ganancias de Sociedades, Argentina es el segundo país con la alícuota más alta , al gravar con una alícuota máxima del 35% y los dividendos al 7%. En consecuencia, la carga efectiva sobre la renta empresarial alcanza el 39,5%.

Informe de la UIA sobre la presión fiscal en Argentina comparada con otros 30 países.

En el caso de Impuesto al Patrimonio , si bien se llevaron a cabo cambios en el 2024 con el Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales que derivaron en una reducción de alícuota para el régimen general, Argentina se posiciona en el primer lugar resultando ser el más gravoso en términos de base imponible, ya que aplica sobre base imponible bruta y el Mínimo No Imponible, es menor al resto de los países analizados.

Impuesto de sellos, continúa en el primer lugar al tener una alícuota promedio superior al 1%, y al aplicar sobre todo acto documentado de carácter oneroso que tenga efecto en el país.

Qué dice el informe sobre la presión fiscal provincial y municipal

A nivel de tributos provinciales y municipales, Argentina permanece en el primer lugar del ranking. A nivel provincial, está entre los pocos países que aplican Ingresos Brutos, sólo Italia y Canadá aplican un impuesto similar pero con menor presión fiscal.

A nivel municipal, si bien Venezuela aplica una alícuota alta, Argentina es el único país que aplica las tasas sobre la misma base imponible que Ingresos Brutos.

Paraguay por su parte presenta una buena política tributaria, ya que la Constitución Nacional establece que las tasas municipales no pueden exceder el costo de los servicios efectivamente prestados.

Informe de la UIA sobre la presión fiscal en Argentina comparada a otros 30 países.

Qué propone la UIA para bajar la presión impositiva

La UIA cerró el informe con una lista de sugerencias para disminuir la carga fiscal sobre las empresas. Por ejemplo, permitir el cómputo de hasta el 95% de las Contribuciones Patronales a cuenta de IVA y Ganancias, para los sectores intensivos en empleo, industriales y economías regionales, ya que incentivaría la formalización de la actividad productiva.

Establecer una alícuota única del 25% para el impuesto a las Ganancias y, respecto al IVA, la devolución automática de saldos a favor para compensar con otros impuestos y con saldos de libre disponibilidad. Eliminación de regímenes de retención y percepción.

Un consenso fiscal 2026 para reducir las alícuotas de Ingresos Brutos para la industria hasta llegar a 0% en un período cierto. Mientras establecer la actualización automática de los umbrales de ingresos que determinan las distintas alícuotas aplicables, mediante un índice público de referencia.

Finalmente, la devolución automática de saldos y eliminación de regímenes de percepción, retención y pagos a cuenta. Tasas municipales que se correspondan con la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio, y sus importes sean proporcionales con el costo del mismo, de acuerdo con lo previsto en la Constitución Nacional.