El desplome del petróleo y la volatilidad de Wall Street golpearon a los activos argentinos

El índice S&P Merval cayó un 1,5%, arrastrado por las empresas energéticas, mientras el crudo se hundió un 5% a nivel internacional. En una jornada atípica, el Banco Central no intervino en el mercado de cambios.

El mercado bursátil local vivió una jornada de números rojos este martes, con el índice S&P Merval retrocediendo un 1,5% hasta los 3.256.362 puntos. Las empresas de servicios públicos y energía fueron las más perjudicadas, mientras que el impacto negativo se replicó en la plaza de Nueva York, donde los ADRs de firmas argentinas sufrieron bajas superiores al 3%.

El S&P Merval cerró la rueda con una baja del 1,48% y se ubicó en 3.256.361 puntos, y alrededor de los u$s2.039 en dólar CCL en una jornada con predominio de las ventas entre las principales acciones del panel líder. Las mayores caídas fueron para Metrogas (-4,25%) , Edenor (-3,21%) , Transportadora de Gas del Norte (-2,67%) , Transportadora de Gas del Sur (-2,52%) , Grupo Supervielle (-2,39%) , YPF (-2,09%) y Central Puerto (-2,01%) .

Entre los papeles bancarios también prevaleció el rojo: Banco Macro perdió 1,63% , BBVA Argentina cedió 1,47% y Grupo Financiero Galicia retrocedió 1,32% . En tanto, Loma Negra cayó 1,69% , Cresud bajó 1,41% , Transener retrocedió 1,30% y Pampa Energía cerró con una merma más moderada del 0,46% .

En contrapartida, solo dos acciones lograron finalizar en terreno positivo : Aluar , que avanzó 0,36% , y Sociedad Comercial del Plata (COME) , con una suba del 0,14% , desmarcándose de una rueda ampliamente negativa para la renta variable local.

El escenario externo fue un factor determinante para el retroceso doméstico, marcado por un colapso del precio del petróleo debido a señales de distensión diplomática entre Estados Unidos e Irán. El crudo Brent cayó un 5% hasta los u$s83,91 por barril, mientras que el WTI cedió a u$s79,16. Al mismo tiempo, Wall Street operó de forma dispar: el Dow Jones avanzó impulsado por sectores defensivos, pero el Nasdaq se vio presionado por un fuerte "sell-off" en el sector de semiconductores y dudas sobre la rentabilidad de las inversiones en inteligencia artificial.

Finalmente, el clima de negocios se vio empañado por datos internos que reflejan una caída del 6,5% en el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) durante julio, alcanzando niveles mínimos similares a los de gestiones anteriores en momentos críticos. Hacia el futuro inmediato, la atención de los operadores se centra en la próxima decisión de la Reserva Federal de los Estados Unidos sobre las tasas de interés y en la presentación de balances de las grandes empresas tecnológicas, factores que terminarán de definir el rumbo de los activos emergentes.

Las acciones argentinas que cotizan en Nueva York extendieron las pérdidas y cerraron con mayoría de bajas, en sintonía con un clima de mayor aversión al riesgo. El retroceso más pronunciado fue el de Vista Energy (-3,48%), mientras que también se destacaron las caídas de Transportadora de Gas del Sur (-3,12%), Telecom Argentina (-2,72%), Edenor (-2,57%) y Central Puerto (-2,35%). Entre las compañías de mayor peso, YPF perdió 2,08%, Grupo Financiero Galicia cedió 1,62%, Banco Macro bajó 1,48% y Pampa Energía retrocedió 0,96%.

Por su parte, los títulos públicos en dólares mostraron una marcada volatilidad, cerrando con una baja promedio del 0,2%. El riesgo país de JP Morgan se situó en los 441 puntos básicos, tras haber tocado un máximo de 450 puntos durante la mañana, el nivel más alto en siete semanas. Esta inestabilidad financiera coincide con la visita al país de la titular del FMI, Kristalina Georgieva, quien, a pesar de respaldar el programa económico, descartó la entrega de financiamiento adicional para la Argentina.