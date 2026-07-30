Fuerte rebote de los activos argentinos: los ADR treparon hasta 8% en Wall Street y cayó el riesgo país

La jornada financiera de este jueves estuvo marcada por un fuerte optimismo global que benefició directamente a los activos argentinos. Este impulso fue traccionado por la recuperación de los mercados de equity norteamericanos, donde el Nasdaq y el S&P 500 rebotaron con fuerza tras los balances positivos de empresas líderes como Microsoft. De esta manera, el riesgo país cayó por primera vez en seis jornadas, en medio de la volatilidad global que continúa por la guerra en Medio Oriente.
El S&P Merval avanzó 2,22% y finalizó en 3.304.917 puntos, impulsado principalmente por el buen desempeño de los sectores financiero y energético; mientras que su contraparte medida en dólares "contado con liqui" escaló más del 4%. Entre las mayores subas del panel líder se destacaron Comercial del Plata (+5,30%), Central Puerto (+4,93%), Supervielle (+4,53%) y Edenor (+3,94%).
Los bancos volvieron a ubicarse entre los protagonistas de la jornada, con ganancias para BBVA Argentina (+3,01%), Grupo Galicia (+2,82%) y Banco Macro (+2,30%), mientras que las energéticas también mostraron números verdes, con avances de YPF (+1,94%), Pampa Energía (+3,07%) y Transportadora de Gas del Sur (+3,15%). En contraste, las principales bajas correspondieron a Transener (-1,95%), Ternium Argentina (-1,52%) y BYMA (-0,34%), en una rueda marcada por el renovado apetito por riesgo de los inversores.
En Wall Street también predominó el optimismo sobre los activos argentinos. Los ADR cerraron con fuertes subas, liderados por Central Puerto (+7,79%), Bioceres (+7,75%), Edenor (+6,95%) y Grupo Supervielle (+6,91%). Además, se destacaron los avances de Transportadora de Gas del Sur (+5,54%), Grupo Galicia (+5,01%) y BBVA Argentina (+4,99%), en una rueda marcada por el renovado interés de los inversores por las acciones locales.
El buen desempeño también alcanzó a las principales compañías energéticas y financieras. Pampa Energía ganó 4,33%, Vista Energy avanzó 3,88%, Banco Macro subió 3,78% e YPF trepó 3,64%, mientras que Loma Negra (+3,04%), Telecom Argentina (+2,58%) y Cresud (+2,20%) completaron una jornada ampliamente positiva para los papeles argentinos que cotizan en Nueva York. En tanto, los bonos soberanos anotaron subas generalizados de la mano del Global 2041 (-0,3%) y el Global 2046 (-0,3%) es Estados Unidos.
Otra de las noticias destacadas del día fue el retroceso del riesgo país argentino, que cedió cinco unidades para ubicarse en los 441 puntos básicos. Esta caída, la primera en seis ruedas, se produjo a pesar de una ligera debilidad en los precios de los bonos soberanos locales, gracias al incremento en las tasas de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, donde el Treasury a 30 años rindió un 5,21% anual.
Aunque el indicador de JP Morgan se mantiene en niveles que todavía condicionan el acceso al financiamiento externo, la decisión de la Reserva Federal de mantener las tasas sin cambios podría favorecer una mayor demanda de activos locales en el mediano plazo.