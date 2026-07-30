30 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

Fuerte rebote de los activos argentinos: los ADR treparon hasta 8% en Wall Street y cayó el riesgo país

En una jornada marcada por el rally tecnológico en Nueva York y la escasez de pesos tras la última licitación del Tesoro, el índice Merval avanzó con fuerza y el indicador de JP Morgan retrocedió 5 puntos por la suba de tasas de la deuda norteamericana.

Por
Los activos argentinos

Los activos argentinos, favorecidos por el buen clima bursátil.

La jornada financiera de este jueves estuvo marcada por un fuerte optimismo global que benefició directamente a los activos argentinos. Este impulso fue traccionado por la recuperación de los mercados de equity norteamericanos, donde el Nasdaq y el S&P 500 rebotaron con fuerza tras los balances positivos de empresas líderes como Microsoft. De esta manera, el riesgo país cayó por primera vez en seis jornadas, en medio de la volatilidad global que continúa por la guerra en Medio Oriente.

El riesgo país comenzó al alza y luego se desacaleró.
Te puede interesar:

El desplome del petróleo y la volatilidad de Wall Street golpearon a los activos argentinos

El S&P Merval avanzó 2,22% y finalizó en 3.304.917 puntos, impulsado principalmente por el buen desempeño de los sectores financiero y energético; mientras que su contraparte medida en dólares "contado con liqui" escaló más del 4%. Entre las mayores subas del panel líder se destacaron Comercial del Plata (+5,30%), Central Puerto (+4,93%), Supervielle (+4,53%) y Edenor (+3,94%).

Los bancos volvieron a ubicarse entre los protagonistas de la jornada, con ganancias para BBVA Argentina (+3,01%), Grupo Galicia (+2,82%) y Banco Macro (+2,30%), mientras que las energéticas también mostraron números verdes, con avances de YPF (+1,94%), Pampa Energía (+3,07%) y Transportadora de Gas del Sur (+3,15%). En contraste, las principales bajas correspondieron a Transener (-1,95%), Ternium Argentina (-1,52%) y BYMA (-0,34%), en una rueda marcada por el renovado apetito por riesgo de los inversores.

En Wall Street también predominó el optimismo sobre los activos argentinos. Los ADR cerraron con fuertes subas, liderados por Central Puerto (+7,79%), Bioceres (+7,75%), Edenor (+6,95%) y Grupo Supervielle (+6,91%). Además, se destacaron los avances de Transportadora de Gas del Sur (+5,54%), Grupo Galicia (+5,01%) y BBVA Argentina (+4,99%), en una rueda marcada por el renovado interés de los inversores por las acciones locales.

El buen desempeño también alcanzó a las principales compañías energéticas y financieras. Pampa Energía ganó 4,33%, Vista Energy avanzó 3,88%, Banco Macro subió 3,78% e YPF trepó 3,64%, mientras que Loma Negra (+3,04%), Telecom Argentina (+2,58%) y Cresud (+2,20%) completaron una jornada ampliamente positiva para los papeles argentinos que cotizan en Nueva York. En tanto, los bonos soberanos anotaron subas generalizados de la mano del Global 2041 (-0,3%) y el Global 2046 (-0,3%) es Estados Unidos.

Otra de las noticias destacadas del día fue el retroceso del riesgo país argentino, que cedió cinco unidades para ubicarse en los 441 puntos básicos. Esta caída, la primera en seis ruedas, se produjo a pesar de una ligera debilidad en los precios de los bonos soberanos locales, gracias al incremento en las tasas de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, donde el Treasury a 30 años rindió un 5,21% anual.

Aunque el indicador de JP Morgan se mantiene en niveles que todavía condicionan el acceso al financiamiento externo, la decisión de la Reserva Federal de mantener las tasas sin cambios podría favorecer una mayor demanda de activos locales en el mediano plazo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Ministerio de Economía comunicó el resultado de la última licitación del mes.

Licitación clave: el Gobierno logró un rollover del 144%, captó u$s309 millones y no volcó pesos al mercado

play

Caputo celebró la visita de Georgieva a la Argentina: "Hay que tener la perseverancia que ella dice"

El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, recibieron en la Casa Rosada a la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, y al director del Departamento del Hemisferio Occidental del organismo, Nigel Chalk.

Milei y Caputo recibieron a Kristalina Georgieva en la Casa Rosada

play

Georgieva respaldó el programa económico de Milei y aseguró: "El país está por un buen camino"

El acto final volverá a reunir a los principales referentes políticos y productivos en las tribunas del Paddock de Palermo.

Expectativa en el sector agropecuario por el discurso de Milei en la clausura de La Rural

play

Comerciales textiles advierten sobre la caída del consumo: "Me equivoqué al votar a Milei"

Rating Cero

Cinzia abandona la casa de Gran Hermano

Cinzia abandonó la casa de Gran Hermano tras el terrible accidente que sufrió

Amaia Montero regresó como vocalista de La Oreja de Van Gogh.
play

La Oreja de Van Gogh confirmó que vuelve a Argentina: cuándo se presentan y dónde

Muriel en el ojo de la tormenta.

Rumores de infidelidad y dudas sobre su edad: la mujer de Licha Martínez quedó en el centro de la polémica

Rosalía dará una serie de shows en Argentina.

Rosalía en Buenos Aires: una famosa argentina rechazó participar de su show en plena polémica

El detalle que habría enojado a la cantante de RKT.

Revelaron el detalle de la amistad entre Luck Ra y Tuli Acosta que habría molestado a La Joaqui: "Dormían en..."

Reina Reech y una inesperada acusación: Digamos todo.

Reina Reech apuntó contra L-Gante con una inesperada acusación: "Me copió"

últimas noticias

Cinzia abandona la casa de Gran Hermano

Cinzia abandonó la casa de Gran Hermano tras el terrible accidente que sufrió

Hace 8 minutos
La joven argentina hallada muerta en Uruguay.

Quién era la joven argentina hallada muerta en Uruguay tras estar desaparecida

Hace 10 minutos
play
Amaia Montero regresó como vocalista de La Oreja de Van Gogh.

La Oreja de Van Gogh confirmó que vuelve a Argentina: cuándo se presentan y dónde

Hace 12 minutos
play
Javier Milei enojado en el Congreso.

Javier Milei volvió a atacar al Congreso: "Es el gran aliado del gasto publico"

Hace 30 minutos
Milei había prometido dinamitar el BCRA, pero ahora busca reformarlo.

De dinamitarlo a intervenirlo: qué decía Milei sobre el Banco Central antes de ser presidente

Hace 35 minutos