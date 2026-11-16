La morosidad con billeteras digitales creció en septiembre y alcanza casi el 30% Los datos se desprenden del informe realizado por la consultora Eco Go, que analiza el stock total de financiamiento otorgado por Proveedores No Financieros de Crédito. Por su parte, el 15% de dichos créditos ya son considerados incobrables. Por Agregar C5N en









Subió la mora de las familias en las billeteras virtuales.

El mercado del crédito bancario y fintech en la Argentina atraviesa un punto de inflexión con señales contrapuestas: mientras la mora baja con las entidades bancarias, las deudas con billeteras virtuales crecieron en septiembre y rozan el 30%. Además, el 15% de dichos créditos ya son considerados incobrables.

El dato se desprende del informe realizado por la consultora Eco Go, donde analiza el stock total de financiamiento otorgado por Proveedores No Financieros de Crédito (PNFC) y plataformas fintech, el cual alcanzó un nuevo máximo histórico en términos reales de $16,8 billones.

Sin embargo, el dinamismo en el volumen de préstamos y financiamiento para el consumo se esconde en un difícil panorama en la calidad de las carteras: la irregularidad total del sector se mantuvo en niveles elevados al ubicarse en el 29,9%, según marcan los datos de la Central de Deudores del Banco Central.

El análisis distingue entre bancos tradicionales y entidades no financieras (billeteras, fintech, cadenas comerciales, cooperativas y casas de préstamos). Tradicionalmente, la mora es menor en los primeros y mayor en los segundos: en el noveno mes del año, la tasa de atraso en las entidades bancarias se ubicó en 12,6%, una caída respecto de meses anteriores.

El verdadero núcleo del deterioro acumulado radica en el volumen de cartera que pasó a ser considerado irrecuperable (Situación 5), el cual abarca el 15,7% del total de los préstamos (equivalente a $2,6 billones). Este escenario impacta de manera desproporcionada en el perfil habitual de usuarios de plataformas digitales: la irregularidad escala al 42,9% entre los menores de 25 años y alcanza un 38,7% en la franja etaria de 25 a 34 años.