La morosidad con billeteras digitales creció en septiembre y alcanza casi el 30%

El mercado del crédito bancario y fintech en la Argentina atraviesa un punto de inflexión con señales contrapuestas: mientras la mora baja con las entidades bancarias, las deudas con billeteras virtuales crecieron en septiembre y rozan el 30%. Además, el 15% de dichos créditos ya son considerados incobrables.
El dato se desprende del informe realizado por la consultora Eco Go, donde analiza el stock total de financiamiento otorgado por Proveedores No Financieros de Crédito (PNFC) y plataformas fintech, el cual alcanzó un nuevo máximo histórico en términos reales de $16,8 billones.
Sin embargo, el dinamismo en el volumen de préstamos y financiamiento para el consumo se esconde en un difícil panorama en la calidad de las carteras: la irregularidad total del sector se mantuvo en niveles elevados al ubicarse en el 29,9%, según marcan los datos de la Central de Deudores del Banco Central.
El análisis distingue entre bancos tradicionales y entidades no financieras (billeteras, fintech, cadenas comerciales, cooperativas y casas de préstamos). Tradicionalmente, la mora es menor en los primeros y mayor en los segundos: en el noveno mes del año, la tasa de atraso en las entidades bancarias se ubicó en 12,6%, una caída respecto de meses anteriores.
El verdadero núcleo del deterioro acumulado radica en el volumen de cartera que pasó a ser considerado irrecuperable (Situación 5), el cual abarca el 15,7% del total de los préstamos (equivalente a $2,6 billones). Este escenario impacta de manera desproporcionada en el perfil habitual de usuarios de plataformas digitales: la irregularidad escala al 42,9% entre los menores de 25 años y alcanza un 38,7% en la franja etaria de 25 a 34 años.
Radiografía social de la mora: el estrés crediticio en jóvenes y brechas regionales
La irregularidad en el crédito de las billeteras y emisoras no bancarias presenta diferencias según la edad de los usuarios y su ubicación geográfica. Los datos del informe ponen de manifiesto que el dificil momento financiero que golpea de manera desproporcionada a las franjas etarias más jóvenes y a las economías regionales del norte del país.
- Menores de 25 años: registran la tasa de irregularidad más alta del mercado, alcanzando el 42,9% del volumen adeudado.
- De 25 a 34 años: muestran un nivel de incumplimiento del 38,7%.
- De 35 a 44 años: la irregularidad asciende al 34,2%.
- Mayores de 45 años: presentan tasas gradualmente menores, ubicándose entre el 25% y el 28% a medida que aumenta la edad del deudor.
El mapa geográfico de la morosidad
El análisis territorial elaborado sobre la base de datos del Banco Central y el INDEC marca una brecha entre las provincias del norte y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En regiones como el NOA y el NEA, la proporción de deudores en situación irregular supera holgadamente el 30%.
Al evaluar la irregularidad según el monto adeudado en cada jurisdicción durante septiembre de 2026, las provincias con mayor mora son:
- Misiones: 39,2%.
- San Luis: 37,1%.
- Chaco: 36,0%.
- Salta: 34,4%.
- Santa Cruz: 34,1%.
- San Juan: 33,9%.
- Tucumán: 33,7%.
- La Rioja: 33,7%.
- Mendoza: 33,6%.
- Buenos Aires: 32,4%.