El sueldo promedio requerido por los argentinos volvió a subir en noviembre y roza los $1.800.000 El dato representa un incremento del 0,11% respecto octubre y se ubica 2,39% por debajo de la inflación mensual, que fue del 2,5%. La brecha salarial de género se amplió. Por + Seguir en







El salario requerido volvió a subir en noviembre.

El último informe de mercado laboral elaborado por Bumeran reveló que el salario promedio pretendido por los argentinos volvió a subir en noviembre y alcanzó los $1.798.322 por mes. El dato representa un incremento del 0,11% respecto octubre y se ubica 2,39% por debajo de la inflación mensual, que fue del 2,5%.

Por su parte, la brecha salarial de género se amplió nuevamente. Los hombres requieren un salario promedio de $1.856.078, mientras que las mujeres $1.677.928, una diferencia del 10,62% a favor de los hombres.

En comparación con octubre, el sueldo promedio pretendido por los hombres se incrementó un 1,43%, mientras que el de las mujeres descendió un 3,34%.

salario pretendido Entre enero y noviembre del 2025, el salario pretendido aumentó un 39,85%, ubicándose 11,95% puntos porcentuales por encima de la inflación acumulada en el mismo periodo (27,9%). En términos interanuales, las remuneraciones pretendidas crecieron un 41,78%, superando la inflación interanual del 31,4%.

“En noviembre, el salario pretendido promedio registró un incremento del 0,11% respecto al mes anterior. En comparación con la inflación, el incremento de noviembre se ubica 2,39 puntos porcentuales por debajo de la inflación mensual, que fue del 2,5%. Sin embargo, en el acumulado anual e interanual el salario pretendido continúa en alza, superando la inflación acumulada en los mismos períodos”, explica Federico Barni, CEO de Bumeran.