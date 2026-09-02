2 de septiembre de 2026 Inicio
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El Gobierno aprobó incrementos en el salario mínimo hasta abril del 2027: cuánto aumentará mes a mes

El Gobierno nacional un nuevo cronograma de aumentos para el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), que contempla subas todos los meses hasta abril de 2027.

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El Gobierno aprobó incrementos en el salario mínimo hasta abril del 2027: cuánto aumentará mes a mes

El Gobierno aprobó incrementos en el salario mínimo hasta abril del 2027: cuánto aumentará mes a mes

El Gobierno publicó este miércoles el nuevo esquema de aumentos del salario mínimo durante los próximos ocho meses. De acuerdo con la Resolución 4/2026, publicada en el Boletín Oficial, el monto llegará a $437.000 en abril de 2027.

La decisión del Poder Ejecutivo se produjo luego del fracaso de la última reunión del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil. La CGT y las dos CTA rechazaron la propuesta presentada por el sector empresario y se retiraron antes de la instancia final de la reunión.

El reclamo sindical estuvo muy por encima del aumento finalmente dispuesto. Las centrales obreras habían planteado llevar el salario mínimo a $911.000 y elevarlo hasta $993.000 en diciembre. A su vez, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), integrado por más de un centenar de gremios, había reclamado en julio un salario mínimo de $3.000.352, al considerar ese monto necesario para cubrir las necesidades básicas previstas por la legislación.

Cómo quedará el salario mínimo mes a mes

El nuevo esquema contempla ocho actualizaciones consecutivas. El primer aumento ya rige desde septiembre y lleva el piso salarial a $383.800. Los siguientes valores serán:

  • Septiembre de 2026: $383.800 (+1,91%).
  • Octubre de 2026: $391.200 (+1,93%).
  • Noviembre de 2026: $398.800 (+1,94%).
  • Diciembre de 2026: $406.400 (+1,91%).
  • Enero de 2027: $414.200 (+1,92%).
  • Febrero de 2027: $422.000 (+1,88%).
  • Marzo de 2027: $429.600 (+1,80%).
  • Abril de 2027: $437.000 (+1,72%).

Los incrementos mensuales se ubican por debajo del 2% en todos los casos. El salario mínimo terminará así con una suba nominal de poco más de 16% respecto del valor de agosto.

La actualización también alcanza a los trabajadores jornalizados. El valor mínimo de la hora pasó a $1.919 en septiembre y llegará a $2.185 en abril del año próximo. La escala será de $1.956 en octubre, $1.994 en noviembre, $2.032 en diciembre, $2.071 en enero, $2.110 en febrero y $2.148 en marzo.

La resolución también establece los parámetros para la prestación por desempleo. El beneficio equivale al 75% del importe neto de la mejor remuneración mensual, normal y habitual del trabajador durante los seis meses previos al cese laboral, aunque tiene como límite inferior el 50% del salario mínimo y como tope el 100% del mismo valor.

Qué es el salario mínimo, vital y móvil

El SMVM funciona como piso legal para los trabajadores alcanzados por la Ley de Contrato de Trabajo y también comprende al régimen de trabajo agrario, la Administración Pública Nacional y los organismos estatales que actúan como empleadores. En los casos de jornadas reducidas o contratos de tiempo parcial, el monto se calcula de manera proporcional.

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