12 de mayo de 2026 Inicio
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Golpe para las acciones argentinas: los bancos se desplomaron y el riesgo país volvió a superar los 500 puntos

Los activos argentinos cerraron con fuertes bajas, tanto en acciones como en bonos, tras el dato de inflación en Estados Unidos y la escalada geopolítica en Medio Oriente. Los bancos lideraron las pérdidas y el Merval retrocedió más de 1%.

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El mercado argentino estuvo a tono con el mal clima global.

El mercado argentino estuvo a tono con el mal clima global.

El mercado financiero argentino cerró una rueda marcada por la volatilidad y el retroceso de los activos locales, en línea con el mal clima global provocado por un dato de inflación en Estados Unidos superior al esperado y el recrudecimiento de la tensión global entre Irán y EEUU en torno a la situación en el estrecho de Ormuz. En tanto, el riesgo país subió fuerte y volvió a superar los 510 puntos básicos.

Los ADRs son certificados negociables que representan acciones de empresas no estadounidenses que cotizan en la Bolsa de Wall Street.
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En ese contexto, el S&P Merval perdió 1,42% en pesos hasta los 2.792.993,25 puntos, mientras que su contraparte en dólares lo hizo 1,1% a 1.892,66 puntos, luego de una toma de ganancias que golpeó especialmente al sector bancario. Entre las acciones que lograron cerrar en terreno positivo se destacaron Comercial del Plata (+5,90%), Aluar (+0,86%) y BYMA (+0,16%).

En contrapartida, las mayores bajas de la rueda estuvieron encabezadas por Supervielle (-5,03%), BBVA (-4,23%) y Loma Negra (-3,67%), en una jornada donde los bancos devolvieron parte de las fuertes subas registradas el día anterior.

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En tanto, en Nueva York los ADRs perdieron hasta 4,4% de la mano de Grupo Supervielle, seguido por una caída del 4,1% de BBVA Argentina y un 3,4% Cresud. En el otro extremo, YPF, Pampa Energía y Telecom avanzaron 0,2%, 0,6% y 1,1%, respectivamente.

La corrección local estuvo vinculada al dato de inflación estadounidense de abril, que se ubicó en 3,8% interanual, por encima de las previsiones del mercado. La cifra reforzó la idea de que la Reserva Federal mantendrá las tasas elevadas durante más tiempo y descartó posibles recortes en el corto plazo.

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En cuanto a la deuda soberana, los bonos operaron en rojo (-0.50% en promedio) en una jornada negativa para emergentes. El AL30 finalizó en u$s64.00 (-0.43%). La prima de riesgo respecto de los bonos del Tesoro de EEUU rondó los 511 puntos básicos (+3,05%). Desde la asunción de Javier Milei, el indicador de JP Morgan bajó 81,75% (2800 a 511pb).

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