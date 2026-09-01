Luis Caputo se reunió con el presidente del Banco Mundial: "Profundizando la cooperación y el apoyo"

El encuentro con Ajay Banga se llevó a cabo en el marco de la reunión de Ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales del G20 en Asheville, donde conversaron sobre la agenda de crecimiento.

El ministro de Economía, Luis Caputo , mantuvo este martes un encuentro con el titular del Banco Central, Ajay Banga, quien le ratificó su apoyo al país. La misma se llevó a cabo en el marco de la reunión de Ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales del G20 celebrada en Asheville, Estados Unidos.

Según detalló el titular del Palacio de Hacienda en su cuenta de X, durante el cónclave conversaron "sobre la agenda de crecimiento y las oportunidades para seguir profundizando la cooperación y el apoyo del Banco Mundial a nuestro país" .

La reunión con Ajay Banga, fue previa a la que que Caputo tendrá con el titular del Tesoro de los Estados Unidos Scott Bessent en las oficinas del hotel The Omni Grove Park Inn, con el objetivo primordial de ratificar la sintonía ideológica y los vínculos geopolíticos entre los países.

En el marco de la Reunión de Ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales del G20 en Asheville, mantuve una excelente reunión con Ajay Banga, presidente del @BancoMundial . Conversamos sobre la agenda de crecimiento y las oportunidades para seguir profundizando la… pic.twitter.com/F7G2wz3Q0u

La comitiva del titular del Palacio de Hacienda está integrada por el secretario de Política Económica, José Luis Daza, junto al presidente y vicepresidente del Banco Central, Santiago Bausili y Vladimir Werning, respectivamente.

En la antesala de la cumbre presidencial del G20 programada para diciembre en Miami, Caputo encabezó como orador principal el bloque enfocado en el crecimiento económico, uno de los ejes centrales del encuentro. En su disertación, abogó por impulsar el desarrollo y otorgar un rol protagónico a las empresas privadas en estas discusiones , sosteniendo que la estabilidad macroeconómica resulta imprescindible para lograr una expansión duradera.

Para ejemplificar su postura, expuso el plan económico llevado adelante por el presidente Javier Milei, orientado a restablecer el equilibrio en las cuentas públicas y propiciar las inversiones privadas. Detalló que, a partir de diciembre de 2023, el país concretó un recorte del 30% real en el gasto público, erradicó tanto el déficit fiscal como el cuasifiscal del Banco Central y redujo la carga impositiva en 3 puntos del PBI junto a un profundo proceso de desregulación.

Asimismo, repasó los avances normativos impulsados por la gestión: valoró la sanción de la reforma laboral para combatir el trabajo informal y mencionó el proyecto parlamentario que reforma la Carta Orgánica del Banco Central, cuya meta es otorgarle autonomía y vedar por completo la asistencia financiera al Tesoro.

Para el titular de Economía, la inversión privada constituye el motor primario del desarrollo. Bajo esa premisa, hizo hincapié en la exigencia de ofrecer reglas previsibles, recortar la injerencia del Estado, simplificar las regulaciones y ganar competitividad externa. En esta línea, ponderó la implementación del RIGI, señalando que ya cuenta con iniciativas aprobadas por casi u$s50.000 millones y un volumen en revisión cercano a los u$s150.000 millones.

Sobre la coyuntura nacional, remarcó que Argentina registrará un incremento en su producto per cápita por primera vez tras 16 años, alcanzado en forma simultánea con superávit fiscal y de cuenta corriente. Hacia el cierre de su intervención, insistió en que el G20 debe mantener a las empresas en el centro de su agenda, instando a consolidar un intercambio continuo entre el ámbito público y el sector privado para remover trabas, promover reformas estructurales y garantizar un clima apto para la innovación y los negocios.