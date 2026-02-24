24 de febrero de 2026 Inicio
El Gobierno recibió al Grupo de los 6 con el foco puesto en la reforma laboral y el plan económico

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezó el encuentro en la Casa Rosada. Los empresarios destacaron las medidas impulsadas por la administración libertaria y marcaron que "vienen para fomentar la actividad y el empleo".

Fate nació en 1940 como planta de artículos de caucho.
El encuentro fue encabezado por Adorni junto al secretario de Comunicación, Javier Lanari, quienes recibieron a Francisco Gismondi, de Asociación de Bancos; Adelmo Gabbi, de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires; Mario Grinman, de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios; Gustavo Weiss, de la Cámara Argentina de la Construcción; Nicolás Pino, de la Sociedad Rural Argentina; y Rodrigo Pérez Graziano, de la Unión Industrial Argentina.

Durante el cónclave, el sector empresarial respaldó el programa del gobierno de Javier Milei, especialmente las rebajas impositivas y la reforma laboral, que se espera que sea debatida por el Senado el viernes, luego de que regresara desde la Cámara de Diputados con luz verde pero con modificaciones. Según consignó Ámbito, los representantes del G6 definieron que las medidas del Gobierno "vienen para fomentar la actividad y el empleo".

En tanto, el mismo medio señaló que, pese a los apoyos, los empresarios expusieron sus pedidos al Gobierno y marcaron que "es más importante tener un gerente de producción que un gerente financiero", debido a la baja de la inflación desde 2023 y el avance de la actividad económica.

En este marco, integrantes de la Sociedad Rural Argentina destacaron la importancia de la disminución de retenciones resueltas por el ministro de Economía, Luis Caputo: "El campo valoró la baja de retenciones que lleva adelante el Gobierno con mayor producción".

La actividad económica subió un 3,5% en diciembre y cerró 2025 con un aumento del 4,4%

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer que el nivel de actividad económica se incrementó un 4,4% en el acumulado de 2025. Además, detalló que en diciembre subió un 1,8%, su mayor aumento mensual desde julio de 2024.

En un informe, el Indec detalló los rubros con mayor incremento interanual de actividad económica en el último mes de 2025. "Con relación a igual mes de 2024, once sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas en diciembre. Se destacó Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (32,2% ia), impulsado por una histórica producción de trigo, tanto en volumen (el máximo de toda la serie) como en rinde promedio", expresó el organismo.

En tal sentido, también se registraron subas interanuales en los sectores de Pesca (18,3%), Intermediación financiera (14,1%), Electricidad, gas y agua (10,7%), Explotación de minas y canteras (9,1%), Impuestos netos de subsidios (5,2%), Transporte y comunicaciones (1,8%), Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (1,6%), Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales (1,4%), Servicios sociales y de salud (0,7%), Enseñanza (0,3%) y Construcción (0,3%).

En contrapunto, los rubros que tuvieron caídas interanuales en diciembre fueron Industria manufacturera (-3,9%), Hoteles y restaurantes (-1,5%), Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-1,3%) y Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria (-1,1%).

