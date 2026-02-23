Reforma laboral: judiciales tomaron el edificio de la Justicia Nacional del Trabajo La protesta se debe a que la nueva legislación, que se votará por última vez el próximo viernes en el Senado, propone disolver el fuero laboral. Hay incertidumbre por la continuidad de los empleados. Por + Seguir en







Trabajadores judiciales del fuero laboral nacional realizaron este lunes la toma del edificio central de la Justicia Nacional del Trabajo en la Ciudad de Buenos Aires y llamaron a un paro total de actividades en rechazo de la transferencia progresiva de competencias a la órbita de la Justicia porteña, contemplada en la reforma laboral impulsado por el Gobierno, que buscará su aprobación final en el Senado.

La ocupación se decidió luego de una asamblea y fue definida como una acción de “emergencia” ante lo que califican como un intento de “desmantelamiento” de la justicia laboral nacional. La protesta incluye la paralización de la actividad judicial por las próximas 48 horas y el martes planean realizar una movilización a las 11.

judiciales-toma-edificio-fuero-del-trabajo-reforma-laboral Judiciales realizaron la toma del edificio y llamaron a un paro por 48 horas. La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación publicó un comunicado donde denunció “la gravísima situación que atraviesa el Fuero Nacional del Trabajo” y que en el marco de la toma del edificio, que terminó a las 9:30, "se dispuso un cese de actividades en toda la Justicia Nacional del Trabajo con el acompañamiento de todos/as los/as judiciales y nuestra Comisión Directiva”.

Los judiciales califican la iniciativa como una "entrega" y un "traspaso destructivo" que amenaza la tutela efectiva de los derechos laborales.

Qué dice el artículo 91 de la reforma laboral El artículo 91 de la reforma laboral determina que la Justicia Nacional del Trabajo “mantendrá su vigencia hasta tanto se instrumente el acuerdo de transferencia de competencias de la Justicia Nacional del Trabajo entre la Nación y el Gobierno de CABA”.