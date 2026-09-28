28 de septiembre de 2026 Inicio
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Cristiano Rattazzi reclamó la dolarización de la economía y tildó al peso de "moneda falopa"

El reconocido industrial automotriz exigió reemplazar el signo monetario para proteger el salario de la población. Además, cuestionó los altos niveles de impuestos que afectan a las empresas y sugirió alianzas estratégicas con firmas chinas.

Por
Cristiano Rattazzi

Cristiano Rattazzi, a favor de dolarizar la economía.

El empresario Cristiano Rattazzi reclamó la dolarización de la economía argentina durante una reciente entrevista televisiva, con el objetivo de proteger el poder adquisitivo de la población ante la constante pérdida de valor del peso.

El dólar oficial viene de una semana al alza.
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El ex directivo de la industria automotriz definió a la moneda nacional como una "moneda basura" y una "moneda falopa". En su análisis, este instrumento financiero "ha estafado" a la sociedad de forma sistemática a lo largo de las últimas décadas.

Para solucionar este escenario, Rattazzi propuso entregar divisas estadounidenses a los sectores de menores recursos. "¿Por qué a la gente pobre que usa la moneda le das pesos? Por lo menos a ellos dales dólares", planteó el industrial.

Asimismo, ironizó sobre el uso actual del dinero local en el mercado financiero. Afirmó que los pesos deben quedar en manos de los operadores "para divertirse, hacer carry trade y todo eso", mientras los trabajadores perciben sus salarios en dólares.

Cristiano Rattazzi criticó la estructura impositiva argentina

Tras residir tres meses en Italia, el bisnieto del fundador de FIAT advirtió sobre el elevado costo de vida en el mercado interno. Frente a los precios altos, recomendó la apertura de importaciones y la competencia externa para forzar una baja en los valores locales.

En paralelo, el empresario apuntó contra el sistema tributario nacional y calificó a las cargas fiscales de "horribles, distorsivas y absurdas". Centró sus críticas en el impuesto a los Ingresos Brutos, al asegurar que este tributo "mata la producción" por su impacto en cadena.

Finalmente, el industrial destacó la eficiencia del sistema productivo en China. Ante este panorama global, sugirió a las empresas privadas argentinas concretar alianzas estratégicas con firmas asiáticas para mantener la competitividad comercial.

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