El Gobierno logró en marzo superávit fiscal primario por $930.284 millones El ministro de Economía, Luis Caputo, realizó el anuncio en redes sociales, donde detalló además que el superávit financiero fue de $484.789 millones. "El ancla fiscal no se negocia", celebró el presidente Javier Milei. Por + Seguir en







En el primer trimestre el Sector Público Nacional acumuló un superávit primario 0,5% del PIB.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este jueves que el Sector Público Nacional (SPN) obtuvo superávit fiscal primario de $930.284 millones en marzo y un saldo positivo financiero de $484.789 millones, tras el pago de intereses de la deuda. "El ancla fiscal no se negocia", celebró el presidente Javier Milei en redes sociales.

Según señaló el titular del Palacio de Hacienda, durante el primer trimestre del año el Gobierno acumuló "un superávit primario de aproximadamente 0,5% del PBI y un superávit financiero de 0,2% del PBI". Ambos logrados gracias a un mayor ajuste en las áreas del Estado.

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EN MARZO EL SECTOR PÚBLICO NACIONAL VOLVIÓ A REGISTRAR SUPERAVIT FINANCIERO



En marzo el Sector Público Nacional registró un superávit primario de $930.284 millones y un superávit financiero de $484.789 millones, con un pago de intereses netos por $445.495… — totocaputo (@LuisCaputoAR) April 16, 2026 "El ancla fiscal es un pilar fundamental del programa económico, y es condición necesaria para consolidar la estabilidad macroeconómica y continuar devolviendo recursos al sector privado en la forma de baja de impuestos", aseguró Caputo.

El superávit fiscal y el ajuste del gasto En el mes de marzo, las partidas destinadas a prestaciones sociales ascendieron a $8,05 billones, lo que representó un alza nominal del 27,7% interanual y un recorte del 3,7% real.

Los salarios públicos tambien sufrieron un considerable ajuste: el gasto en remuneraciones fue de $1,44 billones, mientras que la suba nominal fue de apenas 25,7% interanual, lo que significó un ajuste real del 5,2%.