El Gobierno logró en marzo superávit fiscal primario por $930.284 millones

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este jueves que el Sector Público Nacional (SPN) obtuvo superávit fiscal primario de $930.284 millones en marzo y un saldo positivo financiero de $484.789 millones, tras el pago de intereses de la deuda. "El ancla fiscal no se negocia", celebró el presidente Javier Milei en redes sociales.
Según señaló el titular del Palacio de Hacienda, durante el primer trimestre del año el Gobierno acumuló "un superávit primario de aproximadamente 0,5% del PBI y un superávit financiero de 0,2% del PBI". Ambos logrados gracias a un mayor ajuste en las áreas del Estado.
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"El ancla fiscal es un pilar fundamental del programa económico, y es condición necesaria para consolidar la estabilidad macroeconómica y continuar devolviendo recursos al sector privado en la forma de baja de impuestos", aseguró Caputo.
El superávit fiscal y el ajuste del gasto
En el mes de marzo, las partidas destinadas a prestaciones sociales ascendieron a $8,05 billones, lo que representó un alza nominal del 27,7% interanual y un recorte del 3,7% real.
Los salarios públicos tambien sufrieron un considerable ajuste: el gasto en remuneraciones fue de $1,44 billones, mientras que la suba nominal fue de apenas 25,7% interanual, lo que significó un ajuste real del 5,2%.
Las transferencias corrientes alcanzaron los $3,44 billones y crecieron un 13,6% nominal, lo que implicó un achique frente a una inflación del 32,6%.
Sin embargo, el principal ajuste en esta oportunidad se dio en los subsidios económicos, que totalizaron directamente bajaron 33,4% interanual en términos nominales y totalizaron $258.209 millones.