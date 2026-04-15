15 de abril de 2026 Inicio
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Otra compra del Banco Central: ya suma más de u$s5.800 millones en el año, pero no logra frenar la caída de reservas

La entidad que lidera Santiago Bausili adquirió dólares por 67ª jornada consecutiva pero no logra engrosar las reservas brutas internacionales: cayeron en u$s246 millones y no logra superar el techo de u$s46.000 millones.

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El Banco Central continua con la racha compradora.

El Banco Central continua con la racha compradora.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a sumar dólares como parte de su plan de acumulación de reservas, aunque las tenencias de la autoridad monetaria no paran de caer: bajaron u$s246 millones. Este miércoles, adquirió divisas por u$s128 millones en su 67ª rueda con saldo positivo, y ya capitaliza u$s5.849 millones en el año, de los cuales u$s1.464 millones corresponden a abril.

Banco Central de la República Argentina en la Ciudad de Buenos Aires.
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La entidad que lidera Santiago Bausili intervino tanto en el Mercado Libre de Cambios como en operaciones "en bloque", pactadas con empresas o provincias; sin embargo, las reservas brutas internacionales retrocedieron por las obligaciones del Tesoro, que utilizó parte de esos dólares para cumplir pagos de deuda externa y se ubicaron en los u$s45.627 millones. La adquisición de este miércoles llevó el saldo acumulado en el año a alcanzar casi los u$s6.000 millones, alcanzando el 58% de la meta anual de adquisición de divisas previstas para 2026.

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La inédita racha compradora se da en el marco de proyecciones oficiales de adquisición de divisas para este 2026 en torno al rango de 10.000 a 17.000 millones de dólares, condicionado por la demanda de pesos y el ingreso de divisas.

La acumulación de reservas es una señal que esperaba el mercado, ya que, en el marco de la "Fase de Remonetización 2026", la autoridad monetaria preveía un proceso de compras diarias que se limitaba a una participación de hasta el 5% del volumen operado. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, remarcó que la compra de divisas estaría atada a la demanda de pesos y al ingreso de dólares.

El FMI y los bancos de inversión también venían reclamando una política cambiaria que permitiera robustecer las arcas del organismo estatal, como sucedió en los primeros dos meses del año, con el objetivo de consolidar la estabilidad macroeconómica y sentar bases más sólidas para el crecimiento.

@JesusRobles824

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