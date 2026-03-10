11 de marzo de 2026 Inicio
El guitarrista Tom Morello visitó a las Abuelas de Plaza de Mayo

El músico estadounidense, exintegrante de Rage Against The Machine y Audioslave, llegó a Buenos Aires para brindar un show y pasó por la sede del organismo de derechos humanos. "Han trabajado incansablemente durante décadas para reunir a los niños con sus verdaderos familiares", destacó.

Tom Morello

Tom Morello, exguitarrista de RATM y Audioslave.

El guitarrista y cantante estadounidense Tom Morello, quien se encuentra en Argentina para brindar un show este miércoles en Buenos Aires, visitó este martes las oficinas de la Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo y destacó en su cuenta de Instagram el trabajo que vienen realizando desde hace décadas, como así también la lucha de las Madres de Plaza de Mayo.

"Durante la dictadura fascista argentina, miles de activistas antigubernamentales fueron detenidos en campos de concentración, torturados y 'desaparecidos'. Sus hijos pequeños fueron secuestrados y, a menudo, distribuidos a familias de militares de la dictadura, quienes los criaron para humillar a sus oponentes y asegurarse de que no se convirtieran en radicales", escribió el exguitarrista de las bandas Rage Against The Machine y Audioslave.

"Las Madres de los Desaparecidos han trabajado incansablemente durante décadas para reunir a esos niños con sus verdaderos familiares. Conocí a muchas de ellas hoy y escuché sus historias. Desde los años 70, las Madres han marchado (porque tenían que seguir caminando, ya que las 'protestas' de pie eran ilegales) todos los jueves en la Plaza de Mayo en memoria de sus hijos desaparecidos", concluyó el músico.

Tom Morello se presentará el miércoles 11 de marzo en el local porteño Deseo Club, en la Ciudad de Buenos Aires. En esta oportunidad, el reconocido músico desplegará su espectáculo denominado Electric Full Band Show, un formato con banda completa que promete repasar las obras más emblemáticas de su extensa trayectoria.

Durante la velada, los fanáticos podrán disfrutar de un repertorio que abarcará tanto su material solista como los himnos inconfundibles de sus históricas agrupaciones Rage Against the Machine y Audioslave.

