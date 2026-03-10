11 de marzo de 2026 Inicio
Pesadilla en Madrid: el arquero del Tottenham cometió dos bloopers y fue reemplazado a los 17 minutos

Un hecho insólito se vivió en la victoria de Atlético Madrid por 5-2 ante el equipo inglés por la ida de los octavos de final de Champions League: el checo Antonín Kinský sufrió tres goles en menos de 20 minutos y el entrenador decidió sacarlo de la cancha.

El arquero checo

El arquero checo, de 22 años, es consolado por el capitán, Cuti Romero.

En la paliza de Atlético de Madrid por 5-2 frente al Tottenham inglés, que se dio este martes en el estadio Riyadh Air Metropolitano por el partido de ida de los octavos de final de la Champions League, un hecho insólito se llevó todos los flashes: a los 17 minutos, y tras dos bloopers, el arquero de la visita, Antonín Kinský, fue reemplazado por el entrenador.

La UEFA suspendió provisoriamente a Prestianni por presuntos insultos racistas a Vinicius en la Champions
El joven portero checo, de 22 años, vivió un partido que jamás olvidará. En un arranque plagado de errores por parte del equipo que capitanea el argentino Cristian "Cuti" Romero, el 1 tuvo un debut de pesadilla en la máxima competencia de clubes de Europa: en menos de 20 minutos ya le habían convertido 3 goles.

El equipo de Diego Simeone había arrancado como una tromba en su casa, con un gol de Marcos Llorente en el inicio, con asistencia de Julián Álvarez, y otro del francés Antoine Griezmann a los 14 minutos del primer tiempo. Los horrores defensivos del club inglés colmaron la paciencia del entrenador Igor Tudor cuando Tottenham sacó del medio y Kinský protagonizó un error (otro), que terminó en el tercero del Colchonero.

Inmediatamente, el DT llamó al arquero suplente Guglielmo Vicario, provocando la sorpresa de propios y extraños en todo el estadio. Las lágrimas del checo dieron un indicio del insólito momento que se vivió en Madrid. El guardameta, quien fue consolado por Cuti Romero, se retiró directamente al vestuario.

kinsky cambio
El momento del reemplazo del arquero checo.

El momento del reemplazo del arquero checo.

En conferencia de prensa, Igor Tudor ofreció una explicación inusual para el mundo del fútbol. "Sucedieron cosas muy raras... Llevo 15 años entrenando, nunca hago este tipo de cosas. Era necesario preservar al chico, preservar al equipo. Fue una situación increíble. Nada que comentar", precisó el DT.

Tras la salida de Kinský, Robin Le Normand amplió la ventaja (4-0), Pedro Porro descontó con el 4-1 y Álvarez reapareció para estampar el 5-1 (doblete y figura) con un excelente contraaataque. Dominic Solanke volvió a achicar la diferencia en el último cuarto de hora (2-5).

Mirá el resumen de la paliza de Atlético de Madrid al Tottenham por la Champions League

