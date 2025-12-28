El Gobierno enfrenta un vencimiento de deuda por u$s4.225 millones como primer desafío del 2026 Con parte de los fondos ya disponibles, el Ejecutivo analiza financiamiento local y acuerdos REPO para completar el pago y descarta volver a los mercados internacionales. Por + Seguir en







El Gobierno apunta a pagar el vencimiento de deuda por u$s4.225 millones en enero como primer desafío del 2026 X (@Jmilei)

Con el Presupuesto ya sancionado, la atención del Gobierno se desplazó hacia el frente financiero y, en particular, al primer compromiso fuerte de 2026: el vencimiento de deuda del 9 de enero por u$s4.225 millones. El Tesoro cuenta con unos u$s1.800 millones asignados a ese pago, por lo que aún resta cerrar el financiamiento de alrededor de u$s2.400 millones.

Desde la Casa Rosada aseguran que el cumplimiento está garantizado. Tanto el presidente Javier Milei como el ministro de Economía, Luis Caputo, reiteraron que el Estado honrará la deuda y que se trabaja en distintas herramientas para reunir los fondos faltantes.

Entre las opciones en análisis figura la toma de financiamiento mediante acuerdos REPO con bancos privados y nuevas colocaciones en el mercado de capitales local. Milei sostuvo que el Gobierno dispone de alternativas suficientes para cubrir el vencimiento sin recurrir a los mercados internacionales.

Caputo, por su parte, volvió a marcar distancia de Wall Street y explicó que la estrategia apunta a fortalecer el financiamiento doméstico. “Es muy difícil que un país pueda crecer sostenidamente en el tiempo sin un mercado de capitales interno más desarrollado”, señaló, al tiempo que insistió en reducir la dependencia externa.

En esa línea, el ministro afirmó: “Trataremos que no la haya. El objetivo es ir eliminando la dependencia que el país tiene con Wall Street. ¿Lo vamos a poder lograr? Nosotros creemos que sí”. También remarcó que el REPO aparece como una vía ya disponible y que se evalúan otras alternativas para los próximos compromisos.