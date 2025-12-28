28 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

El Gobierno enfrenta un vencimiento de deuda por u$s4.225 millones como primer desafío del 2026

Con parte de los fondos ya disponibles, el Ejecutivo analiza financiamiento local y acuerdos REPO para completar el pago y descarta volver a los mercados internacionales.

Por
El Gobierno apunta a pagar el vencimiento de deuda por u$s4.225 millones en enero como primer desafío del 2026

El Gobierno apunta a pagar el vencimiento de deuda por u$s4.225 millones en enero como primer desafío del 2026

X (@Jmilei)

Con el Presupuesto ya sancionado, la atención del Gobierno se desplazó hacia el frente financiero y, en particular, al primer compromiso fuerte de 2026: el vencimiento de deuda del 9 de enero por u$s4.225 millones. El Tesoro cuenta con unos u$s1.800 millones asignados a ese pago, por lo que aún resta cerrar el financiamiento de alrededor de u$s2.400 millones.

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.
Te puede interesar:

Cuándo cobro ANSES: Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este lunes 29 de diciembre

Desde la Casa Rosada aseguran que el cumplimiento está garantizado. Tanto el presidente Javier Milei como el ministro de Economía, Luis Caputo, reiteraron que el Estado honrará la deuda y que se trabaja en distintas herramientas para reunir los fondos faltantes.

Entre las opciones en análisis figura la toma de financiamiento mediante acuerdos REPO con bancos privados y nuevas colocaciones en el mercado de capitales local. Milei sostuvo que el Gobierno dispone de alternativas suficientes para cubrir el vencimiento sin recurrir a los mercados internacionales.

Caputo, por su parte, volvió a marcar distancia de Wall Street y explicó que la estrategia apunta a fortalecer el financiamiento doméstico. “Es muy difícil que un país pueda crecer sostenidamente en el tiempo sin un mercado de capitales interno más desarrollado”, señaló, al tiempo que insistió en reducir la dependencia externa.

En esa línea, el ministro afirmó: “Trataremos que no la haya. El objetivo es ir eliminando la dependencia que el país tiene con Wall Street. ¿Lo vamos a poder lograr? Nosotros creemos que sí”. También remarcó que el REPO aparece como una vía ya disponible y que se evalúan otras alternativas para los próximos compromisos.

El Presidente respaldó esa postura y subrayó que el pago está asegurado. “Argentina va a pagar su deuda, no tengan dudas”, afirmó, y destacó el rol de Caputo en la estrategia financiera. Además, reveló que el Gobierno recibió propuestas de financiamiento por montos superiores a los necesarios. “Solo de ofertas REPO de diferentes bancos recibimos u$s7.000 millones, así que estamos tranquilos”, concluyó.

Noticias relacionadas

Luis Caputo llamó a depositar dólares en el Banco Nación tras la media sanción de la ley de Inocencia Fiscal

Caputo llamó a depositar dólares en el Banco Nación tras la aprobación de la ley de Inocencia Fiscal

El dólar oficial viene de varias jornadas sin cambios.

A cuánto arrancará el dólar los últimos días del 2025

Los plazos fijos se presentan como una opción para aquellos que buscan Inversiones seguras

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 3.450.000 pesos a 30 días en diciembre 2025

El beneficio se deposita junto con la AUH sin necesidad de gestión previa.

Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto cobro por un hijo en enero 2026

La Tarjeta Alimentar complementa el ingreso mensual de la AUH.

Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto cobro por dos hijos en enero 2026

El Presupuesto señala un tipo de cambio oficial mayorista de $1.423 para diciembre.

Inflación, dólar y crecimiento: los principales puntos del Presupuesto 2026 que aprobó el Congreso

Rating Cero

David Kavlin fue intervenido quirúrgicamente.

"Llegué muerto": el impactante relato de David Kavlin tras sufrir dos infartos y ser operado

David Kavlin sufrió un inconveniente de salud.

Preocupación por David Kavlin: qué le pasó y cómo sigue su salud

Una opción imperdible para quienes disfrutan de películas inspiradas en hechos reales, dramas políticos y thrillers históricos.
play

Thriller político y espionaje: la película que atrapa a todo el mundo en Netflix

La influencer mostró un look renovado antes de anunciar su alejamiento de las plataformas digitales.

La impresionante transformación de Sofía Gonet antes de cerrar sus redes: cambio de look profundo

Lara Croft, la independiente hija de un excéntrico aventurero que desapareció cuando ella era apenas una adolescente, se ha convertido en una joven de 21 años sin ningún propósito en la vida.
play

Esta película de Tomb Raider llegó a Netflix y es de lo más visto por los usuarios: cuál es y qué historia cuenta

David Kavlin conduce el noticiero de Canal 9.

David Kavlin sufrió dos infartos y debió ser operado: hay preocupación por su salud

últimas noticias

El relevamiento marcó el termómetro en Brasil.

Encuesta en Brasil: casi el 70% de la población cree que en 2026 estará mejor

Hace 9 minutos
El naufragio se produjo cerca de la medianoche del sábado.

Tragedia en el río Paraná: tres argentinas murieron tras el naufragio de una lancha en Paraguay

Hace 27 minutos
Corrupción en Andis: Ornella Calvete pidió el sobreseimiento y rechazó las acusaciones en su contra

Corrupción en Andis: Ornella Calvete pidió el sobreseimiento y rechazó las acusaciones en su contra

Hace 35 minutos
El Gobierno apunta a pagar el vencimiento de deuda por u$s4.225 millones en enero como primer desafío del 2026

El Gobierno enfrenta un vencimiento por u$s4.225 millones como primer desafío del 2026

Hace 1 hora
Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, lunes 29 de diciembre

Hace 1 hora