Tragedia en el río Paraná: tres argentinas murieron tras el naufragio de una lancha en Paraguay El siniestro ocurrió cerca de la localidad de Cerrito cuando un grupo de turistas regresaba de una zona de islas bajo condiciones climáticas adversas. Dos menores lograron ser rescatados por pescadores. Las autoridades mantienen un intenso operativo de búsqueda para localizar a un hombre que permanece desaparecido.







El naufragio se produjo cerca de la medianoche del sábado. Gentileza ABC Color

Tres ciudadanas argentinas, entre ellas una menor de edad, fallecieron tras el naufragio de una embarcación en el río Paraná, a la altura del departamento de Ñeembucú, en el sur de Paraguay. El incidente se produjo cerca de la medianoche del sábado cuando el grupo regresaba hacia Argentina luego de pasar la jornada en una zona de islas turísticas.

Las víctimas fatales fueron identificadas por las autoridades locales como Sandra Elizabeth Maidana Careaga, Luz Rocío Maidana Careaga y la menor Nahiara Ailin Maidana Alfaro. En tanto, una niña de 11 años y un adolescente de 16 lograron ser rescatados con vida por pescadores que se encontraban en las inmediaciones del siniestro.

El jefe de la comisaría 16 de Cerrito, Damiano Cano, explicó que las condiciones meteorológicas habrían sido determinantes en el accidente. “Se presume que el factor climatológico fue el causante, porque en la hora aproximada del naufragio en este lugar había una fuerte lluvia con pequeñas ráfagas de viento”, detalló el funcionario policial.

Asimismo, los peritajes preliminares advirtieron sobre las deficiencias técnicas de la lancha utilizada para el traslado. Cano señaló que la embarcación no era “apta” para la navegación, debido a la peligrosidad que representa la fuerte corriente del río Paraná durante los temporales.

Operativos de búsqueda y condiciones de navegación Las fuerzas de seguridad paraguayas mantienen activo un operativo de rastrillaje para localizar a un hombre que permanece desaparecido desde el momento del naufragio. Personal de la Prefectura Naval encabeza las tareas de búsqueda en una zona caracterizada por la complejidad de sus cauces tras las recientes precipitaciones.

Se espera que en las próximas horas se coordinen las tareas de repatriación de los cuerpos, mientras continúa la investigación para deslindar responsabilidades sobre la propiedad y habilitación de la lancha siniestrada.