El Gobierno convocó a una reunión para fijar el nuevo salario mínimo El encuentro, convocado para el viernes 28 de manera virtual, también tratará la actualización de la prestación por desempleo. Por Agregar C5N en









Expectativa por el nuevo piso salarial.

A través de la Resolución N° 1/2026 publicada en el Boletín Oficial este jueves, el Gobierno convocó formalmente a los integrantes del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil para definir una nueva actualización del haber mínimo y de las prestaciones por desempleo.

La sesión plenaria ordinaria, firmada por la presidente alterna del organismo, Claudia Testa, se llevará a cabo el próximo 28 de agosto a las 12:30 horas bajo modalidad virtual.

En caso de no alcanzarse el quórum reglamentario en el primer llamado, se estableció una segunda convocatoria para las 14:00 del mismo día. Previamente, las comisiones técnicas mantendrán un encuentro de trabajo a las 10:00 para delinear las propuestas de ajuste.

La caída del salario real es el tema central de la agenda. La caída del salario real marca la agenda El llamado a la mesa de negociación se produce en un escenario marcado por la pérdida de poder adquisitivo en el sector privado. Según datos oficiales de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social basados en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), los sueldos promedio de los trabajadores registrados cayeron un 0,9% real en junio de 2026, acumulando dos meses consecutivos en terreno negativo tras la baja del 2,9% registrada en mayo.

De este modo, el salario medio real retrocedió a niveles inferiores a los de noviembre de 2023 (-0,6%). La contracción responde fundamentalmente a una desaceleración en el ritmo de los aumentos nominales respecto a la dinámica del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Salario mínimo vital y móvil: disparidad entre las escalas gremiales El informe oficial reflejó un comportamiento marcadamente heterogéneo en los salarios acordados por Convenio Colectivo de Trabajo (CCT), los cuales mostraron en promedio un recorte real del 0,7% en el último bimestre analizado: Entre los sectores con mejoras reales se encuentran los encargados de edificio (+5,9%), Camioneros (+3,1%), Construcción (+2,5%), Farmacia (+2,5%), Entidades deportivas (+1,7%), Aceiteros (+1,6%) y Seguros (+1,6%). Por otro lado, la caída de índices de dos dígitos se reflejó con mayor notoriedad en los siguientes sectore: Textiles (-12,6%), Metalúrgicos (-12,4%), Comercio (-11,0%) y Calzado (-10,5%).