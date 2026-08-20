Eclipse lunar en agosto 2026: cuándo será la Luna en Sangre y cómo verlo en Argentina

La guía completa con los horarios y recomendaciones para no perderse el próximo espectáculo astronómico desde nuestro país.

El calendario astronómico de agosto culminará con un impactante espectáculo celeste en el cielo nocturno llamado eclipse lunar con Luna de Sangre . La superficie de la Luna adoptará un tono rojizo característico como consecuencia de un eclipse particular, fenómeno que podrá apreciarse a simple vista en todo el país y en regiones vecinas si el estado del tiempo acompaña y no hay una gran nubosidad.

El evento astronómico que dará inicio al último fin de semana del mes tendrá lugar entre la noche del jueves 27 de agosto y la madrugada del viernes 28 . Durante esas horas, la interacción entre la luz solar y la atmósfera terrestre generará una ilusión óptica que transformará el aspecto del astro, convirtiéndolo en el centro de atención de la jornada para todos.

Para disfrutar de la denominada Luna en Sangre en el territorio nacional, no se requerirán instrumentos especiales, ya que el avistamiento será directo y sencillo . El único factor determinante para la observación será que se ausenten las nubes, permitiendo que el público contemple el momento en que el astro se tiña por completo de un color muy peculiar.

El eclipse lunar con Luna de Sangre se produce cuando la Tierra se interpone de forma exacta entre el Sol y el satélite natural. Durante esta alineación perfecta, nuestro planeta bloquea el paso directo de la luz solar y proyecta una sombra progresiva sobre el cuerpo celeste, iniciando un proceso gradual de ocultamiento a medida que avanzan los movimientos de traslación.

La llamada Luna de Sangre sucede específicamente durante un eclipse total. De acuerdo con la explicación de la revista National Geographic, la tonalidad responde a la refracción de la luz solar en la atmósfera terrestre , un proceso óptico que filtra las longitudes de onda azules y verdes para permitir que únicamente las frecuencias anaranjadas y rojizas logren reflejarse sobre la superficie.

Asimismo, la apariencia final que adopta el satélite puede sufrir ligeras variaciones de un evento a otro. Según los datos brindados por la NASA, la intensidad del matiz rojizo dependerá de las condiciones atmosféricas globales, influenciada directamente por factores como la acumulación de nubes, el polvo en suspensión o las partículas volcánicas presentes en ese preciso instante.

Desde dónde podrá verse el eclipse y la Luna de Sangre

El espectáculo astronómico contará con una ubicación privilegiada en el hemisferio sur, ya que será visible desde toda Argentina de manera limpia y sin la necesidad de utilizar equipamiento técnico o preparación previa. La misma facilidad de observación se extenderá al resto de América del Sur y Central, convirtiendo a la región en una de las mejores zonas del mapa para apreciar el fenómeno en su totalidad.

Por el contrario, en otras partes del planeta la apreciación del evento será bastante más acotada o parcial. Si bien en diversos puntos de América del Norte, África, Europa y Asia el fenómeno astronómico también podrá ser avistado, la cobertura no alcanzará la plenitud ni ofrecerá las mismas condiciones óptimas que registrarán los países más australes del continente americano.

A qué hora se va a poder ver el eclipse lunar desde Argentina

El evento ofrecerá una amplia ventana de tiempo para su observación en todo el territorio nacional. La secuencia dará inicio formalmente a las 22.23 del jueves 27 con el desarrollo de la etapa penumbral, la cual presenta las variaciones más sutiles a la vista, para luego avanzar hacia la fase parcial, donde la sombra terrestre empezará a oscurecer de manera mucho más marcada diferentes sectores del satélite.

El momento de mayor plenitud y transformación del disco nocturno ocurrirá a la 1.12 del viernes 28, instante en que el ocultamiento alcanzará un 94 % de cobertura –visto desde Buenos Aires–. Tras llegar a este punto cúlmine, el fenómeno desandará el proceso transitando nuevamente por la instancia parcial hasta las 2:50, momento en que ingresará en la penumbra final para dar por concluido el avistamiento.