La conmovedora frase de Lucas Sugo tras la muerte de Florencia: "Mi ídola es mi hija"

La joven, estudiante de Medicina, atravesó más de un año de tratamientos en tres países en busca de frenar la enfermedad. Su padre la definió como su gran ejemplo de fortaleza durante todo el proceso.

Florencia Sugo, hija mayor del cantante uruguayo Lucas Sugo, falleció este miércoles a los 23 años luego de más de un año de lucha contra el cáncer, un proceso que incluyó tratamientos en Uruguay, Brasil y Estados Unidos. Tres semanas antes de su muerte, el músico había hablado públicamente sobre el difícil momento familiar y dejó una frase que en estos momentos toma una fuerza especial: "Ahora realmente me di cuenta de quién es mi ídolo. Mi ídola es mi hija, qué fortaleza tiene ".

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Esas palabras fueron pronunciadas en una entrevista con el diario marplatense La Capital, en la que el cantante se refirió al estado de salud de Florencia y destacó la entereza con la que la joven, estudiante de Medicina, enfrentaba la enfermedad. En ese mismo diálogo, Sugo había reconocido que la familia se aferraba a la esperanza y se sostenía en el ejemplo de su hija: "Seguimos con fe, con la entereza que ella nos contagia, la fuerza que ella nos contagia. Es increíble la fortaleza que tiene".

El cantante también había explicado que la búsqueda de alternativas médicas continuaba mientras la familia se apoyaba en el acompañamiento de sus seres queridos para atravesar el momento. "Esta tormenta es muy fuerte, pero se sigue dando pelea y se está buscando con tratamientos salir adelante", había afirmado en aquella entrevista, semanas antes del desenlace final.

Consultado sobre si la música representaba un refugio en medio de la angustia, Lucas Sugo reconoció que en ese período se mantenía alejado de sus instrumentos. "No, la verdad que no. La música no es refugio en estos tiempos", había dicho, y agregó que seguía cumpliendo con su agenda profesional mientras permanecía pendiente de su familia: "Estoy solo cumpliendo la agenda porque son tiempos muy difíciles. Y estoy todo el tiempo pendiente de mi familia".

Florencia había sido diagnosticada a comienzos de 2025 con un carcinoma de sitio primario desconocido, un tipo de cáncer en el que, incluso después de realizar los estudios correspondientes, no se logra determinar con certeza dónde se originó el tumor primario. En su caso, los especialistas manejaban como principal hipótesis un origen pulmonar, debido a que allí se encontraba la mayor masa tumoral. Los primeros síntomas habían sido dolores en la espalda y la aparición de algunos bultos, que la propia joven reveló más adelante en sus redes sociales que correspondían a metástasis.

Los estudios detectaron además una mutación genética KRAS G12D, un dato muy importante para la búsqueda de tratamientos, ya que no existían medicamentos aprobados específicamente para esa mutación. Esa situación llevó a los médicos a explorar la posibilidad de acceder a terapias experimentales, lo que derivó en su participación en ensayos clínicos en Estados Unidos, luego de haber recibido atención médica en Uruguay y en el Hospital Sirio-Libanés de San Pablo, Brasil.

Florencia, la hija de Lucas Sugo, falleció a los 23 años.

A fines de octubre de 2025, Florencia viajó junto a sus padres a Boston para incorporarse a un primer ensayo clínico destinado a pacientes con esa mutación genética. El proceso tuvo etapas de esperanza, como en enero de 2026, cuando pudo regresar temporalmente a Uruguay, y en abril, al cumplirse un año de su diagnóstico, cuando hizo un balance público de un año que había llevado su vida "al límite".

Sin embargo, la enfermedad volvió a avanzar y llegó a comprometer tejidos cerebrales y de la médula espinal. A comienzos de julio logró ingresar a un nuevo ensayo clínico, pero a comienzos de agosto Lucas reconoció que el cáncer había vuelto a progresar: "Se sigue dando pelea, el enemigo es muy agresivo. Este ha crecido en estos últimos tiempos".

En la etapa final, los médicos determinaron que los tratamientos disponibles ya no lograban frenar eficazmente el avance de la enfermedad. Florencia regresó a Uruguay, donde murió este miércoles acompañada por sus padres y el resto de su familia, luego de más de un año de tratamientos. Lucas Sugo continuó trabajando prácticamente hasta el final ya que su última presentación fue el 16 de agosto en Junín, Argentina, después de la cual suspendió sus compromisos profesionales y regresó a Rivera para acompañar a su hija en sus últimos días.