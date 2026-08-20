Sorpresa por la reacción de La Joaqui cuando le hicieron la pregunta más incómoda sobre Luck Ra La cantante mostró total tranquilidad al hablar públicamente sobre el final de la relación, mientras su expareja salió a desmentir en privado los detalles más comentados de la ruptura. Agregar C5N en









La sorpresa fue el tono de total calma con el que respondió a un tema tan sensible. Instagram: /lajoaqui

La Joaqui sigue aportando revuelo mediático en torno a su separación. En esta ocasión le tocó responder si todavía seguía llorando por Luck Ra. Durante la gala de Para Ti, un periodista le preguntó: "¿Ya no llorás más, Joaqui?". Su respuesta fue breve y contundente: "No, ya cada uno hizo su vida".

El momento quedó registrado en un video que luego circuló en las redes sociales. Antes de esa pregunta puntual, la artista ya había dejado en claro su postura frente a la separación al ser consultada sobre cómo estaba tras la ruptura. "Chicos, es un capítulo cerrado, vamos para adelante", respondió con una sonrisa, sin margen para las dudas.

La sorpresa fue el tono de total calma con el que respondió a un tema tan sensible, sobre todo teniendo en cuenta que semanas atrás había hecho declaraciones mucho más emotivas sobre la relación en el confesionario de Rosalía. Antes de retirarse, La Joaqui incluso marcó un límite claro respecto de seguir hablando del tema. "Si quieren charlamos de otra cosa", cerró, dejando en claro que prefiere no seguir profundizando públicamente en el asunto.

Redes sociales Luck Ra desmintió las versiones de un viaje romántico Cuando el escándalo por la separación parecía apagarse, Luck Ra decidió salir a cuestionar directamente uno de los relatos más comentados de su ex. Fue Ángel de Brito quien dio a conocer al aire que el cantante le había escrito en privado para desmentir el episodio narrado por La Joaqui. "Espero que vos no te creas lo de los siete outfits para los siete días ni que fue un viaje romántico", leyó el conductor, compartiendo el mensaje que le habría enviado el artista cordobés.

La frase apuntaba directamente al relato que La Joaqui había hecho días antes en el confesionario de Rosalía, durante uno de los shows de la artista española en Buenos Aires, donde contó que había preparado siete outfits para una escapada de siete días con la ilusión de recibir una propuesta de compromiso, aunque finalmente lo que llegó fue el anuncio de la separación. Ante ese relato, De Brito resumió la postura del cantante en pocas palabras: "Joaqui, mentís".

Redes sociales El conductor también contó que Luck Ra se notó con cierto fastidio por cómo había escalado la polémica, especialmente por las derivaciones que tuvo sobre Tuli Acosta, su amiga señalada como tercera en discordia. "Las bolas se me están hinchando porque al principio no sabía quién había empezado todo esto y ahora sí", habría dicho el cantante según De Brito, quien agregó que Luck Ra se mostró más preocupado por el impacto que la polémica tuvo sobre Acosta que por su propia imagen: "Tuli la está pasando para el orto". El nombre de Tuli Acosta había vuelto a circular después de que se difundiera un video en el que se la veía junto a Luck Ra en un hotel, lo que volvió a poner en tapa las especulaciones sobre un vínculo sentimental entre ambos. Ante esas críticas, el cantante había respondido públicamente en TikTok con un mensaje claro: "Perdón por juntarme con mi mejor amiga, la próxima te pido permiso, que estés bien", una reacción que ahora quedó conectada con el mensaje privado en el que también desmintió la versión del viaje romántico contada por su ex.