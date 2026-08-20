Profundo dolor en la TV: murió un famoso periodista en un accidente aéreo Deja una huella caracterizada por más de dos décadas dentro de la industria televisiva. Continúan investigando las causas del siniestro aéreo. Agregar C5N en









Las siete personas a bordo, incluido el piloto, perdieron la vida en el impacto. Redes sociales

El periodista y ejecutivo de la cadena televisiva estadounidense Telemundo José Alberto Suárez falleció este miércoles a los 55 años, luego de un trágico accidente de un helicóptero en el norte de Kenia. El comunicador viajaba junto a otras seis personas cuando se estrelló, sin dejar sobrevivientes entre los ocupantes del vuelo.

Según la información difundida hasta el momento, el helicóptero Eurocopter EC130 B4, operado por Lady Lori Kenya Ltd, se estrelló cerca del monte Ololokwe, en el condado de Samburu, mientras realizaba un traslado desde la Reserva Natural de Loisaba hacia el área de Ewasonyiro. Las siete personas a bordo, incluido el piloto, perdieron la vida en el impacto.

Entre las víctimas fatales, cinco eran ciudadanos estadounidenses, según confirmó un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos. Además de Suárez, también fallecieron el empresario estadounidense Roger Duarte y Michele Sensi-Contugi Ycaza, director general del Centro Nacional de Inteligencia de Ecuador, junto a su esposa Stephany Hollihan Vásconez.

La noticia fue confirmada de manera oficial a través de un comunicado firmado por César Conde, Valari Staab y José Cancela, directivos de la compañía. En el texto se destacó la calidad humana y profesional del periodista, remarcando su preocupación constante por los equipos con los que trabajaba a lo largo de su carrera. "José fue un colega excepcional y un mentor para muchos", expresó César Conde, presidente ejecutivo de NBCUniversal News Group, en el comunicado oficial. "Aportaba energía, humor, calidez y un fuerte sentido de propósito a su trabajo, y su impacto se sintió mucho más allá de las emisoras que dirigía", agregó.

Redes sociales Quién era José Alberto Suárez José Alberto Suárez acumulaba más de 25 años de trayectoria dentro de la industria de los medios de comunicación, iniciando su carrera como periodista y presentador en distintos mercados de Florida, Ohio y Texas. Era oriundo de Florida y había estudiado en Coral Gables High School, desarrollando con el tiempo una destacada carrera tanto periodística como directiva dentro de Telemundo y NBCUniversal.

Al momento de su fallecimiento, se desempeñaba como presidente y gerente general de Telemundo 31 en Orlando, Telemundo 49 en Tampa, y WWDT, estación que presta servicio en el área de Fort Myers-Naples. Antes de asumir estas responsabilidades en Florida, había liderado operaciones en Sacramento, Las Vegas, Fresno, Salt Lake City y San Antonio, sumando experiencia también en áreas de programación, plataformas digitales y contenido creativo. Redes sociales A lo largo de su carrera, Suárez recibió múltiples reconocimientos dentro de la industria televisiva, entre estos un premio Emmy Lone Star, un Emmy Suncoast y tres premios Emmy al "Mejor Noticiero Diario" durante su etapa en WUPW, estación de Fox en Toledo. Además, obtuvo distinciones de la Associated Press, consolidándose como una de las figuras más respetadas dentro del periodismo latino en Estados Unidos. Fuera del ámbito profesional, el comunicador también mostraba interés por otras pasiones personales, como el gusto por los autos y la fotografía.