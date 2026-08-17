17 de agosto de 2026 Inicio
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Tensión en el PRO: el jefe del bloque en el Senado rechazó una alianza con La Libertad Avanza

Martín Goerling se despegó de las negociaciones entre ambos partidos de cara a las elecciones de 2027 y afirmó que el espacio amarillo "tiene que tener un candidato propio". Además, se opuso a la eliminación de las PASO.

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Martín Goerling

Martín Goerling, jefe del bloque del PRO en el Senado.

El jefe del bloque del PRO en el Senado, Martín Goerling, se despegó de las negociaciones de ese partido con La Libertad Avanza de cara a las elecciones de 2027 y advirtió que el espacio amarillo debería tener un candidato propio en los comicios. Además, rechazó la posibilidad de eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias (PASO).

La foto del encuentro entre el PRO y LLA. 
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En diálogo con Futurock FM, Goerling remarcó que un sector del partido amarillo pretende distanciarse de la administración libertaria, con vistas a los comicios del próximo año. "Yo creo que el PRO tiene que tener un candidato propio. Hay una gran parte del PRO de todo el país que quiere que el partido arme un frente electoral con otro esquema que no sea con el presidente Milei", expresó.

En tal sentido, expuso su desacuerdo sobre la intención del Gobierno de eliminar las PASO: "No se puede cambiar el sistema cada dos años en función de la coyuntura o lo que digan las encuestas del momento para que beneficie a uno o perjudique a otro. Las reglas de la democracia, y en este caso cómo se elige un presidente, tienen que tener una estabilidad".

Javier Milei y Mauricio Macri.

Javier Milei y Mauricio Macri.

Los dichos del senador misionero ocurrieron en medio de los diálogos entre La Libertad Avanza y el PRO. En este marco, un grupo de representantes de ambos partidos se reunió el jueves en la Casa Rosada. "Para nosotros fue un muy buen primer paso para construir confianza, trabajar en blindar el cambio en la Argentina y convencidos de que no es bueno para el país dar una marcha atrás como sucedió en 2019”, analizó sobre el encuentro el diputado del PRO Fernando De Andreis.

Ante la consulta de si el cónclave sirvió como un puntapié para fijar candidaturas en común, el legislador aclaró que "para eso faltan muchas de esas reuniones. Para el diputado, "una de las cuestiones más importantes es que Santilli y con los Menem estamos entablando una relación de confianza, podemos decirnos las cosas, nos sentimos valorados y que reconocen el trabajo”.

La visión de La Libertad Avanza

El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, también calificó el encuentro como "una reunión positiva". En declaraciones a la prensa, afirmó que "el motivo fundamental es trabajar de cara a consolidar la transformación que está viviendo la Argentina y hoy se avanzó”.

“Estamos trabajando en esa mesa de diálogo que empezó hoy y seguramente va a tener esa periodicidad quincenal para ver como seguimos poniéndonos de acuerdo. No es momento de hablar de candidatos, es momento de definir rumbos e ideas”, completó Menem, previo a asegurar que "no nos preocupa" la reunión que mantuvo el peronismo.

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